Nord Sud Ovest Est, la nuova stagione sugli 883: trama, cast e dove vedere tutti gli episodi della serie evento

Pubblicazione: 15 ottobre alle 09:00

Il successo degli 883 ha segnato un'intera generazione, ma dietro canzoni diventate veri e propri inni degli anni Novanta si nasconde una storia molto più complicata di quanto si possa immaginare. È proprio questo il cuore di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto, arrivata il 9 ottobre su Sky e NOW. Un nuovo capitolo che racconta il momento più importante della carriera del duo, quando la fama cominciò a trasformare due ragazzi di Pavia in autentiche star, mettendo però alla prova anche la loro amicizia.

A raccontare cosa si nascondesse realmente dietro quel periodo è stato proprio, ospite di Deejay Chiama Italia insieme al regista e creatore della serie. Durante l'intervista, il cantante ha ripercorso gli anni successivi all'uscita del primo album, spiegandoe soprattutto la pressione di dover dimostrare che gli 883 non erano destinati a essere soltanto un fenomeno passeggero.

Il primo disco aveva rappresentato la realizzazione di un sogno che fino a poco tempo prima sembrava impossibile, ma una volta raggiunto quel traguardo, Pezzali e Repetto si ritrovarono immediatamente davanti a una nuova sfida: scrivere altre canzoni capaci di conquistare il pubblico. Pezzali ha ricordato soprattutto “l'enorme pressione” vissuta in quel periodo. Il cantante ha spiegato che, nonostante il successo del primo disco, lui e Mauro non avevano ancora pienamente la percezione di essere diventati famosi. La necessità di pubblicare nuove canzoni, però, era già diventata una priorità, tanto che i due tornarono rapidamente in studio pur avendo ancora poche idee a disposizione.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

“Noi entriamo in studio e abbiamo in mano poche cose”, ha ammesso Pezzali, ricordando un momento nel quale l'entusiasmo per il primo grande risultato doveva fare i conti con la paura di non riuscire a ripetersi. Un'incertezza che contrasta con l'immagine di un gruppo ormai lanciato verso il successo, ma che racconta bene le difficoltà vissute dai due ragazzi. Una situazione che la nuova stagione ricostruisce attraverso gli otto episodi dedicati alla nascita di Nord Sud Ovest Est, il disco pubblicato nel 1993 che avrebbe consolidato definitivamente il successo degli 883, diventando anche l'ultimo album realizzato dal duo prima dell'uscita di scena di Mauro Repetto.

Ma durante l'intervista è emerso anche un retroscena particolarmente curioso,, l'attore che interpreta il giovane Max Pezzali nella serie. Il cantante ha confessato di essere rimasto spiazzato, non soltanto nell'aspetto, ma soprattutto nei movimenti e nei piccoli atteggiamenti quotidiani. In alcune occasioni,, ha avuto quasi l'impressione che il ragazzo lo stesse prendendo in giro, tanto era precisa la ricostruzione dei suoi gesti.

“Con Elia mi è successo due-tre volte di stranirmi”, ha raccontato Pezzali, spiegando che l'attore aveva studiato nei minimi dettagli la sua gestualità, le inflessioni della voce e persino le sue incertezze. Un lavoro che ha avuto un effetto del tutto inaspettato sul cantante: “Ho scoperto delle cose su di me, tramite lui, che io stesso non sapevo”. Un'esperienza che ha trasformato il lavoro sul set in qualcosa di insolito anche per il vero protagonista della storia, che si è ritrovato a osservare una versione più giovane di se stesso e a riconoscere aspetti della propria personalità che non aveva mai considerato fino in fondo.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Anche Sydney Sibilia ha raccontato come sia nata l'idea di portare sullo schermo la storia degli 883. Il regista ha spiegato di essere rimasto colpito dal libro autobiografico di Pezzali, I cowboy non mollano mai, pubblicato nel 2013, al punto da decidere di acquistarne i diritti. “Il vero ideatore della serie è Max, io sono solo il biografo ufficiale”, ha scherzato Sibilia, riconoscendo quanto il materiale originale fosse già ricco di spunti narrativi. Il regista ha sottolineato che la storia degli 883 non riguardava soltanto Pezzali e Repetto, ma rappresentava anche le aspirazioni, le paure e le contraddizioni di un'intera generazione cresciuta nella provincia italiana degli anni Novanta.

E proprioha offerto una riflessione sorprendente sulle origini del gruppo, ricordando comenon fossero necessariamente i ragazzi più preparati o quelli con maggiori possibilità di sfondare nel mondo della musica. “Gli 883 erano solo passione e zero talento”,, spiegando che a fare la differenza fu soprattutto l'entusiasmo con cui affrontavano ogni difficoltà., né un'immagine costruita per conquistare il pubblico, ma erano talmente felici di poter realizzare quel sogno da riuscire a superare ostacoli che, almeno sulla carta, sembravano insormontabili.

La seconda stagione riparte proprio da quel momento di svolta, e dopo aver raccontato la nascita del gruppo in Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la serie accompagna Max e Mauro nel 1993, quando i primi posti in classifica e la crescente popolarità li costringono a confrontarsi con una realtà completamente diversa da quella che avevano immaginato. La storia si sposta dalla provincia pavese alla Milano della moda e dello spettacolo, fino ad arrivare all'America che i due amici avevano sognato fin da ragazzi. Ma mentre la carriera procede a una velocità impressionante, le ambizioni personali di Pezzali e Repetto cominciano a prendere direzioni differenti.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

È proprio questo uno degli elementi centrali della nuova stagione: raccontare come due amici capaci di costruire qualcosa di straordinario insieme possano arrivare a desiderare cose diverse, senza che questo cancelli necessariamente ciò che hanno condiviso. A interpretare i protagonisti tornano Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente nei ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto. Nel cast ritroviamo anche Ludovica Barbarito nei panni di Silvia, Davide Calgaro nel ruolo di Cisco, Edoardo Ferrario in quello di Pierpaolo Peroni e Roberto Zibetti nei panni di Claudio Cecchetto. Tra le novità figurano invece Gaia Zampighi, che interpreta Michela Rossini, e Rosa Barbolini, nel ruolo di Caterina.

La regia degli otto episodi è affidata a Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, mentre la sceneggiatura porta le firme di Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello. La nuova stagione è disponibile, con una distribuzione settimanale iniziata il 9 ottobre. Dopo i primi due episodi, i successivi appuntamenti sono previsti il 16, 23 e 30 ottobre, con due episodi ogni venerdì. Ad accompagnare il ritorno della serieil nuovo brano dipubblicato il 2 ottobre e destinato a entrare nell'album MAX FOREVER VOL.2 – L'ALBUM, in uscita il 30 ottobre.

La musica, naturalmente, continua a essere una componente fondamentale del racconto, ma il nuovo capitolo promette di andare oltre la semplice ricostruzione dei successi discografici. Perché dietro Nord Sud Ovest Est, Sei un mito e le altre canzoni che hanno accompagnato un'intera generazione, c'erano due ragazzi che stavano imparando a convivere con qualcosa di molto più grande di loro. Ed è proprio dietro alcune delle canzoni più famose degli 883 che si nasconde la chiave per comprendere i motivi della separazione tra Max Pezzali e Mauro Repetto. Brani che hanno fatto cantare un'intera generazione, ma che raccontano anche un periodo in cui i sogni e le ambizioni dei due amici cominciavano a prendere strade diverse, fino a portarli a una scelta destinata a cambiare per sempre la storia del gruppo.