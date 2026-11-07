Nord Sud Ovest Est, chi sono le donne che hanno cambiato la vita di Mauro Repetto? Da Brandi alla moglie

Pubblicazione: 07 novembre alle 21:20

La storia di Mauro Repetto non è fatta soltanto di canzoni, successi e del rapporto con Max Pezzali. Dietro alcune delle decisioni più importanti dell'ex componente degli 883 ci sono anche tre donne che, in momenti diversi, hanno contribuito a cambiare profondamente la sua vita. La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 sta riportando l'attenzione soprattutto su Brandi Quinones, la modella americana che fa perdere la testa al personaggio interpretato da Matteo Oscar Giuggioli. Ma la vera storia del musicista nasconde altri incontri altrettanto importanti, fino alla donna che sarebbe diventata sua moglie.

rappresentano infatti tre capitoli molto diversi della vita di Repetto: il sogno di un amore impossibile, la ricerca di una nuova carriera negli Stati Uniti e la costruzione di una famiglia lontano dall'Italia. Un percorso che comincia negli anni Novanta, quando il successo degli 883 aveva trasformato due ragazzi di Pavia in autentiche star della musica italiana. Nel 1994, dopo il trionfo dei primi due album realizzati insieme a Max Pezzali, Mauro decise di lasciare il gruppo per inseguire nuove ambizioni artistiche. Tra i suoi desideri, una giovane modella statunitense che aveva attirato la sua attenzione durante una sfilata.

La ragazza, nata nel 1977, era già una delle promesse della moda internazionale. Aveva lavorato con alcune delle maison più prestigiose, tra cui Chanel, Dior e Versace, diventando uno dei volti più riconoscibili delle passerelle dell'epoca. Nel sesto episodio di Nord Sud Ovest Est, disponibile su Sky e NOW dal 6 novembre 2026, il rapporto tra Mauro e Brandi assume una dimensione romantica, con incontri, confidenze e un bacio. Nella realtà, però, quell'amore rimase soprattutto un sogno. Repetto ha raccontato in diverse interviste di aver cercato di avvicinarsi alla modella durante il soggiorno americano, senza riuscire a conquistarla. Parlando con il Corriere della Sera nell'ottobre 2024, il musicista ha ricordato l'esperienza con la consueta ironia:

“Con lei ho preso un clamoroso palo-fuori, ma mi sono consolato con le sue amiche che erano belle come lei. Non mi è andata male”. - Mauro Repetto

Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

L'infatuazione per Brandi, tuttavia, non fu priva di conseguenze. Nel 1995 Repetto le dedicò persino una canzone, Brandi's Smile, inserita nel suo album solista Zucchero filato nero. Un brano che raccontava il desiderio di lasciarsi tutto alle spalle per seguire una ragazza e costruire una vita differente. Ma proprio grazie a quel sogno americano Mauro entrò in contatto con un'altra donna destinata ad avere un ruolo importante nella sua carriera.

Si tratta di, che lo aiutò a entrare nell'ambiente musicale americano. Beverly aveva infatti rapporti con persone vicine alla, la celebre etichetta discografica legata alla diffusione dell'hip-hop. Durante un'intervista concessa a TGcom24 nel 2023, Repetto ha raccontato che proprio Beverly gli permise di conoscere Russell Simmons, figura fondamentale della casa discografica.

Grazie a questi contatti, l'ex componente degli 883 ebbe la possibilità di lavorare a un album rap in lingua inglese, tentando così di costruire una nuova identità artistica lontano dal pop italiano. Un'opportunità che sembrava poter realizzare almeno una parte delle sue ambizioni americane, ma che si concluse in maniera inaspettata. Secondo il racconto di Repetto, il progetto fu interrotto in seguito a una grave vicenda personale che coinvolse Beverly e il suo compagno dell'epoca. Dopo un episodio di violenza nei confronti della modella, Russell Simmons decise di interrompere il sostegno al progetto discografico.

Mauro Repetto, fonte: YouTube

Mauro si ritrovò quindi senza l'opportunità professionale sulla quale aveva investito molte delle proprie speranze. Tornò in Italia e rielaborò parte del materiale musicale, arrivando alla pubblicazione di Zucchero filato nero. Nonostante le difficoltà, l'ex 883 non ha mai descritto quella parentesi come un errore da cancellare. Al contrario, ha più volte spiegato che partire rappresentava una necessità personale, legata al desiderio di scoprire nuove possibilità artistiche e vivere esperienze differenti. E proprio dopo il sogno americano sarebbe arrivato l'incontro più importante della sua vita sentimentale.

, dove si trasferì successivamente,, la donna che sarebbe diventata sua moglie. Designer francese,, lontano dall'attenzione che aveva accompagnato gli anni di maggiore popolarità degli 883., i due figli della coppia. Insieme, Mauro e Joséphine hanno inoltre condiviso progetti professionali, tra cui la creazione di Manjaca, un'attività legata al mondo del design.

La vita francese di Repetto si è sviluppata anche attraverso un percorso lavorativo piuttosto particolare. Per anni, infatti, ha lavorato a Disneyland Paris, occupandosi dell'organizzazione degli spettacoli e delle attività di intrattenimento. Un'esperienza lontana dal ruolo di cantante e ballerino che il pubblico italiano aveva imparato a conoscere, ma comunque legata alla sua passione per la creatività e il mondo dello spettacolo. Joséphine rappresenta quindi un capitolo molto diverso rispetto a Brandi Quinones. Se la modella americana era diventata il simbolo di un amore idealizzato e di una fuga verso qualcosa di sconosciuto, la moglie è la persona con la quale Repetto ha costruito una quotidianità e una famiglia.

Mauro Repetto, fonte: YouTube

Un percorso che assume oggi un significato particolare, proprio mentre Nord Sud Ovest Est racconta gli anni nei quali Mauro iniziava a mettere in discussione il proprio futuro accanto a Max Pezzali. La serie di Sydney Sibilia si concentra soprattutto sulla dimensione romantica dell'infatuazione per Brandi, utilizzandola per rappresentare i dubbi del protagonista e il desiderio di una vita diversa. La realtà, però, è stata molto più articolata e ha coinvolto persone che hanno inciso sul suo destino in modi differenti. Brandi ha alimentato il sogno americano, Beverly ha contribuito ad aprirgli una porta nel mondo della musica statunitense e Joséphine è diventata la compagna con cui costruire il futuro.