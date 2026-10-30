Nord Sud Ovest Est, una sorpresa attende i fan degli 883: ecco dove vedere il sesto episodio in anteprima

Pubblicazione: 30 ottobre alle 08:00

La storia degli 883 esce dalla televisione e si prepara a incontrare direttamente il pubblico, visto che Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 è tra i protagonisti di Lucca Comics & Games 2026, con un'iniziativa speciale che permetterà agli appassionati di immergersi nelle atmosfere degli anni Novanta e scoprire in anticipo una parte della seconda stagione. Ma la sorpresa non riguarda soltanto gli episodi: a Lucca arriveranno anche gli attori che interpretano Max Pezzali e Mauro Repetto, insieme ad alcuni dei principali autori della serie. L'iniziativa è organizzata da Sky e NOW, che hanno scelto la manifestazione toscana per celebrare il successo della produzione creata da Sydney Sibilia, tornata sul piccolo schermo il 9 ottobre 2026.

Il primo appuntamento è già disponibile per tutti i visitatori del festival,. In Piazza San Francesco è stato allestito uno spazio interamente dedicato a, pensato per riportare gli appassionati nell'universo musicale e visivo che ha accompagnato l'ascesa degli 883. Il padiglione sarà aperto durante le cinque giornate della manifestazione,, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva ispirata alla serie e all'immaginario degli anni Novanta. Un'occasione per ritrovare le atmosfere che hanno caratterizzato il racconto televisivo, trae una stagione musicale rimasta nella memoria di milioni di italiani.

L'appuntamento più atteso, però, è fissato per venerdì 30 ottobre alle 17:30, quando il Cinema Astra ospiterà una proiezione speciale dedicata alla seconda stagione. Il pubblico potrà assistere al quinto episodio e, soprattutto, vedere in anteprima il sesto episodio di Nord Sud Ovest Est, anticipando così la normale programmazione televisiva. Una possibilità particolarmente interessante per chi sta seguendo la nuova stagione e vuole scoprire come proseguirà il rapporto tra Max Pezzali e Mauro Repetto. Ma non sarà soltanto una proiezione, poiché all'evento parteciperanno Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, i due giovani attori che interpretano rispettivamente Max e Mauro.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Insieme a loro saranno presenti Sydney Sibilia, creatore, regista e co-sceneggiatore della serie, e Alice Filippi, che ha diretto gli episodi conclusivi della seconda stagione. Al termine della proiezione è previsto un incontro con il pubblico, durante il quale gli ospiti risponderanno alle domande degli spettatori. Sarà quindi possibile approfondire alcuni aspetti della lavorazione, scoprire curiosità sui personaggi e conoscere meglio le scelte narrative che hanno accompagnato il nuovo capitolo della storia degli 883. La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est riprende il racconto nel 1993, quando Max Pezzali e Mauro Repetto hanno ormai raggiunto una popolarità che soltanto pochi anni prima sembrava impossibile.

Dopo il successo del primo album, i due amici devono affrontare una sfida completamente diversa: dimostrare che il. Il secondo disco, che dà il titolo alla stagione, diventa così il simbolo di un momento decisivo della loro carriera. Da una parte ci sono le aspettative del pubblico, le pressioni dell'industria discografica e la necessità di scrivere nuove canzoni, mentre dall'altra,che rischiano di mettere alla prova un'amicizia nata molto prima del successo.

È proprio il rapporto tra Max e Mauro a rappresentare il cuore della serie, che racconta non soltanto la nascita di alcuni dei brani più conosciuti della musica italiana, ma anche le difficoltà di due ragazzi costretti a crescere mentre tutto intorno a loro cambia rapidamente. Nel cast tornano anche Roberto Zibetti nei panni di Claudio Cecchetto, Ludovica Barbarito nel ruolo di Silvia e Davide Calgaro in quello di Cisco.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Tra le nuove presenze figurano invece Gaia Zampighi, interprete di Michela Rossini, e Rosa Barbolini, che veste i panni di Caterina. La stagione è composta da otto episodi ed è prodotta da Sky Studios e Groenlandia, con la regia affidata a Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi. La programmazione prosegue ogni venerdì su Sky e in streaming su NOW, con il finale previsto per il 20 novembre 2026. La partecipazione a Lucca Comics & Games rappresenta quindi un'occasione per vivere la serie in maniera diversa, andando oltre la visione televisiva e incontrando direttamente alcuni dei protagonisti.