Nord Sud Ovest Est, quanto guadagnavano gli 883? La verità dietro la carta da 60 milioni di lire
Quanto guadagnavano davvero Max Pezzali e Mauro Repetto? Nel quinto episodio di Nord Sud Ovest Est emerge una cifra sorprendente, ma la realtà è più complessa.
Il successo degli 883 negli anni Novanta non si misurava soltanto attraverso le classifiche, i dischi venduti e le migliaia di fan che cantavano le loro canzoni. Dietro l'improvvisa popolarità di Max Pezzali e Mauro Repetto si nascondeva anche un cambiamento economico destinato ad accompagnarli per il resto della loro vita. Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti da approfondire guardando Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky dedicata al duo pavese. Ma quanto guadagnavano davvero i due musicisti e quale ruolo avevano i diritti d'autore?
Il secondo album del duo, pubblicato nel 1993, superò il milione di copie vendute. Alcune ricostruzioni parlano di circa 1,35 milioni, altre di oltre 1,4 milioni. Numeri eccezionali, che tuttavia non possono essere trasformati direttamente nei guadagni personali dei due artisti. A rendere ancora più interessante il tema dei guadagni è una scena del quinto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, andato in onda il 30 ottobre 2026 su Sky e NOW. Dopo l'enorme successo del secondo album, Max Pezzali scopre di avere a disposizione una carta di credito con un limite di spesa di ben 60 milioni di lire. Una cifra impressionante per l'epoca, equivalente a circa 31.000 euro al cambio ufficiale, senza considerare l'inflazione.
Nella fiction, la banca riserva ormai ai due musicisti un trattamento da autentiche celebrità, mentre Max comincia a immaginare di appartenere allo stesso mondo dei grandi imprenditori italiani. Eppure, poco dopo, arriva un momento decisamente più comico: quando prova a pagare quattro birre con la nuova carta, il barista gli chiede semplicemente “un deca”, ovvero diecimila lire. Ma quei 60 milioni rappresentavano davvero i guadagni degli 883? Non necessariamente. La cifra mostrata nella serie indica il massimale della carta di credito, non il saldo del conto corrente né i compensi percepiti dai due artisti. Inoltre, non abbiamo una conferma indipendente che il limite raffigurato nella fiction corrispondesse a quello di una carta realmente posseduta da Pezzali nel 1993.
Esiste però un'altra fonte di reddito, particolarmente importante per chi scrive canzoni: i diritti d'autore. Quando un brano viene trasmesso in radio, eseguito durante un concerto o utilizzato attraverso altre forme di diffusione previste dalla normativa, possono maturare compensi destinati agli aventi diritto. In Italia, la SIAE si occupa di gestire e ripartire molti di questi proventi, secondo regole e accordi specifici. Questo significa che il successo economico di una canzone può proseguire anche quando l'artista non è più presente sul palco o ha intrapreso una carriera completamente diversa.
A raccontare quanto questo meccanismo abbia inciso sulla propria vita è stato proprio Mauro Repetto, che nel febbraio 2025 ha parlato dei guadagni degli 883 durante una partecipazione al podcast Gurulandia. L'ex componente del duo ha spiegato che i diritti legati alle canzoni scritte insieme a Max Pezzali continuano a rappresentare un'entrata importante. Una situazione che non è cambiata nemmeno dopo il suo addio al gruppo, avvenuto nel 1994. “Ogni sei mesi chiaramente arriva il bonifico”, ha raccontato Repetto, confermando che il repertorio degli 883 continua a generare compensi.
Per anni, infatti, l'addio di Repetto è stato raccontato come la scelta di un ragazzo che aveva abbandonato un successo straordinario per inseguire altri sogni. Dal punto di vista artistico, quella decisione segnò effettivamente la fine della formazione originale. Sul piano economico, però, Mauro non perse automaticamente i diritti sulle canzoni che aveva contribuito a scrivere. La distinzione è fondamentale: essere autore o coautore di un brano significa poter beneficiare dei relativi diritti secondo le quote e gli accordi applicabili, indipendentemente dal fatto di continuare a esibirsi con il gruppo.
Questo non significa, naturalmente, che Repetto guadagni la metà di tutto ciò che Max Pezzali incassa oggi. I ricavi dei concerti, delle attività imprenditoriali e delle nuove canzoni seguono logiche differenti. I compensi di Mauro riguardano le opere delle quali risulta effettivamente titolare dei diritti, non l'intera carriera successiva dell'ex compagno. Ed è proprio qui che emerge un altro retroscena interessante, poiché non tutte le canzoni associate alla storia degli 883 garantiscono automaticamente un compenso a entrambi.
Una scelta che dimostra quanto la paternità delle canzoni possa essere economicamente importante, soprattutto quando un brano continua a essere ascoltato per decenni. Ma quanto valgono, concretamente, i diritti degli 883? Non esiste una cifra pubblica verificata che permetta di stabilire quanto Max Pezzali e Mauro Repetto incassassero dalla SIAE nel 1993, né quanto ricevano oggi per ogni singolo brano. Anche le dichiarazioni di Repetto, pur confermando l'importanza di queste entrate, non indicano importi precisi.
Sarebbe quindi scorretto attribuire ai due musicisti guadagni milionari personali basandosi soltanto sulle vendite dei dischi o sulla popolarità delle loro canzoni. C'è inoltre un dettaglio da chiarire sulla durata dei diritti: in Italia, i diritti patrimoniali d'autore sono generalmente tutelati per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, con regole specifiche per le opere realizzate da più autori. Questo spiega perché il valore economico di una canzone possa essere trasmesso anche alle generazioni successive.
Mauro Repetto ha lasciato gli 883 nel 1994, anche a causa di una donna incontrata su un aereo, ma una parte della musica che aveva contribuito a creare continua ancora oggi a garantirgli entrate. Una conseguenza che rende ancora più interessante la storia del duo pavese, ben oltre i dischi venduti e le classifiche conquistate.