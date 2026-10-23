X Factor 2026, Kora dopo la tachicardia e l'eliminazione confessa: “Le aspettative mi hanno schiacciato”

Pubblicazione: 23 ottobre alle 10:00

L'eliminazione da X Factor 2026 ha lasciato un segno molto più profondo di quanto si potesse immaginare. A raccontarlo è Kora, nome d'arte di Benedetta Cornalba, la giovane cantante che durante le Last Call aveva vissuto un momento di grande difficoltà nel backstage, accusando un episodio di tachicardia poco prima della sua esibizione. A distanza di alcuni giorni, l'artista è tornata su quanto accaduto, rivelando che a metterla maggiormente in difficoltà non è stato soltanto il malessere fisico, ma soprattutto la paura di non essere all'altezza delle aspettative degli altri.

In un'intervista rilasciata a Fanpage,, soffermandosi anche sull'intervento di Giorgia, che aveva fermato momentaneamente la trasmissione per aiutarla, affermando "le aspettative mi hanno schiacciato". Ma le sue parole hanno fatto emergere anche un altro aspetto della vicenda:e il difficile ritorno a casa, quando la delusione sembrava aver preso il sopravvento su tutto il resto. La cantante, ottenendo così un'importante opportunità per proseguire il proprio percorso nel programma.

Una dimostrazione di fiducia che, però, aveva finito per trasformarsi in una pressione difficile da sostenere. Kora ha spiegato di aver temuto soprattutto di deludere le persone che credevano in lei, a cominciare dai familiari. La situazione è diventata particolarmente delicata durante le Last Call del 15 ottobre, quando la giovane artista si è sentita male pochi istanti prima di raggiungere il palco. Il cuore ha iniziato a batterle molto velocemente e la tensione è diventata così intensa da richiedere una breve pausa. Ad accorgersi immediatamente delle sue condizioni è stata Giorgia, con la conduttrice che si è avvicinata alla concorrente, cercando di tranquillizzarla e chiedendo alla produzione di aspettare prima di proseguire.

Un gesto che aveva colpito il pubblico e che Kora ha ricordato con particolare riconoscenza. Nell'intervista, la cantante ha spiegato che in quel momento stava cercando di mantenere un atteggiamento professionale, convincendosi di dover salire sul palco nonostante tutto. Quando Giorgia le ha chiesto come si sentisse, però, non è più riuscita a nascondere il proprio disagio. La conduttrice le ha appoggiato una mano sul petto per verificare quanto fosse accelerato il battito, prima di suggerire agli addetti ai lavori di concederle qualche istante per riprendersi. Kora si è quindi allontanata brevemente, riuscendo poco dopo a tornare davanti ai giudici.

Il problema, tuttavia, non era completamente superato.ha raccontato di essersi sentita profondamente vulnerabile durante l'esibizione, con la sensazione di non avere più alcuna protezione davanti alle telecamere e al pubblico. Nonostante questo, ha scelto, cercando di portare a termine quella che considerava un'occasione importante per il proprio futuro. La performance non è bastata a convincere Irama, che. Un verdetto particolarmente difficile da accettare anche perché Kora è stata l'unica tra i quattro concorrenti premiati. Ed è proprio parlando di ciò che è successo dopo l'eliminazione che l'artista ha condiviso uno dei dettagli più dolorosi della sua esperienza.

Al ritorno a casa, i genitori la stavano aspettando all'esterno dell'abitazione, ma lei era talmente delusa da fare fatica persino a guardarli negli occhi. Non era soltanto la mancata qualificazione a farla soffrire, visto che a pesare era soprattutto la convinzione di non essere riuscita a ripagare la fiducia ricevuta. Una sensazione che, secondo quanto raccontato dalla stessa Kora, l'ha accompagnata anche nei giorni successivi, quando ha avuto bisogno di confrontarsi a lungo con alcune persone a lei vicine. Con il passare del tempo, però, la cantante ha iniziato a guardare quell'esperienza da una prospettiva diversa.

Ha compreso di non dover dimostrare immediatamente tutto il proprio valore e di avere ancora bisogno di tempo per crescere artisticamente. L'uscita da X Factor, quindi, non rappresenta per lei la fine di un percorso, ma una tappa difficile dalla quale ripartire. Un cambiamento di prospettiva che arriva proprio mentre Kora si prepara a pubblicare Derealizzare, il nuovo singolo in uscita il 23 ottobre 2026, nel quale affronta la propria vulnerabilità. La giovane artista ha anche riflettuto sui limiti di un talent show, sottolineando come la televisione non possa necessariamente mostrare tutte le sfumature di un cantante e del suo percorso.