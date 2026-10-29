Nord Sud Ovest Est, cosa facevano gli 883 prima di Cecchetto? La serie non racconta tutta la storia

Pubblicazione: 29 ottobre alle 08:45

La storia degli 883 è indissolubilmente legata a Claudio Cecchetto, il produttore che intuì il potenziale di Max Pezzali e Mauro Repetto e contribuì a trasformare due ragazzi di Pavia in un fenomeno musicale capace di conquistare un'intera generazione. Eppure, prima dell'incontro che avrebbe cambiato le loro vite, i futuri interpreti di Hanno ucciso l'Uomo Ragno avevano già tentato di entrare nell'industria discografica. Un'esperienza poco conosciuta, caratterizzata da un contratto inatteso e da alcune canzoni inizialmente poco apprezzate, che oggi assume un significato particolare grazie al successo di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883.

La, ripercorre gli anni della consacrazione del duo, mostrando le difficoltà che accompagnarono l'improvvisa popolarità e. Ma per comprendere davvero il percorso che li portò al successo bisogna tornare ancora più indietro, quando Max e Mauro cercavano qualcuno disposto ad ascoltare la loro musica. Prima di, infatti, gli 883 avevano già ottenuto un contratto con, ma la storia di quell'accordo, alcuni dei quali sono stati raccontati dallo stesso Repetto nella sua autobiografia Non ho ucciso l'Uomo Ragno, scritta insieme a Massimo Cotto e pubblicata nel 2023.

All'epoca i due ragazzi non erano ancora gli 883 conosciuti dal pubblico. Sperimentavano sonorità vicine al rap, scrivevano canzoni e cercavano disperatamente un'occasione per farsi conoscere. Il problema era riuscire a entrare in contatto con qualcuno che lavorasse nel mondo della musica. Fu proprio Mauro Repetto a prendere l'iniziativa, ricorrendo a un metodo tanto semplice quanto audace: telefonare direttamente a una società musicale e cercare di ottenere un appuntamento. Secondo il racconto contenuto nella sua autobiografia, Repetto riuscì a farsi passare un responsabile della Warner presentandosi come conoscente di un importante direttore d'orchestra, il cui nome aveva sentito durante una trasmissione televisiva condotta da Raffaella Carrà.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Il tentativo funzionò e i due giovani ottennero la possibilità di presentare alcune delle loro composizioni, ma c'era un particolare fondamentale: la società contattata non era una normale casa discografica, bensì Warner Chappell, specializzata nelle edizioni musicali. Questo significava che Max e Mauro non stavano necessariamente ottenendo l'opportunità di incidere un disco come interpreti. L'accordo riguardava piuttosto il loro lavoro come autori, con la possibilità di proporre canzoni destinate anche ad altri artisti. Per due ragazzi ancora sconosciuti, tuttavia, rappresentava comunque un primo ingresso nel settore.

Ed è proprio qui che la vicenda diventa particolarmente interessante, visto che nella sua autobiografia,descrive quell'accordo come, sostenendo che prevedesse un compenso complessivo di, equivalente a, e l'obbligo di scrivere venti canzoni ogni anno. Una richiesta che, almeno secondo il suo racconto, finì per trasformare. I due amici dovevano continuare a comporre, cercando di rispettare gli impegni assunti e sperando che qualche loro brano potesse finalmente trovare spazio nel mercato musicale.

Il dettaglio più sorprendente riguarda però le canzoni presentate durante quel periodo. Tra i brani che non convinsero Warner Chappell ci sarebbe stato anche Hanno ucciso l'Uomo Ragno, destinato a diventare uno dei più grandi successi della carriera degli 883. A ricordare i rifiuti ricevuti fu lo stesso Repetto in un'intervista concessa a Sky TG24 nel settembre 2023, nella quale citò anche Con un deca e Finalmente tu tra le composizioni che non avevano incontrato il favore degli interlocutori. Pensare che alcune delle canzoni più riconoscibili del repertorio degli 883 siano state inizialmente accolte con scarso entusiasmo rende ancora più particolare la storia della loro affermazione.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Ma c'è un altro brano che merita attenzione: Come mai. La celebre ballata, pubblicata nel 1993 nell'album Nord Sud Ovest Est, avrebbe avuto infatti una destinazione completamente diversa da quella che il pubblico conosce oggi. Secondo il racconto di Mauro Repetto, la canzone nacque anche nell'ambito della ricerca di brani da proporre a Massimo Ranieri, con l'idea di un possibile utilizzo al Festival di Sanremo. Per Max e Mauro, che all'epoca erano soprattutto interessati a sperimentare un linguaggio musicale vicino al rap e al rock, scrivere una ballata tradizionale rappresentava una sfida insolita.

L'ispirazione arrivò anche dall'ascolto di, un riferimento che contribuì a orientare la composizione verso sonorità più melodiche., ma finì successivamente nel repertorio degli 883, trasformandosi in uno dei brani più amati del gruppo. Anche in questo caso, però, bisogna distinguere il racconto autobiografico dalle circostanze documentate:ha ammesso di non sapere con certezza se le composizioni fossero state effettivamente sottoposte all'attenzione del cantante napoletano. La storia del contratto conpresenta inoltre un ulteriore risvolto, emerso pubblicamente alcuni anni dopo.

