Nord Sud Ovest Est, chi è Caterina? Dietro il personaggio della serie sugli 883 si nasconde una storia vera

Pubblicazione: 22 ottobre alle 16:25

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 continua a sorprendere il pubblico riportando alla luce episodi poco conosciuti della carriera di Max Pezzali e Mauro Repetto. Nella quarta puntata della serie Sky, disponibile dal 23 ottobre su NOW, entra infatti in scena Caterina, una giovane cantante interpretata da Rosa Barbolini, destinata a incrociare il percorso dei due protagonisti in un momento particolarmente importante della loro carriera. Ma c'è un dettaglio che rende questa storia ancora più interessante: Caterina è ispirata a una persona realmente esistita, e dietro il suo personaggio si nasconde una collaborazione musicale che non tutti ricordano.

La, l'anno in cui gli 883 raggiungono un successo straordinario con, mentre il rapporto tracomincia ad attraversare una fase sempre più complicata. Proprio in questo scenario si inserisce Caterina, una presenza che permette alla produzione di raccontare un altro capitolo della storia del gruppo, intrecciando fatti realmente accaduti e ricostruzione televisiva. A interpretare, attrice nata a, che nonostante la giovane età può già vantare diverse esperienze nel mondo dello spettacolo. La sua formazione artistica è cominciata quando aveva appena cinque anni, frequentando ile avvicinandosi progressivamente al teatro e alla recitazione.

Il debutto cinematografico arriva nel 2020 con Glassboy, film diretto da Samuele Rossi, nel quale interpreta Mavi. Successivamente prende parte anche a produzioni televisive come Home Sweet Rome e Sempre al tuo fianco, continuando a sviluppare un percorso artistico che non si limita alla recitazione. Nel 2025, infatti, Rosa Barbolini debutta anche come regista con il cortometraggio Numero 6, realizzato con il supporto di Overlook Filmmaking Academy. Un'esperienza che le permette di esplorare un'altra dimensione del cinema, passando dal lavoro davanti alla macchina da presa alla costruzione di una storia attraverso la regia.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Ma il dettaglio più curioso riguarda proprio la vera identità di Caterina nella storia degli 883, visto che il personaggio interpretato da Barbolini si ispira a Caterina Rappoccio, cantante e cantautrice che negli anni Novanta entrò nell'ambiente musicale di Claudio Cecchetto. La giovane artista aveva cominciato a esibirsi fin da bambina, partecipando anche al programma televisivo Piccoli Fans di Sandra Milo. Successivamente prese parte al Festival di Castrocaro, attirando l'attenzione di Cecchetto grazie alle sue qualità vocali. Fu proprio Claudio Cecchetto a proporle Aeroplano, un brano scritto da Max Pezzali e Mauro Repetto, che Caterina avrebbe interpretato insieme al cantante degli 883. La canzone, pubblicata nel 1994, sarebbe stata successivamente inserita anche nell'edizione straordinaria di Nord Sud Ovest Est, uscita nel 2000.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Il pezzo racconta il desiderio di partire, scoprire nuovi orizzonti e inseguire le proprie aspirazioni, diventando una delle collaborazioni meno conosciute della carriera degli 883.ebbe anche l'occasione di esibirsi insieme a Max Pezzali al Roxy Bar di Red Ronnie, durante una puntata del gennaio 1994. In quell'occasione i due interpretarono proprio Aeroplano, mentre Mauro Repetto era presente ma rimase in disparte durante l'esibizione.che assume un significato particolare se osservato alla luce del periodo attraversato dal gruppo, ormai vicino alla separazione artistica tra i suoi due fondatori.

Non significa, naturalmente, che Caterina abbia avuto un ruolo nella loro rottura: la serie utilizza elementi autentici per costruire una narrazione che si prende anche alcune libertà creative. Nella realtà, la carriera di Caterina Rappoccio proseguì anche oltre quella collaborazione e tra i suoi brani figura Favola semplice, una canzone che, secondo quanto raccontato dalla stessa artista, ottenne risultati commerciali persino superiori ad Aeroplano. Negli anni successivi la cantante si è progressivamente allontanata dal circuito discografico tradizionale, senza però abbandonare la musica.

La presenza di Rosa Barbolini in Nord Sud Ovest Est permette quindi di riscoprire una figura che ha davvero incrociato il cammino di Max Pezzali e Mauro Repetto, contribuendo a una pagina meno raccontata della loro carriera. Ed è proprio questo uno degli aspetti più affascinanti della serie Sky: come già accaduto con la scena degli struzzi, dietro personaggi che possono sembrare inventati si nascondono spesso storie vere, canzoni dimenticate e incontri che hanno fatto parte dell'universo degli 883. Perché la storia di Max e Mauro non è fatta soltanto dei loro grandi successi, ma anche delle persone che hanno incontrato lungo la strada.