883, quali sono le “canzoni della maturità” di Nord Sud Ovest Est? Dietro c'è la storia di due ragazzi diventati grandi

Pubblicazione: 25 ottobre alle 16:52

C'è un'espressione che ritorna continuamente nella seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, diventando quasi un'ossessione per Max Pezzali, Mauro Repetto e soprattutto Claudio Cecchetto: le canzoni della maturità. Un concetto apparentemente semplice, ma che nasconde una delle sfide più importanti affrontate dal duo di Pavia all'inizio degli anni Novanta. Dopo il successo travolgente di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, infatti, gli 883 devono dimostrare di non essere soltanto un fenomeno passeggero. E per riuscirci, almeno secondo il loro produttore, non bastano altri tormentoni: serve qualcosa di diverso, capace di emozionare il pubblico e consacrarli definitivamente.

La questione diventa centrale soprattutto nel terzo e nel quarto episodio della serie Sky, quando, interpretato da Roberto Zibetti, continua a chiedere ai due ragazzi di trovare il brano giusto per il loro secondo album. Ma? E soprattutto, quale brano degli 883 può essere considerato il risultato di questa ricerca? La risposta è più interessante di quanto possa sembrare, perché riguarda non soltanto la musica, ma anchee il futuro stesso del gruppo.

Per comprendere il significato dell'espressione bisogna tornare al 1993, quando gli 883 si trovano davanti a un problema che molti artisti conoscono bene: confermare un successo inatteso. Il loro primo album ha conquistato il pubblico grazie a canzoni come Hanno ucciso l'Uomo Ragno, Con un deca e Non me la menare, brani che raccontano la vita quotidiana dei ragazzi di provincia con un linguaggio diretto, ironico e lontano dalle convenzioni della musica italiana dell'epoca. Ma proprio questa spontaneità rischia di trasformarsi in un limite agli occhi dell'industria discografica. Cecchetto vuole che gli 883 dimostrino di saper andare oltre le storie di motorini, amicizie e serate trascorse nei locali, conquistando una dimensione artistica più ampia. Non significa necessariamente abbandonare ciò che li ha resi famosi, ma trovare una canzone capace di parlare a un pubblico ancora più vasto.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Nella serie, il produttore insiste soprattutto su un elemento: il nuovo album deve contenere brani in grado di provocare un'emozione immediata, di quelli che fanno venire i brividi fin dal primo ascolto. È questo il senso delle famose canzoni della maturità, pezzi che non devono limitarsi a funzionare nelle classifiche, ma dimostrare che gli 883 sono cresciuti. Il problema è che Max e Mauro hanno poco più di vent'anni e faticano persino a comprendere che cosa venga realmente chiesto loro. La serie utilizza questa situazione anche in chiave comica, mostrando Repetto impegnato a cercare quella sensazione fisica che dovrebbe accompagnare l'ascolto di una grande canzone.

Ma dietro le gag si nasconde una questione molto più profonda: come si può dimostrare di essere maturi quando si sta ancora? La risposta, almeno nella ricostruzione televisiva, arriva attraverso un brano che gli 883 possiedono già:. La celebre ballata rappresenta infatti un cambiamento importante rispetto alle canzoni che avevano caratterizzato il primo disco. Al centro non ci sono più soltanto le avventure di un gruppo di amici, le notti trascorse in provincia o il desiderio di fuggire dalla quotidianità, mafino a quel momento meno evidente.

Come mai è una canzone d'amore malinconica, costruita intorno a un sentimento che non trova una risposta, e proprio per questo riesce a parlare a persone molto diverse tra loro. Non ha bisogno di raccontare una situazione particolarmente originale per funzionare: la sua forza sta nella capacità di trasformare un'emozione personale in qualcosa di universale. Nella serie, tuttavia, il brano assume anche un significato particolare per il rapporto tra i due protagonisti. Se per Max rappresenta la possibilità di esprimere una parte più intima della propria personalità, per Mauro costituisce una sfida completamente diversa. Repetto è abituato a essere il volto più esuberante degli 883, quello che salta e balla sul palco, contribuendo a rendere immediatamente riconoscibile l'identità del gruppo.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Di fronte a una ballata come Come mai, però, quella formula sembra improvvisamente non funzionare più. Come si può continuare a essere gli 883 di sempre quando la musica comincia a raccontare qualcosa di diverso? È una domanda che la serie affronta attraverso il contrasto tra le personalità di Max e Mauro, anticipando alcune delle difficoltà che accompagneranno il loro percorso. La realtà dietro la nascita di Come mai, tuttavia, presenta alcune differenze rispetto alla ricostruzione televisiva. Secondo i retroscena raccontati negli anni, la canzone era stata inizialmente pensata per Massimo Ranieri, con l'idea di proporla al cantante in occasione del Festival di Sanremo del 1993. Il progetto non si concretizzò e il brano finì successivamente nel repertorio degli 883, anche grazie all'insistenza di Claudio Cecchetto.

Una scelta che si sarebbe rivelata decisiva., uscito nel maggio, Come mai diventò uno dei maggiori successi del gruppo, dimostrando che Pezzali e Repetto potevano conquistare il pubblico anche attraverso una canzone molto diversa dai loro primi singoli. Ma quali sono, quindi,? La risposta è che non esiste un elenco ufficiale di brani identificati con questa espressione. Nella ricostruzione proposta da Nord Sud Ovest Est, è soprattuttoa incarnare la maturità artistica cercata da Cecchetto, grazie a un linguaggio più intimo e sentimentale rispetto ai primi successi del gruppo. Anche altre canzoni del secondo album testimoniano la crescita di Max Pezzali e Mauro Repetto, ma è proprio la celebre ballata a rappresentare meglio quella svolta.

Ma sarebbe sbagliato pensare che la maturità artistica degli 883 si esaurisca in questo brano, visto che lo stesso album contiene Sei un mito, Rotta per casa di Dio e Nord Sud Ovest Est, tre canzoni che rappresentano altrettante sfaccettature della crescita del duo. La prima trasforma un incontro sentimentale in un racconto immediato e coinvolgente, la seconda torna alle disavventure di un gruppo di amici, mentre la terza esprime il desiderio di partire e cercare qualcosa che sembra sempre trovarsi altrove. Sono brani molto diversi, ma accomunati da un elemento fondamentale: la capacità di raccontare emozioni e situazioni nelle quali il pubblico continua a riconoscersi anche a distanza di oltre trent'anni. Il secondo album degli 883 sarebbe diventato il disco più venduto in Italia nel 1993, superando secondo le ricostruzioni dell'epoca 1,4 milioni di copie. Un risultato che confermò definitivamente il successo del gruppo e dimostrò che la loro popolarità non era destinata a esaurirsi dopo un solo disco.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Eppure, proprio mentre Max e Mauro raggiungevano uno dei momenti più importanti della loro carriera, qualcosa cominciava a cambiare. Le differenze tra i due diventavano sempre più evidenti e quella crescita artistica tanto desiderata dall'industria discografica finiva per accompagnarsi a una trasformazione del loro rapporto. È forse questo l'aspetto più interessante del concetto di maturità raccontato da Nord Sud Ovest Est. Cecchetto cerca una canzone che dimostri quanto siano cresciuti gli 883, ma crescere significa anche cambiare, scoprire nuove ambizioni e rendersi conto che non sempre due persone possono continuare a percorrere la stessa strada.