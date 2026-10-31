Nord Sud Ovest Est, quanto guadagnavano gli 883? La verità dietro la carta da 60 milioni di lire

Pubblicazione: 31 ottobre alle 19:46

Il successo degli 883 negli anni Novanta non si misurava soltanto attraverso le classifiche, i dischi venduti e le migliaia di fan che cantavano le loro canzoni. Dietro l'improvvisa popolarità di Max Pezzali e Mauro Repetto si nascondeva anche un cambiamento economico destinato ad accompagnarli per il resto della loro vita. Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti da approfondire guardando Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky dedicata al duo pavese. Ma quanto guadagnavano davvero i due musicisti e quale ruolo avevano i diritti d'autore?

La fiction racconta il periodo in cui glia diventare protagonisti della musica italiana. Nel 1993, con l'uscita dell'album Nord sud ovest est, il loro successo raggiunse dimensioni straordinarie. Brani comeconquistarono il pubblico, trasformandosi in successi destinati a durare ben oltre quella stagione. Ma c'è un elemento che spesso sfugge agli spettatori: il denaro generato dalle canzoni non coincide necessariamente con quello ricavato dalla vendita degli album. E proprio questa distinzione aiuta a comprendereabbia continuato a produrre conseguenze economiche anche molti anni dopo la separazione tra Max e Mauro.

Il secondo album del duo, pubblicato nel 1993, superò il milione di copie vendute. Alcune ricostruzioni parlano di circa 1,35 milioni, altre di oltre 1,4 milioni. Numeri eccezionali, che tuttavia non possono essere trasformati direttamente nei guadagni personali dei due artisti. A rendere ancora più interessante il tema dei guadagni è una scena del quinto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, andato in onda il 30 ottobre 2026 su Sky e NOW. Dopo l'enorme successo del secondo album, Max Pezzali scopre di avere a disposizione una carta di credito con un limite di spesa di ben 60 milioni di lire. Una cifra impressionante per l'epoca, equivalente a circa 31.000 euro al cambio ufficiale, senza considerare l'inflazione.

Nella fiction, la banca riserva ormai ai due musicisti un trattamento da autentiche celebrità, mentre Max comincia a immaginare di appartenere allo stesso mondo dei grandi imprenditori italiani. Eppure, poco dopo, arriva un momento decisamente più comico: quando prova a pagare quattro birre con la nuova carta, il barista gli chiede semplicemente “un deca”, ovvero diecimila lire. Ma quei 60 milioni rappresentavano davvero i guadagni degli 883? Non necessariamente. La cifra mostrata nella serie indica il massimale della carta di credito, non il saldo del conto corrente né i compensi percepiti dai due artisti. Inoltre, non abbiamo una conferma indipendente che il limite raffigurato nella fiction corrispondesse a quello di una carta realmente posseduta da Pezzali nel 1993.

La sequenza, tuttavia, rende perfettamente l'idea del cambiamento economico raccontato dalla serie:a un successo capace di aprire loro le porte di un mondo completamente nuovo. Per capire quanto quel successo si sia trasformato in guadagni duraturi, però, bisogna guardare soprattutto. Il prezzo di un disco, infatti, non finiva interamente nelle tasche di Pezzali e Repetto, visto che bisognava considerare i costi di produzione, distribuzione, promozione e gli accordi economici con le società coinvolte., non è possibile stabilire quanto i due abbiano effettivamente incassato dalle vendite.

Esiste però un'altra fonte di reddito, particolarmente importante per chi scrive canzoni: i diritti d'autore. Quando un brano viene trasmesso in radio, eseguito durante un concerto o utilizzato attraverso altre forme di diffusione previste dalla normativa, possono maturare compensi destinati agli aventi diritto. In Italia, la SIAE si occupa di gestire e ripartire molti di questi proventi, secondo regole e accordi specifici. Questo significa che il successo economico di una canzone può proseguire anche quando l'artista non è più presente sul palco o ha intrapreso una carriera completamente diversa.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

A raccontare quanto questo meccanismo abbia inciso sulla propria vita è stato proprio Mauro Repetto, che nel febbraio 2025 ha parlato dei guadagni degli 883 durante una partecipazione al podcast Gurulandia. L'ex componente del duo ha spiegato che i diritti legati alle canzoni scritte insieme a Max Pezzali continuano a rappresentare un'entrata importante. Una situazione che non è cambiata nemmeno dopo il suo addio al gruppo, avvenuto nel 1994. “Ogni sei mesi chiaramente arriva il bonifico”, ha raccontato Repetto, confermando che il repertorio degli 883 continua a generare compensi.

