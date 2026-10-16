Nord Sud Ovest Est, quando escono i prossimi episodi? Tutte le date fino al gran finale della serie sugli 883

Pubblicazione: 16 ottobre alle 19:11

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 è finalmente arrivata su Sky e NOW, riportando sul piccolo schermo Max Pezzali e Mauro Repetto dopo il grande successo di Hanno ucciso l'Uomo Ragno. Ma chi sperava di poter guardare immediatamente tutte le puntate della seconda stagione dovrà avere ancora un po' di pazienza, visto che Sky ha scelto una distribuzione settimanale, con un calendario che accompagnerà gli spettatori fino a novembre 2026. E per chi vuole sapere quando usciranno i prossimi episodi, ci sono già tutte le date ufficiali.

La nuova stagione della serie ideata da, con. Ma a differenza di altre produzioni distribuite integralmente al lancionon è stata pubblicata tutta insieme: dopo la doppia puntata iniziale, la programmazione proseguirà con, fino alla conclusione della storia.

In totale, la seconda e ultima stagione è composta da otto episodi, esattamente come il primo capitolo. Il calendario completo delle uscite è il seguente:

Episodio 1: venerdì 9 ottobre 2026

Episodio 2: venerdì 9 ottobre 2026

Episodio 3: venerdì 16 ottobre 2026

Episodio 4: venerdì 23 ottobre 2026

Episodio 5: venerdì 30 ottobre 2026

Episodio 6: venerdì 6 novembre 2026

Episodio 7: venerdì 13 novembre 2026

Episodio 8: venerdì 20 novembre 2026

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Questo significa che da oggi, 16 ottobre, sono disponibili i primi tre episodi, mentre per vedere il quarto bisognerà attendere venerdì 23 ottobre. L'appuntamento più importante è però quello del 20 novembre 2026, quando arriverà l'ottava e ultima puntata, destinata a concludere il racconto televisivo della storia degli 883. Per quanto riguarda gli orari, Nord Sud Ovest Est va in onda ogni venerdì alle 21:15 su Sky Serie, mentre gli episodi vengono resi disponibili anche on demand per gli abbonati Sky e in streaming su NOW. In quest'ultimo caso è necessario un abbonamento che comprenda il Pass Entertainment. L'orario della trasmissione televisiva non coincide necessariamente con quello della pubblicazione delle puntate nel catalogo streaming.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

La scelta di distribuire gli episodi nell'arco di sette venerdì rappresenta anche un modo per accompagnare gradualmente gli spettatori. La prima stagione,, aveva raccontato gli inizi dell'amicizia tra Max e Mauro, la loro passione per la musica e il percorso che li avrebbe portati a diventare uno dei fenomeni più importanti degli anni Novanta.riparte invece dal 1993, quando i due ragazzi di Pavia sono ormai diventati famosi in tutta Italia e, dopo il successo del primo album,devono affrontare una sfida completamente diversa: dimostrare di non essere soltanto una meteora e riuscire a realizzare un secondo disco capace di conquistare nuovamente il pubblico.

Al centro degli otto episodi c'è proprio la nascita di Nord sud ovest est, l'album che avrebbe consacrato definitivamente gli 883 grazie a canzoni diventate simboli di un'intera generazione, ma insieme al successo arrivano anche nuove difficoltà, tra concerti, relazioni sentimentali, opportunità professionali e ambizioni personali che iniziano a prendere direzioni differenti. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli tornano rispettivamente nei ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto, affiancati da alcuni dei volti già conosciuti nella prima stagione. Tra questi figurano Ludovica Barbarito nei panni di Silvia, Davide Calgaro in quelli di Cisco e Roberto Zibetti nel ruolo di Claudio Cecchetto. Il cast accoglie inoltre nuovi personaggi, tra cui Michela Rossini, interpretata da Gaia Zampighi.

La regia vede nuovamente coinvolto Sydney Sibilia, affiancato questa volta da Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi. La produzione continua a mescolare fatti realmente accaduti, ricostruzione degli anni Novanta ed elementi romanzati, mantenendo quell'equilibrio tra nostalgia, musica e commedia che aveva contribuito al successo del primo capitolo. Ma c'è soprattutto un dettaglio da tenere presente: Nord Sud Ovest Est è stata presentata come la stagione conclusiva della serie sugli 883. Gli otto episodi non rappresentano quindi soltanto un nuovo capitolo delle avventure di Max e Mauro, ma anche l'atto finale di un racconto che accompagna i due protagonisti verso un momento decisivo della loro carriera e della loro amicizia.

Per chi non ha ancora iniziato la seconda stagione,, permettendo di recuperare la storia dall'inizio prima di proseguire con le nuove puntate. Il prossimo appuntamento con, mentre il gran finale arriverà. Sarà allora che gli spettatori potranno scoprire come Sydney Sibilia ha deciso di chiudere il racconto di un'amicizia e di un successo musicale che, a distanza di oltre trent'anni, continuano a far cantare intere generazioni.

Per chi non ha ancora iniziato la seconda stagione, tutti gli episodi di Hanno ucciso l'Uomo Ragno sono disponibili on demand su NOW, permettendo di recuperare la storia dall'inizio prima di proseguire con le nuove puntate. Il prossimo appuntamento con Nord Sud Ovest Est è dunque fissato per venerdì 23 ottobre, mentre il gran finale arriverà il 20 novembre 2026. Sarà allora che gli spettatori potranno scoprire come Sydney Sibilia ha deciso di chiudere il racconto di un'amicizia e di un successo musicale che, a distanza di oltre trent'anni, continuano a far cantare intere generazioni. Una storia che continua a riservare sorprese anche fuori dallo schermo: proprio di recente è stato svelato perché Mauro Repetto non cantava negli 883, facendo finalmente chiarezza su una delle curiosità che hanno accompagnato il duo fin dai tempi del suo straordinario successo.