Nord Sud Ovest Est, cosa succede nella quarta puntata? Due successi degli 883 e un incontro che cambia tutto

Pubblicazione: 22 ottobre alle 16:53

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 si prepara a entrare in una fase decisiva con la quarta puntata, in arrivo venerdì 23 ottobre 2026 su Sky e NOW. Dopo gli eventi che hanno segnato il precedente episodio, Max Pezzali e Mauro Repetto dovranno affrontare nuove sfide, tra incontri inaspettati, la realizzazione del secondo album e alcune canzoni destinate a diventare autentici simboli degli anni Novanta. Ma questa volta, dietro la musica, si nascondono anche cambiamenti che potrebbero influenzare profondamente il futuro dei due amici.

La seconda stagione della serie ideata da Sydney Sibilia, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nuovamente nei panni di Max e Mauro, continua a raccontare il 1993, l'anno in cui gli 883 raggiungono una popolarità straordinaria. Dopo il successo di, i due ragazzi di Pavia devono dimostrare di essere capaci di ripetersi, mentresi aspetta da loro un nuovo disco in grado di conquistare ancora una volta le classifiche. Una pressione che rende il percorso versomolto più complicato di quanto i protagonisti avessero immaginato.

Il quarto episodio riparte dalle conseguenze della movimentata notte di Capodanno, quando Max e Mauro si erano ritrovati in una situazione decisamente lontana dai programmi iniziali, facendo infuriare Cecchetto. Eppure, proprio da quell'esperienza prenderanno forma due brani destinati a lasciare il segno nella storia degli 883: Rotta per casa di Dio e Sei un mito. La nuova puntata mostra infatti i protagonisti alle prese con la trasformazione delle loro canzoni in videoclip, un passaggio fondamentale per consolidare il successo del gruppo e portare la loro musica a un pubblico ancora più ampio.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Un momento che permette alla serie di esplorare non soltanto il processo creativo degli 883, ma anche il modo in cui due ragazzi diventati improvvisamente famosi cercano di adattarsi alle regole dello spettacolo. Ma la musica non è l'unica protagonista del quarto episodio visto che due ragazze entrano nelle vite di Max e Mauro, introducendo nuove dinamiche personali proprio mentre il gruppo si prepara al lancio del secondo album. Si tratta di incontri che potrebbero assumere un'importanza particolare, considerando che la stagione racconta anche il progressivo cambiamento del rapporto tra Pezzali e Repetto. Il successo ha trasformato radicalmente le loro giornate, ma soprattutto sta facendo emergere desideri e ambizioni che non sempre coincidono.

Sono, tutte legate alla preparazione dell'. Il disco,, rappresentò uno dei momenti più importanti della carriera degli 883, consolidando il loro successo dopo l'esordio e dando vita a brani che ancora oggi vengono cantati da intere generazioni. Rimane inoltre una questione che accompagna i protagonisti fin dal terzo episodio:riescono davvero a trovare il pezzo della maturità tanto desiderato da Claudio Cecchetto? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto immaginino, soprattutto considerando che alcune delle loro intuizioni migliori nascono proprio dalle esperienze più imprevedibili.

A dirigere la quarta puntata è Simone Godano, mentre la serie continua a mescolare episodi realmente accaduti e ricostruzione televisiva, trasformando la storia musicale degli 883 in un racconto che parla anche di amicizia, crescita e difficoltà nel gestire un successo arrivato troppo velocemente. Il nuovo episodio è stato inoltre presentato in anteprima al Teatro Sistina di Roma, nell'ambito di Alice nella città, durante un incontro con Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, un appuntamento che ha permesso al pubblico di scoprire in anticipo il nuovo capitolo della serie e di ascoltare i protagonisti raccontare il legame nato durante la lavorazione.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

La quarta puntata di Nord Sud Ovest Est va in onda venerdì 23 ottobre alle 21:15 su Sky Serie, con disponibilità anche in streaming su NOW e on demand per gli abbonati. La seconda stagione comprende complessivamente otto episodi e proseguirà con un nuovo appuntamento ogni venerdì, fino al gran finale previsto per il 20 novembre 2026. Il quarto episodio promette dunque di rappresentare un passaggio fondamentale nella storia degli 883, tra la nascita di nuovi successi e incontri destinati a cambiare gli equilibri dei protagonisti.