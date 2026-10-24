Nord Sud Ovest Est, qual è la canzone della sigla iniziale? Dietro la scelta c'è un significato speciale

Pubblicazione: 24 ottobre alle 09:15

Bastano poche note per tornare negli anni Novanta, tra videogiochi, serate trascorse con gli amici e sogni troppo grandi per le possibilità di due ragazzi di provincia. È anche questo uno dei segreti di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto. Una produzione che continua a conquistare gli spettatori non soltanto attraverso la storia dei suoi protagonisti, ma anche grazie alle canzoni che hanno accompagnato un'intera generazione. E proprio la sigla iniziale nasconde un significato particolarmente importante grazie a Con una deca.

Chi ha seguito anche la prima stagione,, avrà sicuramente riconosciuto il brano utilizzato durante i titoli di apertura. Si tratta di, una delle canzoni più rappresentative degli 883, pubblicata nel 1992 all'interno del loro primo album. La scelta di mantenere questo pezzo anche nella seconda stagione non è casuale dal punto di vista narrativo. Sebbene il titolo della serie richiami il secondo disco del gruppo,, Con un deca rappresenta perfettamente il mondo dal quale è cominciata l'avventura musicale di Max e Mauro.

Ma perché proprio questa canzone è così importante per raccontare la storia degli 883? Per comprenderlo bisogna tornare ai primi anni Novanta, quando Max Pezzali e Mauro Repetto erano ancora due ragazzi di Pavia con una grande passione per la musica e il desiderio di lasciarsi alle spalle la monotonia della provincia. Con un deca racconta proprio quella sensazione: vivere in una città nella quale sembra non accadere mai nulla, trascorrere le serate cercando qualcosa da fare e immaginare continuamente una vita diversa.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Il titolo contiene già una delle immagini più significative del brano. Un deca, nel linguaggio giovanile dell'epoca, indicava una banconota da diecimila lire, una cifra che nella canzone diventa il simbolo delle possibilità limitate dei protagonisti. Con quei soldi non si poteva andare lontano, né concedersi chissà quale divertimento. Eppure, nonostante tutto, restava la voglia di immaginare qualcosa di più grande. Dietro l'ironia del testo si nasconde quindi una storia di amicizia, insoddisfazione e desiderio di riscatto. La città descritta nel brano è proprio Pavia, dove Pezzali e Repetto sono cresciuti.

I riferimenti alla vita notturna, ai locali e alle abitudini dei ragazzi dell'epoca restituiscono un ritratto estremamente concreto della provincia italiana. Ma c'è soprattutto un elemento che rende Con un deca particolarmente significativo per la serie:da quella quotidianità. Nel brano, i protagonisti fantasticano infatti sulla possibilità di. Un sogno che, all'epoca, poteva sembrare irrealizzabile, ma che pernel giro di pochissimo tempo.

Ed è proprio qui che la canzone acquista un significato ancora più profondo se ascoltata oggi, conoscendo ciò che sarebbe accaduto successivamente agli 883. La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, disponibile su Sky e NOW dal 9 ottobre 2026, racconta infatti il momento in cui quel sogno si è ormai trasformato in qualcosa di concreto. Max e Mauro non sono più soltanto due amici che immaginano di lasciare Pavia. Sono diventati protagonisti della musica italiana, alle prese con il successo, i videoclip, le aspettative dell'industria discografica e i primi cambiamenti nel loro rapporto.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

La sigla, quindi, crea un contrasto particolarmente interessante tra ciò che i due ragazzi erano all'inizio e quello che sono destinati a diventare. A rendere ancora più riconoscibile la sequenza iniziale contribuiscono le immagini che accompagnano la canzone. Come evidenziato anche da Sky, la sigla utilizza numerosi riferimenti alla cultura pop degli anni Novanta, dai videogiochi agli hamburger americani, passando per oggetti e personaggi che hanno caratterizzato quel periodo. Tra i volti che compaiono nella sequenza ci sono Cindy Crawford, Red Ronnie, Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi, Alberto Castagna e Fiorello.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Non si tratta soltanto di una raccolta di immagini nostalgiche. La sequenza contribuisce a ricostruire l'immaginario di una generazione cresciuta tra televisione, musica e cultura americana, quando il mondo sembrava improvvisamente. Ed è proprio questo il mondo che Max Pezzali e Mauro Repetto osservavano da Pavia, immaginando un futuro completamente diverso. Con un deca era già stata utilizzata come sigla della prima stagione,, e il suo ritorno permette di mantenere un collegamento immediato tra le due parti della storia.

La prima raccontava la nascita degli 883 e l'inizio del loro successo, mentre Nord Sud Ovest Est si concentra sul periodo del secondo album, quando la popolarità del gruppo raggiunge livelli sempre più importanti e i due protagonisti iniziano a confrontarsi con nuove scelte personali. In questa prospettiva, mantenere la stessa sigla assume un valore simbolico: mentre tutto cambia intorno a Max e Mauro, le loro origini restano il punto di partenza dell'intera vicenda. E forse è proprio questo il motivo per cui Con un deca continua a funzionare così bene, anche a più di trent'anni dalla sua pubblicazione. Perché prima delle classifiche, dei concerti e delle canzoni diventate leggendarie, gli 883 erano semplicemente due amici che giravano per Pavia senza sapere cosa fare della propria vita.

E quella canzone, ascoltata oggi all'inizio di ogni episodio, ricorda agli spettatori una cosa: prima di diventare una delle storie più amate della musica italiana, quella di Max Pezzali e Mauro Repetto era soltanto il sogno di due ragazzi che non avevano nemmeno abbastanza soldi per andare lontano. Due ragazzi che, anche quando il successo è arrivato e hanno cominciato a girare i loro videoclip, hanno continuato a mostrarsi per quello che erano davvero, senza trasformarsi in personaggi lontani dalla propria realtà. Perché il segreto degli 883, forse, è sempre stato proprio questo: raccontare la vita di tutti senza smettere di essere due ragazzi come tutti gli altri.