883 stagione 2: quella scena con gli struzzi è successa davvero? Il riferimento segreto a una canzone

Pubblicazione: 17 ottobre alle 18:15

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 ha regalato al pubblico una delle sequenze più divertenti e significative della seconda stagione, ma dietro quella che potrebbe sembrare una semplice disavventura tra amici si nasconde qualcosa di molto più interessante. Nel terzo episodio della serie Sky, Max Pezzali, Mauro Repetto, Cisco e Nemorino si ritrovano protagonisti di un assurdo viaggio in macchina, tra strade sbagliate, nebbia, imprevisti e persino un incontro ravvicinato con alcuni struzzi. Una scena che ha richiesto un lavoro particolarmente complesso e che, soprattutto, racconta la nascita di una delle canzoni più amate degli 883: Rotta x casa di Dio. Ma si tratta di una scena realmente accaduta?

La sequenza, ambientata, occupa una parte importante della puntata e accompagna i quattro amici verso una festa organizzata da. Almeno nelle intenzioni, perché il viaggio, durante la quale i protagonisti finiscono per perdersi nelle campagne pavesi, senza riuscire a raggiungere la destinazione. Ma la cosa sorprendente è che quella scena, pur, è stata

Sydney Sibilia ha infatti scelto di rielaborare ricordi, aneddoti e riferimenti alle canzoni degli 883 per costruire una sequenza capace di raccontare l'amicizia che lega i protagonisti, ma anche le prime differenze nel modo in cui Max e Mauro affrontano il successo. Non è un caso che il viaggio ricordi così da vicino il testo di Rotta x casa di Dio, visto che nella canzone, pubblicata nel 1993 all'interno dell'album Nord Sud Ovest Est, quattro amici partono per raggiungere una festa, finiscono per sbagliare strada e trascorrono la serata in modo completamente diverso da quello immaginato. La serie trasforma quella storia in un'avventura cinematografica, aggiungendo situazioni assurde e momenti di comicità che rendono ancora più evidente il legame tra i personaggi.

Esiste però anche un episodio reale dietro il brano. Ispirandosi a una disavventura giovanile, Pezzali ha raccontato di un viaggio verso la discoteca Mayerling, nelle campagne di Castellar Guidobono, in provincia di Alessandria. Un percorso complicato dalle indicazioni stradali e dalla difficoltà di orientarsi, in un'epoca in cui smartphone e navigatori satellitari non esistevano. Nella finzione televisiva, invece, la destinazione diventa un'importante festa di Capodanno, mentre gli imprevisti assumono proporzioni decisamente più surreali.

E propriorappresentano uno dei dettagli più curiosi dell'intera vicenda, poiché l'incontro con questi animali durante il viaggio, ma Sibilia ha recuperato. Il cantante, infatti, aveva effettivamente tentato di, convinto che potesse rivelarsi un investimento interessante. L'esperienza, però, non andò come previsto:, mangiavano moltissimo e

Un episodio talmente improbabile da sembrare inventato, che gli sceneggiatori hanno deciso di inserire nella storia, trasformandolo in uno dei momenti più esilaranti della puntata. Ma dietro le risate si nasconde anche una sfida produttiva tutt'altro che semplice. Sydney Sibilia ha raccontato che proprio la lunga sequenza del viaggio verso la festa è stata una delle scene più difficili da realizzare. Il regista l'ha descritta come una sequenza di circa un quarto d'ora, particolarmente complessa per la necessità di mantenere ritmo, comicità e coerenza narrativa all'interno di una situazione che, sulla carta, rischiava di risultare troppo didascalica.

Il risultato, invece, è una piccola storia nella storia, capace di alternare situazioni comiche e momenti più malinconici senza perdere di vista il rapporto tra i quattro protagonisti. C'è poi un altro aspetto che rende questa sequenza particolarmente importante, visto che mentre Max sembra ancora capace di trovare qualcosa di bello anche nelle situazioni più disastrose, Mauro comincia a interrogarsi sul proprio ruolo e sul futuro degli 883. La richiesta di Cecchetto di realizzare canzoni più mature pesa soprattutto su di lui, che fatica a capire come conciliare le aspettative dell'industria discografica con la spontaneità che ha reso speciale il duo. La notte trascorsa lontano dalla festa diventa così un'occasione per ritrovare, almeno per qualche ora, la semplicità degli anni precedenti al successo.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Non ci sono riflettori, discografici o giornalisti, matra. Ed è proprio questo il cuore della sequenza:. Un concetto chee che la serie riesce a trasformare in immagini, senza limitarsi a riprodurre letteralmente il testo di una canzone. La scena assume inoltre un significato ancora più malinconico conoscendo il destino del gruppo, dato che, discutono e affrontano insieme una notte assurda, lo spettatore sa già che

Forse è proprio questo il motivo per cui la sequenza funziona così bene: racconta una notte in cui i quattro amici non riescono ad arrivare da nessuna parte, ma durante la quale Max e Mauro sembrano ancora capaci di andare ovunque, purché insieme. E alla fine, più che la storia di una canzone, quella macchina persa nella nebbia diventa il ritratto di un'amicizia e di un'età della vita che, proprio come gli 883 hanno raccontato per anni, non torneranno più. Un rapporto artistico fatto anche di ruoli molto diversi, come dimostra una delle curiosità che ancora oggi accompagna la storia del duo: perché Mauro Repetto non cantava negli 883, lasciando sempre il microfono a Max Pezzali?