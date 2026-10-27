883, Mauro Repetto portò a teatro la vera Michela di “Sei un mito”: la sorpresa dopo 40 anni

Pubblicazione: 27 ottobre alle 09:30

C'è una storia legata agli 883 che sembra uscita direttamente da una delle loro canzoni, ma che questa volta non ha bisogno della finzione televisiva per sorprendere. Nel gennaio 2025, durante uno spettacolo teatrale a Vigevano, Mauro Repetto ha presentato al pubblico Chiara Cattaneo, una donna che aveva conosciuto ai tempi del liceo e che, secondo quanto raccontato dallo stesso artista, rappresentava il vero mito dietro una delle canzoni più famose del gruppo: “Sei un mito”. Un incontro accompagnato da battute, ricordi e una curiosa discussione sugli anni trascorsi, tornato particolarmente attuale grazie alla seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883.

La serie ideata da Sydney Sibilia, disponibile su Sky e NOW, ha infattiche hanno segnato il successo di Max Pezzali e Mauro Repetto nei primi. Tra queste c'è proprio “”, pubblicata nel 1993 e diventata uno dei brani più rappresentativi del duo pavese. Nella fiction, la canzone, interpretata dai, una ragazza bellissima e apparentemente irraggiungibile che Max e Mauro conoscono dai tempi della scuola. Attorno al personaggio si sviluppano alcune delle vicende sentimentali raccontate nella seconda stagione, ma la realtà nasconde un episodio altrettanto curioso.

La ragazza che Repetto ha indicato come il mito della canzone si chiama infatti Chiara Cattaneo, e il suo nome non è stato rivelato soltanto in occasione dello spettacolo teatrale. L'ex componente degli 883 ne aveva già parlato nella propria autobiografia, Non ho ucciso l'uomo ragno, ricordando il fascino che esercitava su di lui e su Max Pezzali durante gli anni del liceo. Nel libro, Repetto descrive Chiara come una ragazza particolarmente bella, più giovane di loro di qualche anno, che i due amici consideravano praticamente impossibile da avvicinare.

“Troppo bella lei e troppo strani noi”, scrive Mauro, riassumendo con poche parole quella distanza che molti ragazzi hanno sperimentato almeno una volta durante l'adolescenza. Ed è proprio questo ricordo a rendere ancora più particolare quanto accaduto molti anni dopo, quando Repetto ha deciso di coinvolgere Chiara durante una tappa del suo spettacolo teatrale. Nel gennaio 2025, sul palco di Vigevano, il musicista ha infatti presentato la donna al pubblico, trasformando un ricordo della propria giovinezza in un incontro reale davanti agli spettatori.

A rendere il momento ancora più divertente è stato il botta e risposta tra i due, che hanno scherzato soprattutto sul tempo trascorso da quando frequentavano la scuola. “Bellissima ancora, come quarant'anni fa”, ha esordito Repetto, accogliendo Chiara. La donna non si è lasciata sfuggire l'occasione per prenderlo bonariamente in giro, contestando il numero di anni indicato dall'artista. “Ma magari trenta. Come ti permetti?”, ha replicato, suscitando un nuovo commento di Mauro.

Repetto ha quindi ricordato che lui e Max frequentavano la quarta liceo, mentre Chiara era ancora in prima, sottolineando come fossero effettivamente passati circa quarant'anni da quel periodo. “Ma sei splendida come allora”, ha aggiunto, concludendo lo scambio con un complimento che ha riportato idealmente entrambi ai tempi della scuola. Un momento semplice, ma particolarmente significativo per chi è cresciuto ascoltando gli 883. La ragazza che da adolescenti sembrava così lontana da diventare quasi una figura mitologica si trovava improvvisamente sullo stesso palco di uno dei due musicisti che avevano trasformato quel ricordo in una canzone conosciuta da milioni di persone. Ma chi è oggi Chiara Cattaneo?

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

La donna ha un passato legato alla danza e ai concorsi di bellezza e oggi lavora come insegnante di latin fitness, continuando a coltivare una passione che accompagna da tempo la sua vita. La sua storia presenta alcuni punti di contatto con quella di Michela Rossini, il personaggio interpretato da Gaia Zampighi nella serie Sky, ma le due figure non devono essere considerate perfettamente sovrapponibili. Nella fiction, infatti, Michela è al centro di una vicenda sentimentale con Max Pezzali che contribuisce a raccontare la nascita di “Sei un mito”. Si tratta però di una ricostruzione narrativa, nella quale elementi ispirati alla realtà vengono mescolati a situazioni inventate per esigenze di sceneggiatura.

Non ci sono conferme chela stessa storia mostrata nella serie. Lo stesso cantante, in passato, ha raccontato di aver avuto un appuntamento con una ragazza che, senza però rivelarne pubblicamente l'identità. Per questo è importante distinguere i diversi racconti: da una parte c'è la testimonianza di, che ha indicato esplicitamente, mentre dall'altrai, legato a un incontro di cui ha preferito mantenere riservato il nome della protagonista.

Ma ciò che rende speciale l'aneddoto di Vigevano non è soltanto la possibilità di dare un volto a una figura che ha alimentato l'immaginario degli 883. È soprattutto il modo in cui Mauro Repetto ha trasformato un ricordo lontano in un incontro capace di far sorridere il pubblico, ritrovandosi davanti quella ragazza che, quando erano adolescenti, lui e Max non osavano nemmeno avvicinare. E forse è proprio questo il dettaglio più bello dell'intera vicenda: mentre Nord Sud Ovest Est continua a raccontare sul piccolo schermo i sogni, le insicurezze e i primi amori di due ragazzi di Pavia, Mauro Repetto ha già regalato al pubblico un piccolo seguito di quella storia, quarant'anni dopo, su un palcoscenico. Con la stessa ironia che ha sempre accompagnato gli 883 e con una protagonista che, almeno nei suoi ricordi, non ha mai smesso di essere un mito.