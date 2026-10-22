Nord Sud Ovest Est, cosa succede nella quarta puntata? Due successi degli 883 e un incontro che cambia tutto
Nord Sud Ovest Est, anticipazioni della quarta puntata del 23 ottobre: nuove canzoni degli 883, l'arrivo di Caterina e importanti cambiamenti per Max e Mauro.
Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 si prepara a entrare in una fase decisiva con la quarta puntata, in arrivo venerdì 23 ottobre 2026 su Sky e NOW. Dopo gli eventi che hanno segnato il precedente episodio, Max Pezzali e Mauro Repetto dovranno affrontare nuove sfide, tra incontri inaspettati, la realizzazione del secondo album e alcune canzoni destinate a diventare autentici simboli degli anni Novanta. Ma questa volta, dietro la musica, si nascondono anche cambiamenti che potrebbero influenzare profondamente il futuro dei due amici.
Il quarto episodio riparte dalle conseguenze della movimentata notte di Capodanno, quando Max e Mauro si erano ritrovati in una situazione decisamente lontana dai programmi iniziali, facendo infuriare Cecchetto. Eppure, proprio da quell'esperienza prenderanno forma due brani destinati a lasciare il segno nella storia degli 883: Rotta per casa di Dio e Sei un mito. La nuova puntata mostra infatti i protagonisti alle prese con la trasformazione delle loro canzoni in videoclip, un passaggio fondamentale per consolidare il successo del gruppo e portare la loro musica a un pubblico ancora più ampio.
Un momento che permette alla serie di esplorare non soltanto il processo creativo degli 883, ma anche il modo in cui due ragazzi diventati improvvisamente famosi cercano di adattarsi alle regole dello spettacolo. Ma la musica non è l'unica protagonista del quarto episodio visto che due ragazze entrano nelle vite di Max e Mauro, introducendo nuove dinamiche personali proprio mentre il gruppo si prepara al lancio del secondo album. Si tratta di incontri che potrebbero assumere un'importanza particolare, considerando che la stagione racconta anche il progressivo cambiamento del rapporto tra Pezzali e Repetto. Il successo ha trasformato radicalmente le loro giornate, ma soprattutto sta facendo emergere desideri e ambizioni che non sempre coincidono.
A dirigere la quarta puntata è Simone Godano, mentre la serie continua a mescolare episodi realmente accaduti e ricostruzione televisiva, trasformando la storia musicale degli 883 in un racconto che parla anche di amicizia, crescita e difficoltà nel gestire un successo arrivato troppo velocemente. Il nuovo episodio è stato inoltre presentato in anteprima al Teatro Sistina di Roma, nell'ambito di Alice nella città, durante un incontro con Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, un appuntamento che ha permesso al pubblico di scoprire in anticipo il nuovo capitolo della serie e di ascoltare i protagonisti raccontare il legame nato durante la lavorazione.
La quarta puntata di Nord Sud Ovest Est va in onda venerdì 23 ottobre alle 21:15 su Sky Serie, con disponibilità anche in streaming su NOW e on demand per gli abbonati. La seconda stagione comprende complessivamente otto episodi e proseguirà con un nuovo appuntamento ogni venerdì, fino al gran finale previsto per il 20 novembre 2026. Il quarto episodio promette dunque di rappresentare un passaggio fondamentale nella storia degli 883, tra la nascita di nuovi successi e incontri destinati a cambiare gli equilibri dei protagonisti.