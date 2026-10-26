Denise Pipitone, perché non ha il cognome dei suoi veri genitori? Il motivo è legato alla sua scomparsa

Pubblicazione: 26 ottobre alle 18:32

Denise Pipitone è un nome che da oltre vent'anni accompagna uno dei casi di scomparsa più conosciuti e dolorosi della cronaca italiana. Eppure, dietro quel cognome che milioni di persone hanno imparato a riconoscere, si nasconde un particolare della sua storia familiare che non tutti conoscono: Denise non porta né il cognome della madre, Piera Maggio, né quello del padre biologico, Pietro Pulizzi. Una circostanza che ha una spiegazione precisa e che, dopo la scomparsa della bambina, ha assunto un significato ancora più importante.

La vicenda è tornata al centro dell'attenzione proprio in questi giorni, anche grazie all'arrivo su Sky e NOW di, la nuova docuserie dedicata al caso. Il 26 ottobre 2026, inoltre, Denise compie 26 anni: un compleanno che la sua famiglia è costretta a vivere ancora una volta senza sapere dove si trovi. Ma? Per comprenderlo bisogna tornare agli anni precedenti alla scomparsa, quando, detto Toni, Pipitone. Durante quel matrimonio nacque Denise, il 26 ottobre 2000, dalla relazione tra Piera e Pietro Pulizzi, padre biologico della bambina.

Denise venne registrata con il cognome Pipitone, quello del marito della madre, che risultava legalmente suo padre. La situazione familiare, tuttavia, era più complessa di quanto apparisse all'esterno. Come ricostruito nel corso degli anni, Piera Maggio e Pietro Pulizzi avevano intrapreso una relazione sentimentale mentre entrambi erano ancora sposati con altre persone. La donna aveva già avuto un figlio, Kevin, dal matrimonio con Toni Pipitone, mentre Pulizzi era padre di altre due bambine, Jessica e Alice, nate dalla relazione con Anna Corona.

Piera Maggio di Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa, fonte: YouTube

La vera identità del padre biologico di Denise emerse pubblicamente soltanto dopo la sua scomparsa, avvenuta il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, quando la bambina aveva appena tre anni e dieci mesi. Da quel momento, il cognome Pipitone divenne parte integrante di tutte le ricerche: le fotografie della piccola, gli appelli televisivi, i manifesti e le segnalazioni diffuse in Italia e all'estero riportavano il nome con il quale Denise era stata registrata e conosciuta. Ed è proprio qui che si trova la risposta alla domanda più interessante: perché il cognome non venne cambiato quando si seppe chi fosse il padre biologico?

Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa, fonte: Sky

A chiarirlo è il sito, dedicato alla ricerca della bambina e alla ricostruzione della sua storia e secondo quanto spiegato, dopo la scomparsae diffuse a livello nazionale e internazionale. Modificarlo avrebbe infatti, rendendo più difficile collegare eventuali segnalazioni alla bambina che tutti stavano cercando. Per questo motivo si decise di mantenere il cognome con i, nonostante fosse emersa la sua effettiva paternità biologica.

C'è però un altro elemento da chiarire. Nel 2022, attraverso la propria legale, Toni Pipitone ha ribadito di essere ancora considerato a tutti gli effetti il padre legale di Denise. La distinzione tra paternità biologica e legale è quindi fondamentale per comprendere perché il cognome della bambina sia rimasto invariato. Nel frattempo, la vita dei suoi genitori biologici è andata avanti, pur rimanendo profondamente segnata dalla scomparsa. Piera Maggio e Pietro Pulizzi si sono sposati nel settembre 2018, ma non hanno mai smesso di cercare Denise e proprio in occasione del suo ventiseiesimo compleanno, i due hanno condiviso un nuovo messaggio, esprimendo il desiderio di poter finalmente festeggiare insieme alla figlia, nella speranza che un giorno possa tornare a casa.

Sono trascorsi 22 anni da quella mattina del 1° settembre 2004, eppure la domanda più importante resta ancora senza risposta. Nel frattempo, il nome Denise Pipitone continua a essere riconosciuto in tutta Italia, anche grazie agli appelli di una famiglia che non ha mai rinunciato alla speranza di ritrovarla. Una vicenda che torna oggi al centro dell'attenzione anche grazie a Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa, la nuova docuserie disponibile su Sky e NOW dal 26 ottobre 2026, che ripercorre il caso attraverso testimonianze e ricostruzioni. Un cognome che racconta una storia familiare complessa, ma che nel corso degli anni è diventato soprattutto il simbolo di una ricerca che non si è mai fermata e di una speranza che, dopo oltre due decenni, continua a rimanere viva.