883, il bacio tra Max e Silvia nella serie era vero? Ludovica Barbarito svela il retroscena sul set

Pubblicazione: 15 ottobre alle 16:45

Una delle scene più romantiche di Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 nasconde un retroscena che probabilmente molti spettatori non avrebbero immaginato. Il bacio tra Max Pezzali e Silvia, uno dei momenti più importanti della prima stagione della serie dedicata agli 883, non è stato simulato come spesso accade sul set. A raccontarlo è stata Ludovica Barbarito, l'attrice che interpreta Silvia, rivelando un particolare curioso sulle riprese insieme a Elia Nuzzolo, il giovane interprete di Max Pezzali.

Durante un'intervista,ha ricordato le, soffermandosi soprattutto sul primo bacio tra i due personaggi, quello che compare già nel primo episodio. Per l'attrice, perché non aveva mai girato prima una scena di bacio, nemmeno durante le precedenti esperienze teatrali. Ovviamente non si trattava del suo primo bacio nella vita, ma. Il dettaglio più sorprendente è arrivato quandonon sapevano che esistessero tecniche

Soltanto successivamente qualcuno avrebbe spiegato loro che, attraverso determinati movimenti e angolazioni, è possibile far sembrare autentica una scena romantica senza che gli attori debbano necessariamente baciarsi davvero. Una possibilità che, durante quelle riprese, i due giovani interpreti non conoscevano. Il bacio tra Max e Silvia è stato quindi reale, almeno per quanto riguarda il contatto fisico tra gli attori, e non il risultato di un espediente cinematografico. Una rivelazione raccontata con leggerezza da Barbarito, che aggiunge un particolare inaspettato a una delle sequenze più ricordate dai fan della serie.

La scena in questione è ambientata a Pavia, sulle rive del Ticino, nei pressi del Ponte Coperto, uno dei luoghi più riconoscibili della produzione e, in una precedente intervista, lo stesso Elia Nuzzolo aveva ricordato quanto fosse stato emozionante girarla, raccontando anche una difficoltà decisamente meno romantica: le zanzare avevano letteralmente invaso il set, costringendo la troupe ad aspettare prima di riuscire a completare le riprese. Il momento rappresenta uno snodo fondamentale nella storia del giovane Max, alle prese con i primi sentimenti e con un amore destinato a influenzare profondamente la sua musica.

Ludovica Barbarito in Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Infatti, ma anche una figura attraverso la quale la serie racconta la nascita di alcune delle emozioni che avrebbero ispirato le prime canzoni degli 883. C'è però una distinzione importante tra finzione e realtà:, ma è un personaggio inventato,, ricordi e suggestioni legate alla giovinezza di Max Pezzali. La sua storia permette quindi di raccontare sullo schermo sentimenti autentici senza riprodurre necessariamente una relazione realmente avvenuta in quei termini.

Il personaggio è tornato anche in Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie diretta da Sydney Sibilia, disponibile dal 9 ottobre 2026 su Sky e NOW. I nuovi episodi seguono Max Pezzali e Mauro Repetto nel momento in cui il successo comincia a cambiare le loro vite, mettendo alla prova tanto l'amicizia quanto i rapporti sentimentali. E proprio mentre la storia degli 883 continua a conquistare il pubblico, la confessione di Ludovica Barbarito permette di riscoprire uno dei momenti più teneri della prima stagione sotto una luce completamente diversa.

Un'occasione anche per tornare a immergersi nell'universo della serie, magari scoprendo dove è stata girata la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est e quali sono le ambientazioni reali che fanno da sfondo alla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto. Intanto, quel bacio che sembrava semplicemente una scena ben recitata era, in realtà, molto più autentico di quanto gli spettatori potessero immaginare.