Nel settembre 2024, Michele Di Salvia, che aveva lavorato per la società dal 1970 al 2004, decise infatti di rispondere alle affermazioni contenute nell'autobiografia di Mauro Repetto. Attraverso una lettera aperta pubblicata da Rockol, l'ex responsabile del repertorio italiano contestò diversi particolari della ricostruzione, offrendo una versione differente di quanto accaduto. La prima precisazione riguardava proprio il contratto. Secondo Di Salvia, l'accordo sottoscritto nel 1989 aveva una durata di tre anni e prevedeva la consegna di almeno otto composizioni annuali, non venti.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Anche la cifra sarebbe stata diversa: l'ex dirigente parlò di un compenso di 330.000 lire, anziché delle 200.000 ricordate da Repetto. Una differenza importante, perché modifica la percezione delle condizioni alle quali i due giovani autori avevano iniziato a lavorare. Di Salvia respinse inoltre la descrizione dell'accordo come particolarmente penalizzante, sostenendo che si trattasse di un contratto ordinario per autori ancora sconosciuti. Le divergenze non riguardavano soltanto le condizioni economiche, ma anche il modo in cui furono accolte le prime canzoni.

Nella propria replica, l'ex responsabilecontestò alcuni passaggi dell'autobiografia relativi ai brani presentati e ai giudizi ricevuti dai due ragazzi. Si tratta quindi di una vicenda della quale esistono testimonianze differenti, entrambe provenienti da persone direttamente coinvolte. Non è possibile stabilire quale ricostruzione sia completamente esatta senza esaminare. Resta però un fatto particolarmente significativo:avevano già cercato di costruirsi una carriera come autori prima di diventare gli 883.

E quel primo tentativo, indipendentemente dalle divergenze sui dettagli, non si trasformò nel successo che i due amici speravano di ottenere. La svolta arrivò soltanto in seguito, quando il loro percorso incrociò quello di Claudio Cecchetto. Prima ancora di incidere il disco d'esordio, Max e Mauro erano riusciti a esibirsi nella trasmissione 1, 2, 3 Jovanotti, dopo aver cercato insistentemente di entrare in contatto con Radio Deejay. In quel periodo utilizzavano ancora il nome I Pop e proponevano una musica diversa da quella che li avrebbe resi famosi.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Il passaggio decisivo arrivò con Non me la menare, il brano che convinse Cecchetto a scommettere concretamente sul loro talento. Repetto ha raccontato che la cassetta contenente la canzone venne lasciata addirittura al portinaio di Radio Deejay, prima di arrivare all'attenzione del produttore, ma questa volta la reazione fu differente. Cecchetto riconobbe qualcosa di particolare nello stile dei due ragazzi e decise di accompagnarli verso il debutto discografico. Nel 1991 arrivò la partecipazione al Festival di Castrocaro con Non me la menare, mentre l'anno successivo uscì Hanno ucciso l'Uomo Ragno, l'album che avrebbe trasformato gli 883 in un fenomeno nazionale. Il disco raggiunse il primo posto nelle classifiche italiane e vendette circa 650.000 copie, aprendo la strada a una stagione di successi destinata a proseguire con Nord Sud Ovest Est nel 1993.

E proprio il secondo album avrebbe confermato che l'intuizione di Cecchetto non era stata un caso isolato. Con canzoni come, Max e Mauro conquistarono nuovamente le classifiche, raggiungendo risultati commerciali ancora più importanti. Il collegamento con la serie Sky diventa quindi particolarmente interessante. Inrappresenta una figura centrale nella costruzione del successo del duo. Ma la vicenda diricorda che, prima di quell'incontro, Pezzali e Repetto avevano già affrontato rifiuti, trattative e aspettative deluse. La fiction sceglie inevitabilmente quali momenti raccontare e quali lasciare sullo sfondo, rielaborando gli eventi per costruire una narrazione televisiva.

Le testimonianze raccolte negli anni, invece, permettono di aggiungere altri tasselli alla storia reale. E forse il particolare più curioso riguarda proprio il destino di Hanno ucciso l'Uomo Ragno. Una canzone che, secondo i ricordi di Mauro Repetto, non aveva convinto i primi interlocutori musicali del duo sarebbe diventata il simbolo della loro esplosione. Una dimostrazione di quanto possa essere difficile riconoscere un successo prima che arrivi davvero. Perché, molto prima delle classifiche, dei concerti e della popolarità raccontata da Nord Sud Ovest Est, Max Pezzali e Mauro Repetto erano semplicemente due amici che cercavano qualcuno disposto a credere nelle loro canzoni. E la strada per arrivare a Claudio Cecchetto (che si rivelò fondamentale per il loro successo) fu molto meno lineare di quanto si potrebbe immaginare.