Ma la parte più sorprendente della sua testimonianza riguarda il peso economico di quelle entrate, dato cheha spiegato che i proventi delle canzoni sarebbero sufficienti a permettergli di, dove ha costruito una seconda carriera professionale nel settore dell'organizzazione degli eventi. Una dichiarazione che offre una prospettiva completamente diversa sulla sua decisione

Per anni, infatti, l'addio di Repetto è stato raccontato come la scelta di un ragazzo che aveva abbandonato un successo straordinario per inseguire altri sogni. Dal punto di vista artistico, quella decisione segnò effettivamente la fine della formazione originale. Sul piano economico, però, Mauro non perse automaticamente i diritti sulle canzoni che aveva contribuito a scrivere. La distinzione è fondamentale: essere autore o coautore di un brano significa poter beneficiare dei relativi diritti secondo le quote e gli accordi applicabili, indipendentemente dal fatto di continuare a esibirsi con il gruppo.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Questo non significa, naturalmente, che Repetto guadagni la metà di tutto ciò che Max Pezzali incassa oggi. I ricavi dei concerti, delle attività imprenditoriali e delle nuove canzoni seguono logiche differenti. I compensi di Mauro riguardano le opere delle quali risulta effettivamente titolare dei diritti, non l'intera carriera successiva dell'ex compagno. Ed è proprio qui che emerge un altro retroscena interessante, poiché non tutte le canzoni associate alla storia degli 883 garantiscono automaticamente un compenso a entrambi.

Un esempio particolarmente significativo è Gli anni, brano pubblicato nel 1995 e diventato uno dei più celebri dell'intero repertorio di Max Pezzali.ha raccontato di aver partecipato alla sua nascita, ma. Il motivo non era economico: Mauro sentiva che il testo. Mentre Pezzali raccontava la nostalgia per il passato, lui desiderava cambiare città, abitudini e prospettive. La decisione ebbe anche una conseguenza sui diritti d'autore:, Repetto non beneficia della ripartizione relativa a quel brano come avrebbe potuto fare se lo avesse firmato.

Una scelta che dimostra quanto la paternità delle canzoni possa essere economicamente importante, soprattutto quando un brano continua a essere ascoltato per decenni. Ma quanto valgono, concretamente, i diritti degli 883? Non esiste una cifra pubblica verificata che permetta di stabilire quanto Max Pezzali e Mauro Repetto incassassero dalla SIAE nel 1993, né quanto ricevano oggi per ogni singolo brano. Anche le dichiarazioni di Repetto, pur confermando l'importanza di queste entrate, non indicano importi precisi.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Sarebbe quindi scorretto attribuire ai due musicisti guadagni milionari personali basandosi soltanto sulle vendite dei dischi o sulla popolarità delle loro canzoni. C'è inoltre un dettaglio da chiarire sulla durata dei diritti: in Italia, i diritti patrimoniali d'autore sono generalmente tutelati per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, con regole specifiche per le opere realizzate da più autori. Questo spiega perché il valore economico di una canzone possa essere trasmesso anche alle generazioni successive.

La storia deglinon termina necessariamente quando si interrompe una collaborazione. Le canzoni scritte da Pezzali e Repetto continuano a essere trasmesse, ascoltate e cantate, alimentando un patrimonio artistico che conserva anche un valore economico. Ed è forse questo uno dei risvolti più sorprendenti del racconto: mentre la serie mostra due giovani alle prese con un successo più grande di loro, la realtà racconta che quelle canzoni avrebbero continuato a cambiare le loro vite anche molti anni dopo.

Mauro Repetto ha lasciato gli 883 nel 1994, anche a causa di una donna incontrata su un aereo, ma una parte della musica che aveva contribuito a creare continua ancora oggi a garantirgli entrate. Una conseguenza che rende ancora più interessante la storia del duo pavese, ben oltre i dischi venduti e le classifiche conquistate.