Nord Sud Ovest Est, chi è la ragazza di Non è la Rai nella serie? La sua storia nasconde una sorpresa

Pubblicazione: 31 ottobre alle 18:09

La serie Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 continua a riportare sullo schermo volti, personaggi e situazioni che hanno segnato gli anni Novanta. Tra le sequenze che hanno attirato l'attenzione degli spettatori ci sono anche quelle dedicate all'incontro tra Max Pezzali, Mauro Repetto e alcune ragazze di Non è la Rai, il celebre programma televisivo di Gianni Boncompagni. Ma chi era davvero la giovane bionda che compare in una delle scene della fiction? E soprattutto, il personaggio è ispirato a una ragazza realmente esistita?

A riaccendere, uno dei volti più conosciuti di Non è la Rai, che in un'intervista a Fanpage ha raccontato di essersi riconosciuta, almeno in parte, in una delle giovani rappresentate nella serie Sky. La sua testimonianza ha però portato alla luce anche una critica piuttosto precisa:, alcuni comportamenti attribuiti alle ragazze nella fiction non rispecchierebbero la realtà.è stata una delle protagoniste di Non è la Rai, il programma che negli anni Novanta trasformò un gruppo di giovanissime ragazze in autentiche celebrità televisive, dove tra esibizioni musicali, balletti e ospiti famosi, la trasmissione divenne un fenomeno di costume, contribuendo a definire l'immaginario di un'intera generazione.

Cecere era ancora un'adolescente quando entrò a far parte di quel mondo. Aveva circa 13 o 14 anni nel periodo in cui gli 883 iniziarono a frequentare i programmi televisivi più popolari, conquistando il pubblico con brani destinati a diventare simboli della musica italiana. Proprio in quegli anni ebbe occasione di incontrare Max Pezzali e Mauro Repetto, che parteciparono anche a Non è la Rai. Eleonora ha ricordato con affetto quelle esperienze, raccontando l'entusiasmo con cui le ragazze accoglievano i due musicisti e ballavano durante le loro esibizioni.

La collaborazione non si limitò agli studi del programma di Boncompagni e secondo quanto raccontato da Cecere, alcune ragazze accompagnarono gli 883 anche durante una partecipazione a Buona Domenica, prendendo parte alle performance del duo. Ma è proprio il modo in cui la fiction ha ricostruito alcuni incontri a non aver convinto Eleonora. Il riferimento è soprattutto a una scena della prima stagione, Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, ambientata durante una festa in piscina successiva a un'esibizione all'Acquafun di Riccione.

Nella sequenza compare una ragazza bionda, alta e con i capelli ricci, caratteristiche che,, potrebbero. L'ex protagonista di Non è la Rai ha spiegato che anche la collocazione temporale le ha fatto pensare a un possibile riferimento alla sua persona. Non esiste però una conferma che. La stessa interessata ha chiarito di non sapere se gli sceneggiatori si siano ispirati a lei oppure abbiano creato un personaggio di fantasia.

Il dubbio sull'identità non è comunque l'unico elemento emerso dall'intervista. Cecere ha infatti criticato il modo in cui alcune giovani vengono rappresentate mentre si avvicinano ai protagonisti della serie. “Non mi è piaciuta come rappresentazione, l'ho trovata un po' di cattivo gusto”, ha dichiarato a Fanpage, spiegando di non riconoscere in quegli atteggiamenti il comportamento delle ragazze che frequentavano realmente Non è la Rai. La sua osservazione riguarda soprattutto la caratterizzazione di alcune figure femminili, mostrate in situazioni che, secondo lei, rischiano di restituire un'immagine poco fedele delle adolescenti che partecipavano al programma.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Eleonora non ha comunque messo in discussione ogni episodio raccontato dalla fiction e nell'intervista le è stato chiesto anche di una scena della seconda stagione nella quale una ragazza invita Max Pezzali a trascorrere la serata insieme ad altre giovani. Su questo particolare ha preferito non esprimersi in maniera definitiva, ammettendo di non poter sapere se qualcosa di simile sia realmente accaduto. A ogni modo, il suo ricordo personale degli 883, invece, rimane positivo. Cecere ha descritto Pezzali e Repetto come due ragazzi che stavano vivendo un momento straordinario della propria carriera, mentre le giovani di Non è la Rai partecipavano con entusiasmo alle loro esibizioni.

L'intervista ha riportato alla luce anche un altro curioso episodio della sua adolescenza,. Secondo il racconto di Eleonora, il cantante britannico, all'epoca membro dei Take That, avrebbe cercato di corteggiarla. Williams sarebbe riuscito a ottenere il suo numero di, lasciandole alcuni messaggi in segreteria. Cecere ha ricordato di essere rimasta sorpresa dalle attenzioni di una star internazionale, anche perché era molto giovane e faticava a credere che potesse essere davvero interessato a lei.

Sono ricordi che raccontano quanto fosse particolare la vita delle ragazze di Non è la Rai, diventate improvvisamente famose e capaci di attirare l'attenzione di artisti italiani e stranieri. La notorietà aveva però anche un'altra faccia. Eleonora ha spiegato che, durante gli anni del programma, persino uscire con i genitori poteva trasformarsi in un'occasione per incontrare numerosi fan. Un'esposizione pubblica difficile da immaginare per una ragazza così giovane.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Dopo quell'esperienza, Eleonora Cecere ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, alternando televisione, teatro e musica. Nel 2024 è tornata davanti alle telecamere partecipando al Grande Fratello, esperienza che ha deciso di interrompere anticipatamente per ragioni familiari. Ha inoltre raccontato di aver sostenuto provini per Tale e Quale Show e L'Isola dei Famosi, senza essere selezionata. Attualmente è impegnata anche in teatro, con la tournée di Rugantino diretta da Luca Galiero, e ha pubblicato il singolo Libera, dedicato al tema della violenza contro le donne.

La testimonianza diaggiunge dunque un nuovo tassello alla ricostruzione degli anni Novanta proposta dalla serie sugli 883. La, ma non ci sono conferme ufficiali, mentre resta documentato il suo incontro con Max Pezzali e Mauro Repetto ai tempi di Non è la Rai. E proprio questa differenza tra ciò che è realmente accaduto e ciò che è stato romanzato dagli sceneggiatori è al centro delle sue osservazioni:, accompagnato dalla convinzione che alcune ragazze della trasmissione siano state raccontate in modo poco fedele alla realtà.