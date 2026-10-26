Denise Pipitone, dopo 22 anni il caso torna su Sky: due testimonianze inedite nella nuova docuserie

Pubblicazione: 26 ottobre alle 18:19

Sono trascorsi ventidue anni da quella mattina del 1° settembre 2004, ma la scomparsa di Denise Pipitone continua a essere uno dei misteri più dolorosi e discussi della cronaca italiana. Una bambina di appena quattro anni svanita nel nulla a Mazara del Vallo, una madre che non ha mai smesso di cercarla e una lunga serie di indagini, testimonianze e segnalazioni che non sono riuscite a fornire una risposta definitiva. Adesso quella vicenda torna al centro dell'attenzione grazie a Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa, la nuova docuserie disponibile da oggi, 26 ottobre 2026, su Sky e NOW, che promette di ripercorrere il caso attraverso documenti, ricostruzioni e testimonianze inedite.

A guidare il racconto è, giornalista che ha deciso di tornare su una storia capace di segnare profondamente l'opinione pubblica italiana. L'obiettivo non è soltanto ricostruire quanto accaduto, ma anche esaminare i passaggi rimasti senza spiegazione, le piste investigative abbandonate e gli interrogativi che continuano ad accompagnare la vicenda. La docuserie è composta da, realizzati da OnePodcast Studios e prodotti da Sky e Hearst. Il primo appuntamento è previsto per, con disponibilità anche in streaming su NOW. Le puntate successive arriveranno

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda le persone che hanno vissuto direttamente questa storia. Tra le testimonianze raccolte compare infatti una lunga intervista inedita a Piera Maggio, la madre di Denise, che da oltre due decenni continua a cercare risposte sulla sorte della figlia. Accanto alla sua voce trova spazio anche quella di Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi, che torna a raccontare la propria versione dei fatti a ventidue anni dalla scomparsa della bambina. Si tratta di una testimonianza particolarmente delicata, considerando il ruolo che le vicende familiari hanno avuto nelle indagini e nel dibattito pubblico.

Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa, fonte: Sky

Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise, era stata accusata di concorso nel sequestro della bambina, ma è stata assolta in via definitiva. Un elemento fondamentale per comprendere il percorso giudiziario del caso, che non ha mai portato all'individuazione di un responsabile. La vicenda ebbe inizio il 1° settembre 2004, quando Denise scomparve mentre si trovava nei pressi dell'abitazione della nonna materna, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Da quel momento si susseguirono ricerche, segnalazioni e numerosi tentativi di ricostruire quanto fosse accaduto.

Negli anni, l'attenzione degli investigatori si è concentrata su diverse piste, comprese segnalazioni provenienti dall'estero e casi di giovani donne che, per età o somiglianza,. Alcune di queste ipotesi hanno portato anche a verifiche attraverso il DNA, senza però fornire la risposta tanto attesa. Laintende ripercorrere proprio questa complessa successione di eventi, cercando di mettere ordine tra elementi documentati, testimonianze e ipotesi investigative. Un lavoro che, secondo quanto anticipato, non pretende di offrire una soluzione definitiva, ma vuole riportare l'attenzione sulle domande rimaste aperte.

A spiegare le ragioni del progetto è stato lo stesso Marco Maisano, che nelle dichiarazioni diffuse per la presentazione della docuserie ha espresso la convinzione che qualcuno possa conoscere dettagli mai emersi sulla scomparsa. "Ho voluto affrontare questo caso perché da sempre mi rifiuto di credere che nessuno abbia visto niente. Semplicemente non è possibile. Qualcuno sa", ha dichiarato il giornalista. Parole che raccontano l'approccio scelto per una produzione che torna su uno dei casi più complessi della cronaca italiana, senza nascondere le difficoltà di ricostruire eventi avvenuti oltre vent'anni fa.

Il titolo stesso, Troviamo Denise, richiama una speranza che Piera Maggio continua a coltivare dal giorno della scomparsa della figlia. Una ricerca che non si è mai interrotta e che, attraverso questa nuova docuserie, torna a coinvolgere anche il pubblico. Perché, al di là delle piste investigative, dei processi e delle tante ipotesi formulate nel corso degli anni, resta una domanda alla quale nessuno è ancora riuscito a dare una risposta: che cosa è successo davvero a Denise Pipitone quella mattina del 2004?