883, quei tappetini nuovi e l’Arbre Magique in Nord Sud Ovest Est non sono casuali: c’entra Sei un mito

Pubblicazione: 21 ottobre alle 18:23

Nord Sud Ovest Est continua a sorprendere gli spettatori con piccoli dettagli che, a prima vista, potrebbero sembrare insignificanti, ma che nascondono riferimenti precisi alle canzoni più amate degli 883. Nella seconda puntata della serie Sky dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto, infatti, c'è una scena apparentemente normalissima che anticipa uno dei maggiori successi del duo: Sei un mito. E per riconoscerla basta prestare attenzione a tre oggetti che Max acquista per la propria automobile: tappetini nuovi, un Arbre Magique e un deodorante.

Non si tratta di una scelta casuale e, che, avrà probabilmente riconosciuto immediatamente il riferimento, perché sono proprio questi, il celebre brano pubblicato nel 1993 nell'album. Una canzone che racconta l'emozione di un appuntamento con una ragazza considerata irraggiungibile e che, nella fiction, trova un collegamento diretto con, uno dei nuovi personaggi della seconda stagione.

La particolarità della scena sta proprio nel modo in cui la serie sceglie di raccontare la nascita delle canzoni. Non attraverso una spiegazione esplicita o una ricostruzione ambientata direttamente in uno studio di registrazione, ma partendo da un gesto quotidiano, qualcosa che milioni di ragazzi avrebbero potuto fare negli anni Novanta prima di un appuntamento importante. Max vuole presentarsi al meglio e si preoccupa persino dei dettagli della macchina, senza sapere che quei piccoli preparativi finiranno per diventare parte di una delle canzoni più riconoscibili della sua carriera.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Il riferimento è ancora più interessante considerando il significato di Sei un mito. Il brano racconta l'incredulità di un ragazzo che finalmente riesce a uscire con una persona ammirata da tempo, quasi impossibile da raggiungere. Non ci sono grandi dichiarazioni romantiche o immagini particolarmente elaborate: tutto nasce da una situazione semplice, fatta di aspettative, agitazione e desiderio di fare bella figura. Ed è proprio questa capacità di trasformare la normalità in musica ad aver reso gli 883 così vicini a un'intera generazione.

Nella seconda stagione di, questo meccanismo viene utilizzato per accompagnare l'evoluzione del rapporto tra. La ragazza, interpretata da, viene presentata come una figura quasi leggendaria nell'ambiente pavese, ammirata per la sua bellezza e per la sua intelligenza. Quando propone, il cantante si ritrova improvvisamente nella posizione di chi non riesce a credere alla propria fortuna. Ed è proprio da questa situazione che la fiction comincia a costruire il percorso destinato a condurre a Sei un mito.

Ma c'è un altro dettaglio che rende questa ricostruzione particolarmente affascinante: non tutto ciò che viene raccontato nella serie corrisponde esattamente alla realtà. In un'intervista a Rolling Stone Italia, il regista Sydney Sibilia ha spiegato che Michela nasce da una persona realmente esistita, ma che diversi elementi della sua storia sono stati modificati per esigenze narrative. In particolare, il celebre quarto posto a Miss Italia attribuito al personaggio è un'invenzione della fiction. Anche il modo in cui viene rappresentato il rapporto tra Max e la ragazza è costruito seguendo soprattutto il punto di vista del cantante.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Questo significa che la scena dei tappetini e dell'Arbre Magique non deve necessariamente essere interpretata come la ricostruzione documentata di un episodio realmente accaduto. È piuttosto un collegamento narrativo tra la vita del protagonista e il testo della canzone, capace di mostrare come le esperienze personali possano trasformarsi in musica. Una scelta che permette anche a chi conosce già il destino degli 883 di scoprire qualcosa di nuovo nel modo in cui la loro storia viene raccontata.