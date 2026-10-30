Nord Sud Ovest Est, chi è la misteriosa donna che Repetto incontra in aereo? Il legame con la storia vera

Pubblicazione: 30 ottobre alle 18:42

Il finale del quinto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 potrebbe nascondere un'anticipazione importante sul futuro di Mauro Repetto. Nell'ultima parte della puntata, il personaggio interpretato da Matteo Oscar Giuggioli nota una misteriosa donna nera a bordo dell'aereo e decide di sedersi accanto a lei. Una scena apparentemente semplice, ma che potrebbe assumere un significato particolare conoscendo la vera storia dell'ex componente degli 883. Chi è quella donna e perché il suo incontro con Mauro potrebbe essere così importante?

La seconda stagione della serie Sky Original,, continua a raccontare l'incredibile successo raggiunto da Max Pezzali e Mauro Repetto nel 1993, quando il loro secondo album, Nord sud ovest est, trasformò definitivamente i due ragazzi di Pavia in autentiche star della musica italiana. Nel, disponibile dal 30 ottobre su Sky e NOW, i protagonisti devono confrontarsi con una popolarità sempre più difficile da gestire. Tra aerei privati, apparizioni televisive e nuovi progetti musicali, il loro mondo sembra ormai lontanissimo da, il luogo dove tutto era cominciato.

Proprio mentre il successo degli 883 raggiunge livelli straordinari, la serie potrebbe iniziare a preparare il terreno per una delle decisioni più importanti nella vita di Mauro Repetto: l'addio al gruppo e il trasferimento negli Stati Uniti. La misteriosa donna incontrata sull'aereo potrebbe infatti essere un riferimento a Brandi Quinones, conosciuta anche come Brandy, una modella statunitense che negli anni Novanta conquistò il cuore di Repetto.

Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

La sua storia non è un'invenzione degli sceneggiatori. Nel 1994, quando gli 883 erano all'apice della popolarità, Mauro decise realmente di lasciare l'Italia per inseguire il proprio sogno americano. Tra le ragioni della partenza c'era anche il desiderio di conoscere proprio Brandi, della quale si era invaghito dopo averla vista nel mondo della moda. In un'intervista rilasciata a Radio Deejay, Repetto ha raccontato di aver notato la modella durante la settimana della moda, rimanendo talmente colpito dalla sua bellezza da decidere di tentare di conquistarla.

Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

L'artista spiegò di aver comunicato a, senza sapere se sarebbe tornato. Una decisione che avrebbe segnato la fine della. Il viaggio, tuttavia, non ebbe l'esito romantico sperato. Repetto non riuscì a conquistare, ma durante la permanenza negli Stati Uniti entrò in contatto con alcune persone vicine alla modella e cercò di costruire una nuova carriera artistica. Tra i suoi progetti ci fu anche il tentativo di realizzare un disco negli Stati Uniti, esperienza che avrebbe contribuito alla nascita del

La vicenda è stata raccontata più volte dallo stesso Repetto, diventando anche uno degli elementi centrali del suo spettacolo teatrale Alla ricerca dell'Uomo Ragno. Ma la donna mostrata nel quinto episodio è davvero Brandi Quinones? Al momento non esiste una conferma ufficiale da parte della produzione sull'identità del personaggio. Non è quindi possibile affermare con certezza che si tratti della modella americana. Esiste inoltre una differenza importante tra la scena televisiva e la storia realmente raccontata da Repetto: l'artista ha dichiarato di essersi invaghito di Brandi dopo averla vista nel mondo della moda, non durante un incontro in aereo.

La sequenza potrebbe dunque rappresentare una reinterpretazione narrativa di quell'infatuazione oppure introdurre un personaggio differente, destinato ad avere un ruolo nei prossimi episodi. La risposta potrebbe arrivare già con la sesta puntata, prevista per venerdì 6 novembre 2026, che porterà Max e Mauro negli Stati Uniti per lavorare ai videoclip del loro secondo album. Se il collegamento con Brandi venisse confermato, la scena dell'aereo assumerebbe un significato ancora più importante: potrebbe rappresentare il primo passo verso quella ricerca di una vita diversa che, nel 1994, avrebbe portato Mauro Repetto a lasciare gli 883. Per il momento resta un'ipotesi, ma il riferimento alla vera storia dell'artista rende questo breve incontro uno dei dettagli più interessanti del quinto episodio.