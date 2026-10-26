Denise Pipitone, il toccante messaggio della mamma per il 26esimo compleanno: “Ovunque tu sia, auguri”

Pubblicazione: 26 ottobre alle 18:56

Ci sono compleanni che dovrebbero essere un'occasione di festa, ma che finiscono per riaprire ferite mai rimarginate. È quello che accade ogni 26 ottobre alla famiglia di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo e della quale, dopo oltre ventidue anni, non si hanno ancora notizie certe. Oggi è il ventiseiesimo compleanno di Denise e i suoi genitori, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, hanno voluto dedicarle un nuovo messaggio carico di amore e speranza. Parole che raccontano il desiderio di poter finalmente trascorrere insieme il prossimo compleanno, mettendo fine a un'attesa che dura ormai da più di due decenni.

Nata il 26 ottobre 2000, Denise scomparve il 1° settembre 2004, quando non aveva ancora compiuto quattro anni. Si trovava nei pressi dell'abitazione della nonna materna, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Da quella mattina si sono susseguite ricerche, segnalazioni, indagini e numerose ipotesi investigative, senza che sia mai stato possibile ricostruire con certezza che cosa le sia accaduto.

In occasione del suo ventiseiesimo compleanno, Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno condiviso sui social un messaggio dedicato alla figlia, esprimendo ancora una volta la speranza di poterla riabbracciare. "Il nostro desiderio più grande è che tu possa festeggiare il tuo prossimo compleanno a casa, accanto a mamma, papà e alla tua famiglia, circondata da quell'amore unico che non ha mai smesso di aspettarti", hanno scritto i genitori. Un augurio che si conclude con parole particolarmente toccanti:

"Ovunque tu sia, Denise, possa arrivare presto il giorno in cui potremo finalmente riabbracciarti". - Piera Maggio e Pietro Pulizzi

Denise, buon 26° compleanno ❤️ Ovunque tu sia, Denise, possa arrivare presto il giorno in cui potremo finalmente riabbracciarti. Buon compleanno, amore nostro. 26 ottobre 2026 Ass. Cerchiamo Denise Onlus https://t.co/Ez9gTi6sTk #MissingDenise #Compleanno #Italia #Birthday https://t.co/Myu9JnQSgd — Piera Maggio - MISSING DENISE MP 💖 (@MissingDeniseMp) October 26, 2026

Il messaggio arriva a poche ore dall'intervista rilasciata da Piera Maggio a Verissimo, nella puntata di domenica 25 ottobre. Ospite di Silvia Toffanin, la donna ha raccontato come vive ogni anno il compleanno della figlia, spiegando che si tratta di una giornata molto diversa da quella che avrebbe immaginato. "Nel giorno del suo compleanno non c'è alcuna torta, il pomeriggio solitamente mi metto un po' in disparte e provo a rivivere il giorno della sua nascita. Provo a rivivere quella gioia", ha confidato.

ha ricordato anche, spiegando che Denise nacque intorno alle cinque del pomeriggio. Il parto cesareo era stato programmato, ma la bambina arrivò prima del previsto, rendendo necessario un intervento d'urgenza. Durante l'intervista,ha parlato anche delle ricerche che continuano ancora oggi. Difatti nonostante il tempo trascorso,, che vengono esaminate nella speranza di individuare elementi utili.

"Ce ne arrivano tante e noi come sempre non lasciamo nulla di intentato, cerchiamo sempre di valutarne ogni singola", ha spiegato Piera Maggio, aggiungendo che attualmente si sta lavorando a una segnalazione ben precisa. La donna non ha fornito ulteriori dettagli, quindi non è possibile stabilire se questa nuova verifica possa portare a sviluppi concreti. Ha però ribadito che la famiglia non intende interrompere le ricerche e continua a cercare risposte anche attraverso elementi che potrebbero essere approfonditi a distanza di anni.

Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa, fonte: Sky

Al messaggio dei genitori si è aggiunto quello di Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, che ha voluto ricordare Denise a nome dell'intera comunità. Il primo cittadino ha sottolineato come la sua scomparsa abbia segnato profondamente la città, trasformando una tragedia familiare in una vicenda sentita da generazioni di cittadini. Quinci ha ricordato che il trascorrere del tempo non deve far diminuire l'attenzione sul caso, ribadendo la vicinanza dell'amministrazione e della comunità ai familiari della bambina.

"Mazara del Vallo non dimentica Denise", ha dichiarato il sindaco, accompagnando il suo messaggio con un augurio e con la speranza che un giorno sia finalmente possibile conoscere la verità. Il ventiseiesimo compleanno coincide inoltre con l'arrivo di, la nuova docuserie disponibile da oggi, 26 ottobre 2026, su Sky Crime, Sky Documentaries e NOW. Il progetto,, ripercorre in quattro episodi la vicenda attraverso documenti, ricostruzioni e testimonianze, comprese quelle di Piera Maggio e Anna Corona. L'obiettivo è tornare sugli interrogativi rimasti aperti e sugli elementi che, nel corso degli anni, non hanno ancora trovato una spiegazione definitiva.

Un nuovo racconto televisivo che riporta l'attenzione su una storia mai dimenticata, proprio nel giorno in cui Denise dovrebbe poter festeggiare insieme alle persone che le vogliono bene. Ventisei anni dalla sua nascita, ventidue dalla scomparsa e una domanda che continua a non avere risposta, ma per Piera Maggio e Pietro Pulizzi la speranza resta sempre la stessa: che il prossimo 26 ottobre possa essere finalmente diverso, con Denise a casa e una famiglia che non debba più affidare i propri auguri a un messaggio sui social.