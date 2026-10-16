X Factor: attimi di paura per Kora e il malore, Giorgia ferma tutto prima del verdetto e la soccorre

Pubblicazione: 16 ottobre alle 11:14

L’emozione può diventare difficile da gestire anche quando si ha un’occasione importante davanti a sé. Lo sa bene Benedetta Cornalba, in arte Kora, protagonista di un momento di forte tensione durante le Last Call di X Factor 2026. La giovane cantante ha accusato un malessere poco prima di salire sul palco, tanto da dover rimandare momentaneamente la propria esibizione. Ad accorgersi delle sue difficoltà è stata Giorgia, che ha scelto di fermare tutto per starle accanto. Un intervento che ha riportato l’attenzione sul benessere dei concorrenti, spesso sottoposti a una pressione considerevole.

POV: a X Factor hai già capito tutto dalla faccia di Giorgia 😂 #xfactor #giorgiatodrani #giorgia #giudici #xfactor2026 https://t.co/EJVyZGd6O5 — Nicola Bucci (@nicolabucci88) September 14, 2026

Il momento di difficoltà è arrivato durante l’ultima fase di selezione prima dei Live, quando Kora si è trovata a dover affrontare una prova decisiva per il proprio percorso nel talent. La cantante aveva già ottenuto l’X Pass da Irama, ma il giudice aveva completato i posti disponibili nella sua squadra, l’ultima esibizione rappresentava quindi un passaggio particolarmente delicato. Nel backstage, la ventunenne ha iniziato ad avvertire un battito cardiaco accelerato e una sensazione di affanno. "Mi sta battendo veramente forte il cuore, vorrei che si calmasse solo un attimo", ha spiegato a Giorgia, rendendo evidente quanto fosse in difficoltà.

Giorgia non si è limitata a segnalare il problema, è rimasta accanto alla concorrente, cercando di aiutarla a ritrovare la calma. Le ha consigliato di fare una breve camminata, uscire per respirare un po’ d’aria e rientrare soltanto quando si fosse sentita pronta. La cantante e presentatrice le ha anche fatto capire che non avrebbe dovuto forzarsi a esibirsi a tutti i costi, se davanti ai giudici avesse avvertito ancora un malessere, avrebbe potuto comunicarlo apertamente. Un atteggiamento concreto e rassicurante, che ha permesso a Kora di sentirsi meno sola in un momento di vulnerabilità. L’episodio ha mostrato un lato importante della conduzione di Giorgia, che conosce personalmente la pressione di un palco e non ha trattato il disagio della ragazza come un semplice ostacolo alla scaletta televisiva.

Dopo qualche minuto di pausa, Kora ha deciso di tornare davanti ai giudici. Irama le ha chiesto come stesse e lei ha raccontato con sincerità quanto appena vissuto: "Devo essere molto sincera, ho avuto un attimo di tachicardia qui dietro". A quel punto ha interpretato Otto miliardi di persone di Frah Quintale, spiegando di aver scelto il brano perché rispecchia il senso di incomunicabilità che sperimenta nei rapporti umani. La concorrente è riuscita a portare a termine la prova, ritrovando l’energia necessaria per affrontare il palco dopo lo spavento. La sua esibizione non è bastata a convincere Irama, il cantante ha deciso di non confermarla nella squadra che avrebbe proseguito la competizione ai Live.