Nord Sud Ovest Est, l'attrice di Caterina svela retroscena sorprendenti: cosa c'è di vero nel personaggio?

Pubblicazione: 28 ottobre alle 21:19

La quarta puntata di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 ha introdotto uno dei personaggi più particolari della seconda stagione: Caterina Rappoccio, la giovane cantante che nel 1993 collaborò con Max Pezzali e Mauro Repetto alla realizzazione di Aeroplano. A interpretarla nella serie Sky è Rosa Barbolini, attrice classe 2006 che ha conquistato l'attenzione del pubblico grazie a una personalità ribelle e a un'energia capace di mettere in difficoltà persino i due protagonisti. Ma dietro la costruzione del personaggio si nasconde un retroscena interessante: l'attrice non ha mai incontrato la vera Caterina, nonostante abbia cercato di ricostruirne il carattere e la storia.

La giovane interprete ha raccontato di non conoscere inizialmente, un nome che appartiene alla storia degli 883 ma che, a differenza di quelli di Pezzali e Repetto, è rimasto lontano dai riflettori per molti anni. Per prepararsi al ruolo, cercando di comprendere chi fosse davvero quella ragazza che, a soli sedici anni, si era ritrovata a collaborare con uno dei gruppi musicali più popolari d'Italia. Il primo passo è stato studiare il materiale d'archivio, compresi. Tra le testimonianze più significative figura anche quella del Roxy Bar di Red Ronnie, dove la cantante interpretò Aeroplano nel gennaio 1994.

Ma c'è un particolare che rende ancora più interessante la preparazione del personaggio. Secondo Rosa Barbolini, proprio il mistero che circondava Caterina si è trasformato in un vantaggio, visto che interpretare una figura poco conosciuta, sulla quale esistono relativamente poche informazioni, le ha infatti permesso di affrontare il ruolo con una maggiore libertà creativa. La giovane attrice ha spiegato in una nuova intervista che, se avesse dovuto interpretare una cantante molto famosa, probabilmente avrebbe affrontato una preparazione completamente diversa, caratterizzata da uno studio più approfondito e da maggiori confronti con un'immagine già consolidata nell'immaginario collettivo. Nel caso di Caterina, invece, ha potuto lasciare spazio anche all'immaginazione.

Caterina di Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Un elemento fondamentale è stata proprio la vicinanza anagrafica tra le due ragazze, poiché Barbolini ha cercato di immedesimarsi in ciò che avrebbe potuto provare trovandosi improvvisamente, a sedici anni, al fianco di Max Pezzali e Mauro Repetto, nel pieno del loro successo. Un'esperienza insolita, soprattutto per una giovanissima artista che si affacciava per la prima volta al mondo della musica. La possibilità di incontrare la vera Caterina era stata presa in considerazione anche durante la preparazione della serie. Rosa Barbolini ne aveva parlato con Sydney Sibilia, ma alla fine il confronto non si è concretizzato. L'attrice ha quindi dovuto costruire il personaggio interamente a distanza, affidandosi ai materiali disponibili e alla propria sensibilità.

E proprio attraverso questo lavoro ha scoperto un aspetto della cantante nel quale si riconosce particolarmente. La, impulsiva e poco disposta ad accettare compromessi, un carattere che,, rispecchia almeno in parte quello della vera artista, descritta come una personalità esplosiva, spigliata e talvolta considerata eccessiva. L'attrice ha sottolineato soprattutto un elemento della sceneggiatura che sente molto vicino alla propria sensibilità:quanto al significato di ciò che sta facendo. Per lei conta soprattutto il messaggio da trasmettere, anche quando questo significa prendere posizione o mettere in discussione le decisioni degli altri.

Un atteggiamento che emerge nella quarta puntata della serie, quando la giovane cantante entra in contatto con Max e Mauro in una fase particolarmente delicata della loro carriera. I due musicisti stanno cercando di comprendere quale direzione dare al proprio futuro dopo il successo improvviso, mentre Caterina rappresenta una voce fuori dal coro, capace di ricordare loro l'importanza di mantenere una propria identità. Barbolini ha spiegato di riconoscersi nella volontà di Caterina di esprimere apertamente le proprie idee, pur sottolineando che prendere posizione dovrebbe sempre avvenire nel rispetto degli altri. Secondo l'attrice, esporsi su questioni importanti non rappresenta necessariamente un difetto, anche se la giovane età della cantante poteva portarla ad affrontare alcune situazioni con una certa immaturità.

