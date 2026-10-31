Nord Sud Ovest Est, Eleonora Cecere di Non è la Rai boccia la serie: “L'ho trovata di cattivo gusto”

Pubblicazione: 31 ottobre alle 18:51

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 continua a far parlare di sé, ma questa volta non per una curiosità sulle canzoni di Max Pezzali e Mauro Repetto. A sollevare una polemica è stata Eleonora Cecere, ex protagonista di Non è la Rai, che ha contestato il modo in cui alcune ragazze del celebre programma televisivo sono state rappresentate nella serie Sky. Una ricostruzione che, secondo la donna, non rispecchierebbe il comportamento delle giovani che partecipavano alla trasmissione di Gianni Boncompagni.

Le dichiarazioni sono arrivate durante un'intervista concessa a Fanpage, nella qualeha espresso il proprio disappunto per alcune sequenze della fiction. Il suo giudizio riguarda soprattutto una festa in piscina mostrata nella prima stagione, durante la quale alcune ragazze vengono rappresentate mentre cercano di avvicinarsi ai due musicisti. “Nella prima stagione non mi è piaciuto come sono state descritte le ragazze di Non è la Rai”,, entrando nel merito di una rappresentazione che considera distante dai propri ricordi.

La scena in questione appartiene a Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 ed è ambientata dopo un'esibizione all'Acquafun di Riccione. Nel corso della festa, una delle giovani si rivolge a uno dei protagonisti con una proposta particolarmente esplicita. È proprio questo passaggio ad aver suscitato la reazione dell'ex ragazza di Non è la Rai, convinta che una simile caratterizzazione rischi di restituire al pubblico un'immagine sbagliata delle adolescenti che lavoravano nel programma. “Credo che mai nessuna di noi abbiamo fatto una proposta del genere, né a Pezzali né a Repetto. Poi, magari, mi sbaglio!”, ha spiegato.

La precisazione finale è importante, visto che Cecere non pretende di conoscere ogni episodio della vita privata dei due musicisti e non esclude che possano essere accadute situazioni delle quali non era a conoscenza. La sua critica riguarda piuttosto l'immagine collettiva delle ragazze di Non è la Rai, che nella fiction, a suo giudizio, viene associata a comportamenti che non ricorda come caratteristici del gruppo.

: “Non mi è piaciuta come rappresentazione, l'ho trovata un po' di cattivo gusto”. Il problema, dal suo punto di vista, non è semplicemente una battuta o un episodio romanzato. Ae un gruppo di ragazze diventate famose quando erano ancora giovanissime, attribuendo ad alcune di loro atteggiamenti che l'ex protagonista non riconosce nella propria esperienza.

La polemica apre così una questione che riguarda più in generale le produzioni televisive ispirate a fatti realmente accaduti. Quando una fiction utilizza personaggi e situazioni riconoscibili, il confine tra ricostruzione storica e invenzione narrativa può diventare particolarmente delicato, soprattutto per le persone che hanno vissuto direttamente gli eventi raccontati. Nel caso degli 883, la serie ha sempre costruito il proprio racconto attraverso il punto di vista dei protagonisti, alternando ricordi, situazioni ispirate alla realtà ed elementi di finzione. Questo non significa, però, che ogni scena debba essere interpretata come una testimonianza fedele di ciò che accadde.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Ed è proprio su questo aspetto che si concentra il malcontento di Cecere, dato che l'ex protagonista di Non è la Rai non contesta l'esistenza di una festa o la possibilità che i due musicisti abbiano incontrato diverse ragazze durante la loro carriera. Mette invece in discussione il modo in cui alcune giovani vengono caratterizzate, soprattutto quando il riferimento alla trasmissione di Boncompagni rende immediatamente riconoscibile il contesto. Durante l'intervista è stata affrontata anche un'altra sequenza, questa volta appartenente alla seconda stagione di Nord Sud Ovest Est. In questo caso, una ragazza propone a Max Pezzali di trascorrere la serata insieme ad altre giovani.

A differenza della scena della piscina, Cecere ha preferito non pronunciarsi sulla veridicità dell'episodio. “Non saprei dirti, non so se sia effettivamente successo”, ha risposto, distinguendo ciò che può contestare sulla base dei propri ricordi da situazioni delle quali non possiede informazioni dirette.per comprendere il senso delle sue dichiarazioni: Eleonora non sta sostenendo che ogni evento della serie sia inventato, ma che la rappresentazione di alcune ragazze non corrisponda all'immagine che conserva di quel periodo.

Anche per questo le sue parole non devono essere interpretate come un attacco personale a Max Pezzali o Mauro Repetto. La contestazione riguarda le scelte narrative della fiction e il modo in cui vengono portati sullo schermo determinati comportamenti. La vicenda assume un significato particolare proprio perché Non è la Rai rappresentò uno dei fenomeni televisivi più riconoscibili degli anni Novanta. Le protagoniste del programma erano spesso adolescenti, diventate improvvisamente celebri grazie a una trasmissione che mescolava musica, ballo e intrattenimento.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Rievocare quel mondo attraverso una fiction significa inevitabilmente confrontarsi anche con i ricordi delle persone che ne fecero parte. E non sempre questi coincidono con la versione proposta dagli sceneggiatori. Le osservazioni di Cecere, inoltre, arrivano mentre la seconda stagione della serie sugli 883 continua ad alimentare l'interesse del pubblico per la storia del duo pavese. Proprio la popolarità della produzione ha riportato al centro dell'attenzione episodi che, fino a poco tempo fa, appartenevano soprattutto alla memoria dei diretti protagonisti.