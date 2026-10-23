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Nord Sud Ovest Est, cosa sono i panini Camogli? La curiosità che riporta agli anni d'oro degli 883

Cosa sono i panini Camogli visti in Nord Sud Ovest Est? La scena del terzo episodio nasconde un legame speciale con una celebre canzone degli 883.

di Alberto Rossi
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Nord Sud Ovest Est continua a riportare gli spettatori negli anni Novanta attraverso la musica degli 883, ma anche grazie a piccoli dettagli che rischiano di passare inosservati. Nel terzo episodio della serie Sky, infatti, Max Pezzali e Mauro Repetto si ritrovano a mangiare dei panini Camogli in un Autogrill, dopo una notte decisamente movimentata. Una scena apparentemente semplice, che nasconde però un riferimento molto più importante di quanto si possa immaginare: quei panini esistevano davvero, erano già famosissimi all'epoca e sono persino entrati in una delle canzoni più amate degli 883.

Per capire il significato di questo particolare bisogna tornare al 1981, quando Autogrill decise di introdurre un prodotto destinato a diventare uno dei simboli dei viaggi in autostrada. Si trattava proprio del Camogli, un panino preparato con una focaccia di ispirazione ligure, prosciutto cotto e formaggio, una combinazione che oggi potrebbe sembrare normalissima, ma che all'epoca rappresentava una novità importante. Fino a quel momento, infatti, nei punti di ristoro autostradali erano particolarmente diffusi i panini realizzati con il pane tradizionale.

Il Camogli contribuì a cambiare questa abitudine, introducendo una focaccia quadrata e la possibilità di consumare un panino caldo, preparato alla piastra. Il successo fu immediato, tanto che il prodotto è rimasto nel catalogo Autogrill per oltre quarant'anni, diventando uno dei più riconoscibili dell'intera catena. Ma cosa c'entra tutto questo con Nord Sud Ovest Est? La risposta si trova proprio nella musica di Max Pezzali e Mauro Repetto, e più precisamente in Rotta x casa di Dio, brano contenuto nell'album Nord sud ovest est del 1993. La canzone racconta la disavventura di un gruppo di amici che parte in automobile per raggiungere una festa, salvo poi perdersi lungo il tragitto.

Quella che avrebbe dovuto essere una serata indimenticabile si trasforma così in un viaggio senza meta, tra indicazioni sbagliate, discussioni e la consapevolezza di aver ormai perso l'appuntamento tanto atteso. Alla fine, però, i ragazzi riescono a raggiungere un Autogrill e decidono di trascorrere lì il resto della notte, tra birre e panini Camogli. Quello che inizialmente sembrava un fallimento diventa così un ricordo speciale, perché permette agli amici di ritrovare la spensieratezza che li aveva accompagnati fino a quel momento.

Ed è proprio questo il collegamento con il terzo episodio della serie. Durante la puntata, Max e Mauro devono raggiungere una festa di Capodanno organizzata da Claudio Cecchetto, ma una serie di imprevisti manda completamente all'aria i loro programmi. Dopo essersi persi nella nebbia e aver vissuto una surreale disavventura con alcuni struzzi, i due finiscono per rifugiarsi in un Autogrill, dove trascorrono gli ultimi minuti dell'anno mangiando panini Camogli e bevendo birra. Una situazione che richiama chiaramente il racconto di Rotta x casa di Dio, trasformando la scena in qualcosa di più di un semplice omaggio agli anni Novanta. È come se gli spettatori potessero assistere alla nascita dell'immaginario che avrebbe reso celebre una delle canzoni del duo.

Naturalmente, questo non significa che ogni dettaglio mostrato nella serie corrisponda a un episodio realmente accaduto. Nord Sud Ovest Est mescola elementi biografici e invenzioni narrative, utilizzando spesso situazioni e personaggi per ricreare lo spirito delle canzoni degli 883. Il riferimento al Camogli, tuttavia, è concreto e documentabile: il panino era già in commercio da dodici anni quando uscì il secondo album del gruppo, e la sua presenza nel testo originale dimostra quanto fosse entrato nell'immaginario dei giovani italiani. Il successo del Camogli è stato talmente importante da creare persino un legame curioso con la località ligure da cui prende il nome. Nel 2012, infatti, Autogrill destinò 20.000 euro al recupero del Teatro Sociale di Camogli, un gesto che testimoniava il rapporto ormai consolidato tra il celebre panino e il borgo marinaro.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Eppure, nella serie Sky, il valore di questo dettaglio è soprattutto emotivo, visto che Max e Mauro stanno vivendo un momento fondamentale della loro carriera, tra il successo del primo disco e le aspettative sempre più alte di Claudio Cecchetto. Il loro futuro sembra dipendere dalla capacità di dimostrare di essere cresciuti, di diventare artisti maturi e di realizzare un secondo album all'altezza del precedente. Ma mentre il mondo intorno a loro chiede continuamente qualcosa di più, quella notte in Autogrill ricorda ai due amici ciò che li ha uniti fin dall'inizio: la voglia di divertirsi, di affrontare insieme gli imprevisti e di trasformare anche una serata andata storta in qualcosa da ricordare.

È questo, probabilmente, l'aspetto più riuscito della scena. Il Camogli non viene utilizzato soltanto come oggetto nostalgico, ma diventa parte di un racconto che collega la serie alle canzoni e alle esperienze di un'intera generazione. Perché negli anni Novanta bastavano un'automobile, un viaggio con tante sorprese, qualche amico, una notte senza programmi e una sosta in Autogrill per costruire una storia da raccontare. E Max Pezzali e Mauro Repetto sono riusciti a trasformare proprio quelle storie in canzoni che, a distanza di oltre trent'anni, continuano a far riconoscere milioni di persone.

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