Caterina di Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Questa somiglianza caratteriale ha contribuito a rendere il personaggio ancora più personale, precisando che la Caterina della serie non è una semplice imitazione della cantante del 1993, ma una reinterpretazione che cerca di conservarne l'energia, l'indipendenza e il rapporto particolare con il mondo dello spettacolo. Ma chi era davvero Caterina Rappoccio? Nel 1993, a soli sedici anni, partecipò al Festival di Castrocaro, attirando l'attenzione di Claudio Cecchetto. Fu proprio il produttore a proporle Aeroplano, brano scritto da Max Pezzali e Mauro Repetto e successivamente interpretato in duetto con Max.

La canzone venne pubblicata anche come, contribuendo a legare il nome della giovane artista a uno dei periodi più fortunati della carriera degli 883. La s, tuttavia, non ebbe lo stesso sviluppo di quella del celebre duo. Dopo Aeroplano, Caterina pubblicò il singolo Favola semplice e proseguì il proprio percorso artistico, attraversando anche momenti difficili. La cantante, continuando negli anni a esibirsi e a realizzare nuovi brani lontano dalla grande esposizione mediatica che aveva caratterizzato il suo esordio.

Una scelta che Rosa Barbolini ha osservato con particolare interesse. Secondo l'attrice, continuare a coltivare la propria passione senza inseguire necessariamente la notorietà potrebbe aver permesso a Caterina di conservare qualcosa della propria identità originaria. Il rapporto tra successo e realizzazione personale è del resto uno dei temi centrali di Nord Sud Ovest Est. Barbolini ha evidenziato come la serie riesca a raccontare anche il lato meno rassicurante della fama: Max e Mauro non raggiungono il successo attraverso un percorso interamente programmato, ma si ritrovano improvvisamente al centro dell'attenzione, scoprendo che realizzare un sogno non significa necessariamente trovare la felicità.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Un altro aspetto che ha colpito l'attrice riguarda proprio il mondo degli anni Novanta, un periodo che non ha vissuto personalmente ma che continua ad affascinarla. In particolare, Barbolini ha raccontato di essere attratta dalla spontaneità dei rapporti tra i giovani dell'epoca, quando ci si incontrava senza organizzare ogni appuntamento attraverso il telefono e le amicizie si costruivano soprattutto attraverso il contatto diretto. Un modo di vivere che sente vicino anche alla propria esperienza personale. L'attrice è infatti cresciuta senza televisione e ha avuto il primo cellulare soltanto durante gli anni della scuola media. La sua famiglia, pur non avendo un televisore in casa, era particolarmente appassionata di cinema e le ha trasmesso questo interesse attraverso i DVD e le frequenti visite in sala.

E c'è un altro dettaglio curioso che riguarda la preparazione del ruolo: prima di entrare nel cast,e non aveva esperienza nel canto o con la chitarra. Perha quindi dovuto imparare alcuni accordi e lavorare sulla propria voce, arrivando anche a incidere il brano. Un percorso reso ancora più impegnativo da un problema di afonia che l'aveva colpita prima dell'inizio delle riprese.e di essersi emozionata particolarmente quando ha finalmente potuto registrare Aeroplano insieme al. Nonostante la giovane età,aveva già maturato esperienze importanti nel mondo dello spettacolo. Nata a La Spezia nel 2006, ha iniziato a studiare danza da bambina e ha esordito al cinema a tredici anni con Glassboy, diretto da Samuele Rossi.

La passione per la recitazione si accompagna inoltre a quella per la scrittura e la regia, ambiti nei quali vorrebbe continuare a sperimentare. Ma è soprattutto l'incontro con il mondo degli 883 ad averle permesso di confrontarsi con un'epoca che non ha vissuto personalmente. Tra le curiosità emerse dalle interviste c'è anche la sua canzone preferita del gruppo: Con un deca, un brano al quale è particolarmente legata perché le ricorda la provincia, gli amici e la città in cui è cresciuta. Il rapporto tra Rosa Barbolini e Caterina Rappoccio dimostra così quanto possa essere complesso riportare sullo schermo una figura realmente esistita, soprattutto quando la sua storia è conosciuta soltanto in parte. La Caterina di Nord Sud Ovest Est non vuole essere una copia perfetta della cantante del 1993, ma una reinterpretazione capace di raccontarne lo spirito e il ruolo nella crescita artistica degli 883. E proprio il fatto che l'attrice non abbia mai incontrato la donna che interpreta rende ancora più particolare il risultato: una figura rimasta a lungo ai margini del racconto pubblico torna oggi a incuriosire gli spettatori, riportando l'attenzione su una canzone e su un capitolo della storia di Max Pezzali e Mauro Repetto che molti avevano dimenticato.