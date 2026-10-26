Nord sud ovest est, che fine ha fatto Caterina di Aeroplano? La sua storia nasconde un retroscena amaro

Pubblicazione: 26 ottobre alle 17:06

C'è un personaggio che, nella quarta puntata di Nord sud ovest est – La leggendaria storia degli 883, è riuscito a conquistare l'attenzione degli spettatori pur non essendo uno dei protagonisti principali. Si tratta di Caterina, la giovane cantante che entra nella vita di Max Pezzali e Mauro Repetto e contribuisce alla nascita di una delle collaborazioni più particolari della loro carriera. Ma che fine ha fatto la vera Caterina di Aeroplano? La risposta arriva direttamente dalla donna che, oltre trent'anni fa, prestò la propria voce al celebre brano degli 883.

Il suo nome è, anche se molti appassionati della musica degli anni Novanta la ricordano semplicemente come. Nella serie Sky, dove è interpretata da, viene presentata come una ragazza determinata e piena di entusiasmo, capace di portare una ventata di novità nel percorso artistico del duo. La sua storia reale, però,da quella che il successo iniziale avrebbe potuto far immaginare.

In un'intervista concessa al Corriere della Sera, la cantante ha ripercorso gli anni della collaborazione con gli 883, raccontando come tutto ebbe inizio grazie a Claudio Cecchetto. Dopo averla notata al Festival di Castrocaro, il produttore le propose di interpretare Aeroplano, un brano scritto da Max Pezzali e Mauro Repetto. Caterina, che aveva una formazione musicale e una particolare predilezione per il rock, inizialmente non era del tutto convinta della canzone. La possibilità di adattarla maggiormente al proprio stile, però, cambiò le cose.

Il risultato fu una collaborazione che la portò a condividere il palco con gli 883, anche durante un'esibizione al Roxy Bar di Red Ronnie. Eppure, nonostante la popolarità del brano, Caterina ha spiegato di aver frequentato pochissimo Max e Mauro: gli incontri tra loro furono soltanto una manciata. Dopo Aeroplano arrivarono Favola semplice e la partecipazione a Un disco per l'estate. Per un momento sembrò che la cantante fosse destinata a costruire una carriera importante nel panorama musicale italiano. Ma dopo il rapporto professionale con Cecchetto si interruppe e trovare nuove opportunità discografiche diventò sempre più difficile.

Nord sud ovest est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

La fine di quell'esperienza non significò comunque l'abbandono della musica e, per mantenersi,, continuando nel frattempo a coltivare la propria passione. Nelarrivò una decisione importante: grazie alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, comprese die scelse di dedicarsi completamente alla musica. Oggivive nei pressi di, dove si è trasferita dopo aver lasciato Milano., cerca di proporli ad altri artisti e si esibisce dal vivo, soprattutto in piccoli locali. Una quotidianità lontana dai grandi palcoscenici, ma che sembra averle permesso di ritrovare ciò che desiderava davvero.

Nell'intervista ha raccontato anche un dettaglio economico sorprendente: per la partecipazione ad Aeroplano ricorda di aver ricevuto circa un milione di lire, una cifra decisamente contenuta rispetto alla notorietà raggiunta dalla canzone. Oggi, invece, sostiene di aver imparato a vivere con entrate annuali di poche migliaia di euro, continuando a fare ciò che ama. Caterina ha inoltre ricordato di aver incontrato nuovamente Max Pezzali nel 2018, durante la trasmissione 90 Special. Si aspettava di tornare a cantare Aeroplano insieme a lui, ma alla fine si esibì da sola. Un episodio che, come ha ammesso, le lasciò un po' di amarezza.

La quarta puntata di Nord sud ovest est ha così riportato sotto i riflettori una protagonista della storia degli 883 che, per molti anni, era rimasta lontana dall'attenzione del grande pubblico. E forse è proprio questo l'aspetto più interessante della sua vicenda: Caterina non ha mai smesso di fare musica, anche quando il successo ha preso una strada diversa da quella che sembrava attenderla.