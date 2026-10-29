X Factor 2026, chi è stato eliminato il 29 ottobre? Il verdetto dei giudici sorprende Jake La Furia

Pubblicazione: 30 ottobre alle 00:49

La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2026 si è conclusa con un nuovo verdetto e un'eliminazione che cambia gli equilibri tra le squadre e dopo essere riuscita a salvarsi durante il debutto della scorsa settimana, Veronica Bruganelli ha dovuto abbandonare il talent show di Sky, perdendo il ballottaggio contro Lenanie. Una decisione arrivata al termine di una serata ricca di esibizioni, confronti tra i giudici e qualche discussione sulle scelte artistiche dei concorrenti.

L'appuntamento di, condotto da, ha visto tornare sul palco tutti e dodici gli artisti ancora in gara, suddivisi nelle squadre di Jake La Furia, Paola Iezzi, Irama e Francesco Gabbani. Dopo l'eliminazione didurante il primo Live Show, la competizione era ripartita con le quattro squadre nuovamente al completo, grazie al. Ma per uno dei concorrenti il sogno si sarebbe interrotto proprio durante questa seconda serata.

Veronica Bruganelli, appartenente alla squadra di Jake La Furia, si è esibita sulle note di Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, affrontando un brano particolarmente impegnativo dal punto di vista vocale. La cantante aveva già rischiato l'eliminazione durante il primo Live, quando era finita al ballottaggio contro Alice Fregoso, ma in quell'occasione era riuscita a convincere la maggioranza dei giudici, ottenendo la possibilità di proseguire il proprio percorso.

Si è quel momento: il secondo eliminato #XF2026 https://t.co/OXFFc3Cdq5 — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 29, 2026

Questa volta, però, il pubblico non le ha permesso di accedere direttamente alla puntata successiva ed al termine della seconda manche Veronica è risultata la concorrente meno votata, ritrovandosi nuovamente a dover difendere il proprio posto nel programma. Ad attenderla nello scontro decisivo c'era Lenanie, artista della squadra di Irama, che aveva ottenuto il minor numero di preferenze nella prima manche. Il giovane cantautore aveva presentato una versione personale di C'è tempo di Ivano Fossati, modificandone buona parte delle strofe e mantenendo il ritornello originale.

Una scelta che aveva acceso un confronto tra i giudici.aveva espresso alcune perplessità sulla decisione di riscrivere un brano così importante, mentreaveva difeso la libertà espressiva del proprio concorrente, sottolineando la necessità di valorizzarne anche le capacità autoriali. Il dibattito aveva coinvolto anche, entrambi chiamati a valutare non soltanto l'interpretazione, ma anche l'identità artistica di Lenanie.

Proprio questa differenza tra i due concorrenti sarebbe diventata decisiva al momento del ballottaggio. Per l'ultima esibizione, Lenanie ha scelto Cambia un uomo di Marco Mengoni, un brano che aveva già presentato durante le Last Call. Veronica, invece, ha puntato su You Stole the Show di Sienna Spiro, tornando a una canzone con la quale aveva convinto i giudici durante i Bootcamp. Due performance molto diverse, che hanno messo il tavolo della giuria davanti a una scelta complicata.

L'eliminato del secondo Live è... #XF2026 https://t.co/e5hx6m4eBv — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 29, 2026

Il primo a esprimersi è stato Irama, che ha riconosciuto il valore di entrambi i concorrenti, decidendo però di eliminare Veronica. Jake La Furia ha immediatamente difeso la propria artista, votando contro Lenanie e riportando la situazione in parità, ma a quel punto è intervenuto Francesco Gabbani, che ha scelto di premiare il percorso del cantautore della squadra di Irama. Con due voti contro Veronica e uno contro Lenanie, la decisione definitiva è passata nelle mani di Paola Iezzi. La cantante ha riconosciuto la superiorità tecnica di Veronica sul piano vocale, ma ha spiegato di voler valutare anche altri elementi.

, X Factor non può essere soltanto una competizione tra grandi voci: deve offrire spazio anche ad artisti capaci di proporre un'identità musicale personale. Pur ammettendo che la riscrittura del brano dipotesse essere stata una scelta rischiosa, la giudice ha apprezzato le qualità compositive di Lenanie, ma alla finei, portando il risultato a tre voti contro uno e decretando così la seconda uscita ufficiale dell'edizione. Per la cantante della squadra disi è trattato di un epilogo particolarmente amaro, soprattutto dopo essere riuscita a superare il primo ballottaggio appena sette giorni prima.

Il suo percorso si conclude quindi dopo due Live Show, durante i quali ha avuto l'opportunità di mostrare le proprie capacità vocali attraverso brani molto diversi. Jake La Furia perde così il primo componente della propria squadra, che proseguirà la competizione con Alex Fontana e ALÌA. Irama, invece, riesce a mantenere tutti e tre i propri concorrenti, con Lenanie che avrà una nuova occasione per convincere il pubblico e i giudici. Comunque la puntata del 29 ottobre ha offerto anche altri momenti significativi.

X Factor, fonte: Sky

Tra le esibizioni più attese c'è stata quella di Alex Fontana con Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead, mentre ALÌA ha interpretato Hola (I Say) di Marco Mengoni e Tom Walker. Francesco Gabbani ha portato sul palco gli Scraffs con Charlie fa surf dei Baustelle, Giacomo Calò con un mashup di due successi di Zucchero e Teo Bok con I Wish di Stevie Wonder. La squadra di Paola Iezzi si è invece confrontata con tre proposte differenti: Mrs. Robinson nella versione dei Lemonheads per i Mad-Dog, I romantici di Tommaso Paradiso per Manu e As the World Caves In di Matt Maltese per camilla.