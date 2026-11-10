Perché Mauro Repetto lasciò gli 883 al culmine del successo? Aveva un sogno più grande di fama e soldi

Pubblicazione: 10 novembre alle 08:45

Perché Mauro Repetto decise di lasciare gli 883 proprio quando il successo sembrava non avere più limiti? La domanda è tornata al centro dell'attenzione grazie a Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky dedicata a Max Pezzali e al suo storico compagno di avventure. Eppure, dietro quella scelta che nel 1994 lasciò increduli migliaia di fan, si nascondeva un desiderio molto più semplice e romantico di quanto si possa immaginare. Repetto non voleva necessariamente diventare una star internazionale: sognava una ragazza, una casa a Los Angeles e una vita americana come quelle che aveva visto al cinema e in televisione.

A raccontarlo è stato proprio l'ex componente degli 883 durante una lunga intervista al podcast Gurulandia nella quale ha ripercorso uno dei momenti più importanti della sua vita. Una confessione che permette dinon soltanto la decisione di abbandonare il gruppo, ma anche il modo in cui Mauro guardava al futuro mentre milioni di italiani cantavano le. “Volevo andare a vivere a Los Angeles, avere una ragazza a Los Angeles, vivere una storia d'amore a Miami”,, descrivendo un desiderio che oggi potrebbe sembrare ingenuo, ma che all'epoca rappresentava per lui qualcosa di estremamente concreto.

Il sogno americano, infatti, non era nato improvvisamente dopo il successo degli 883. Mauro e Max ne parlavano già durante gli anni del liceo, quando trascorrevano le giornate immaginando un futuro lontano da Pavia, affascinati dalla cultura statunitense, dalla musica, dai film e dalle immagini delle grandi metropoli. Per la loro generazione, l'America rappresentava un mondo nel quale tutto sembrava possibile. Le strade di Beverly Hills, le spiagge di Miami e i grattacieli di New York erano luoghi conosciuti soprattutto attraverso gli schermi televisivi, ma proprio per questo apparivano ancora più affascinanti.

Quando gli 883 conquistarono le classifiche italiane con album come Hanno ucciso l'Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est, Repetto si ritrovò improvvisamente nelle condizioni economiche di poter trasformare quelle fantasie adolescenziali in realtà. Non si trattava soltanto di guadagnare altri soldi o aumentare la propria popolarità. Mauro aveva già raggiunto un successo che pochi ragazzi della sua età avrebbero potuto immaginare, ma sentiva il bisogno di realizzare qualcosa che appartenesse esclusivamente a lui. Durante l'intervista a Gurulandia ha descritto quel periodo come il momento in cui, avendo finalmente a disposizione le risorse economiche necessarie, poteva concedersi la possibilità di inseguire altri sogni.

E il suoaveva anche una dimensione sorprendentemente domestica., un divano, la televisione americana e. Non soltanto feste, successo e celebrità, dunque, ma il desiderio di costruire una vita diversa. A rendere ancora più forte quella spinta contribuì, la modella americana di cui Mauro si era innamorato dopo averla vista sulle riviste e sulle passerelle. La sua infatuazione è diventata uno degli elementi più curiosi della storia degli 883, tanto da trovare spazio anche nella

Nella serie, il personaggio interpretato da Matteo Oscar Giuggioli incontra Brandi, interpretata da Marianne Painelli, durante un viaggio in aereo verso Los Angeles. La realtà, però, fu differente dalla ricostruzione televisiva. Come Repetto ha spiegato in diverse interviste, aveva conosciuto Brandi attraverso le sue immagini nel mondo della moda e aveva deciso di partire per gli Stati Uniti anche nella speranza di incontrarla. Il tentativo non portò alla storia d'amore che aveva immaginato, ma l'esperienza americana gli aprì comunque le porte di un mondo completamente nuovo.

Mauro Repetto, fonte: YouTube

Attraverso alcune conoscenze legate alla modella, Mauro arrivò vicino alla realizzazione di un progetto discografico con la Def Jam, una delle etichette più importanti della musica rap americana. Un'occasione che sembrava poter dare inizio a una nuova carriera, questa volta lontano dal repertorio degli 883. Il progetto, tuttavia, non si concretizzò come sperato. Repetto tornò in Italia e pubblicò nel 1995 Zucchero filato nero, il suo unico album da solista, che non riuscì a replicare il successo ottenuto insieme a Max Pezzali. Nonostante le delusioni, l'artista ha sempre difeso la propria decisione e in un'intervista a Radio Capital ha spiegato che non stava fuggendo dagli 883, ma cercando semplicemente un'altra esperienza capace di entusiasmarlo.

Non erano stati i soldi o una lite con Max a determinare la separazione, bensì la consapevolezza di desiderare qualcosa di diverso. Anche, infatti, non si interruppe a causa di un litigio. I due avevano condiviso un percorso straordinario, ma in quel momento le loro aspirazioni non coincidevano più:voleva continuare a, mentre Mauro sentiva il richiamo di un futuro ancora tutto da scoprire. Dopo il periodo americano,, dove trovò lavoro a Disneyland Paris e ricostruì progressivamente la propria vita lontano dai riflettori. Proprio inavrebbe poi trovato una nuova stabilità personale, costruendo una famiglia insieme alla

Oggi, ripensando a quella scelta che cambiò per sempre la storia degli 883, Mauro non parla di rimpianti. Il sogno americano non si realizzò esattamente come lo aveva immaginato, ma gli permise comunque di vivere esperienze che non avrebbe conosciuto rimanendo all'interno del gruppo. Ed è forse questo il dettaglio più interessante della sua storia: mentre milioni di ragazzi sognavano di essere al posto di Mauro Repetto, lui sognava semplicemente di essere un ragazzo qualunque a Los Angeles, innamorato, con una famiglia e una casa dall'altra parte dell'oceano. Un desiderio apparentemente semplice, nato anche grazie all'incontro di una donna, ma abbastanza potente da convincerlo a lasciare uno dei gruppi musicali più amati d'Italia proprio nel momento del massimo successo.