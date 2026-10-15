883, perché Mauro Repetto non cantava con Max Pezzali? Cecchetto fa finalmente chiarezza

Pubblicazione: 15 ottobre alle 16:30

Per anni è stata una delle domande più ricorrenti tra i fan degli 883: perché Mauro Repetto non cantava insieme a Max Pezzali, limitandosi a ballare sul palco durante le esibizioni del duo? Una scelta che ha contribuito a rendere inconfondibile l'immagine del gruppo, ma che ha anche alimentato battute, curiosità e interrogativi sul vero ruolo di Repetto. A spiegare come nacque quella particolare divisione dei compiti è stato Claudio Cecchetto, il produttore che scoprì e lanciò gli 883, raccontando un retroscena che riporta direttamente agli inizi della loro carriera.

Ospite del podcast Gurulandia, in una puntata pubblicata nele tornata particolarmente interessante alla luce del, Cecchetto si è trovato davanti a una domanda molto precisa: perché non far cantare Mauro Repetto,? La risposta del produttore ha riportato alla luce un episodio legato al Festival di Castrocaro, quando. Inizialmente Repetto si presentava sul palco con una chitarra, mao, che aveva in mente qualcosa di completamente diverso.

Il produttore ha raccontato di aver voluto costruire un'immagine capace di distinguere immediatamente i due ragazzi da tutti gli altri artisti, mettendo al centro non soltanto la musica, ma soprattutto il rapporto che li univa. L'intuizione era quella di rappresentare l'amicizia attraverso la presenza di Mauro accanto a Max. Repetto avrebbe sostenuto il compagno durante le esibizioni, trasformando il palco in una sorta di rappresentazione del loro legame. Una scelta insolita, che finì per diventare uno dei tratti più riconoscibili degli 883 e che spiega, almeno dal punto di vista del produttore, perché i due non si alternassero al microfono.

Ma dietro quella decisione c'era anche una differenza caratteriale fondamentale e, proprio in tal senso, Cecchetto ha sottolineato quanto Repetto fosse esuberante ed energico, mentre Pezzali appariva decisamente più timido. E proprio Mauro, secondo il produttore, avrebbe avuto un ruolo determinante persino nella nascita del gruppo, incoraggiando l'amico a presentargli il loro provino. Senza quella spinta, la storia degli 883 avrebbe potuto prendere una strada completamente diversa. Precisiamo comunque che la spiegazione di Cecchetto racconta soltanto una parte della vicenda, visto che lo stesso Repetto aveva ammesso in passato che avrebbe voluto cantare, ma di non aver mai trovato il coraggio di chiedere un cambiamento.

Mauro Repetto e Max Pezzali, fonte: YouTube

Da una parte c'era, dall'altrache, con l'arrivo del successo, era diventato progressivamente più difficile da gestire sul piano della comunicazione. Quando, modificare quella formula sembrava ormai complicato. Non si trattava, dunque, semplicemente di un artista incapace di cantare o destinato a rimanere nell'ombra, poichépartecipavae contribuiva a quell'universo fatto di amicizie, amori, sogni e vita di provincia che avrebbe conquistato un'intera generazione. La, per quanto apparentemente secondaria, era parte di un'identità costruita intornoma complementari.

Un retroscena che assume un significato ancora più particolare con Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original arrivata il 9 ottobre 2026 su Sky e NOW, che approfondisce anche le tensioni e i cambiamenti destinati a segnare il percorso dei due amici. La storia di Pezzali e Repetto, del resto, non è soltanto quella di un gruppo musicale capace di vendere milioni di dischi, ma anche quella di un'amicizia messa alla prova da un successo improvviso. Oggi Mauro Repetto è tornato a esibirsi dal vivo, portando sul palco anche la propria voce e raccontando in prima persona gli anni trascorsi accanto a Max Pezzali.

I due, inoltre, si sono ritrovati recentemente, regalando ai fan degli 883 un momento particolarmente emozionante e dimostrando come il legame nato tanti anni fa non sia stato cancellato dal tempo e dalle strade diverse intraprese. E le parole di Cecchetto permettono di guardare diversamente quelle vecchie esibizioni: dietro ai celebri balletti di Mauro non c'era soltanto una trovata scenica, ma l'idea di raccontare un'amicizia che, tra successi, separazioni e nuovi incontri, è diventata parte della storia della musica italiana.