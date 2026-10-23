883, chi era davvero la ragazza della canzone “Sei un mito”? La verità dietro una leggenda
Chi era davvero la ragazza di “Sei un mito” degli 883? Dalla confessione di Max Pezzali a Michela Rossini e Sabrina Salerno, ecco la verità dietro la canzone.
Sei un mito è una delle canzoni più amate degli 883, un brano che dal 1993 accompagna intere generazioni e che oggi è tornato al centro dell'attenzione grazie alla seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883. Nella serie Sky, la celebre hit nasce dall'incontro tra Max Pezzali e una ragazza apparentemente irraggiungibile, ma quanto c'è di vero in questa storia? La risposta è più sorprendente di quanto si possa immaginare, perché dietro Sei un mito si nasconde davvero una donna che ha fatto parte della vita del cantante. E negli anni, attorno alla sua identità, sono circolati nomi decisamente famosi.
Ma quella ragazza è esistita davvero, come ha confermato lo stesso Max Pezzali in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nel giugno 2026. Il cantante ha raccontato che tutto risale all'estate del 1992, quando gli 883 avevano appena raggiunto il successo e lui e Mauro Repetto trascorrevano le giornate spostandosi tra Riccione e Pavia. Fu proprio in quel periodo che Max riuscì a ottenere un appuntamento con una ragazza che fino a quel momento aveva considerato fuori dalla propria portata. L'incontro andò bene, ma la storia ebbe un epilogo decisamente inaspettato: dal giorno successivo, infatti, lei non si fece più sentire.
Pezzali ha confermato di ricordare perfettamente la sua identità, scegliendo però di non rivelarla pubblicamente per rispetto della sua riservatezza. Una decisione che ha contribuito ad alimentare il mistero attorno a una delle canzoni più famose della sua carriera. Nella serie Nord Sud Ovest Est, quella ragazza prende il nome di Michela Rossini, interpretata dalla giovane attrice Gaia Zampighi. Il personaggio viene presentato come una brillante studentessa di fisica nucleare, diventata una piccola celebrità a Pavia dopo essersi classificata quarta a Miss Italia nel 1992. Attorno a lei circolano persino voci secondo cui sarebbe la figlia segreta di Marcello Mastroianni.
Ma c'è un'altra donna che, nel corso degli anni, è stata accostata alla celebre canzone degli 883: Sabrina Salerno. Secondo una leggenda riportata anche da Libero Magazine, Sei un mito sarebbe stata dedicata proprio alla cantante e showgirl, diventata uno dei volti più conosciuti dello spettacolo italiano tra gli anni Ottanta e Novanta. Un'ipotesi suggestiva, che però non trova conferma nelle dichiarazioni di Max Pezzali e non può quindi essere considerata la vera origine del brano.
A rendere ancora più curioso questo collegamento è il film Jolly Blu, uscito nel 1998 e diretto da Stefano Salvati. Nella pellicola dedicata agli 883, Sabrina Salerno interpreta Annabella, una donna considerata praticamente irraggiungibile dai frequentatori del locale attorno al quale ruota la storia. Il suo personaggio richiama inevitabilmente l'immagine femminile raccontata in Sei un mito, ma si tratta di un'associazione che non dimostra affatto che Sabrina sia stata la musa originale della canzone. E c'è anche un terzo nome da ricordare: Yasmeen Ghauri, supermodella canadese tra le più famose degli anni Novanta, che compare nel videoclip ufficiale di Sei un mito realizzato nel 1993.
Tre donne, tre storie differenti e un'unica canzone che continua a far parlare di sé a oltre trent'anni dalla pubblicazione. Dalla leggenda su Sabrina Salerno alla presenza di Yasmeen Ghauri nel videoclip, passando per Michela Rossini, il personaggio di Nord Sud Ovest Est che nasconde una storia molto diversa da quella raccontata nella serie Sky, ogni versione ha contribuito ad alimentare la curiosità attorno alla celebre hit degli 883. Forse, però, il segreto del successo di Sei un mito sta proprio nel fatto che non abbiamo mai saputo chi fosse davvero quella ragazza. Perché Max Pezzali è riuscito a trasformare un appuntamento destinato a rimanere un ricordo personale in una storia nella quale milioni di persone hanno riconosciuto qualcosa della propria giovinezza. E alla fine, il vero mito non è soltanto la ragazza della canzone, ma anche il mistero che continua a circondarla.