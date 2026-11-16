Nord Sud Ovest Est, gli 883 finirono davvero sui quaderni di scuola? La risposta racconta un'intera generazione
Gli 883 avevano davvero una linea di quaderni e articoli scolastici? Max Pezzali ha raccontato un retroscena sorprendente sul successo del gruppo.
Il successo degli 883 negli anni Novanta non si misurava soltanto attraverso i dischi venduti, i concerti e le apparizioni televisive. Max Pezzali e Mauro Repetto erano diventati così popolari da finire persino sui quaderni utilizzati dagli studenti italiani, trasformandosi in un fenomeno che accompagnava i ragazzi anche durante le lezioni. Un particolare ricordato in Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 e che potrebbe sembrare un'esagerazione televisiva. Eppure, la realtà è ancora più curiosa.
Non sorprende, quindi, che il nome degli 883 sia diventato anche un marchio utilizzato per oggetti destinati al pubblico scolastico. La conferma arriva direttamente da Max Pezzali, che in un'intervista a Rolling Stone Italia ha ricordato l'esistenza dei celebri quaderni prodotti da Pigna. L'artista ha raccontato che suo figlio ne aveva ritrovato uno e che lui stesso lo conservava ancora in un cassetto. Un oggetto che aveva sorpreso profondamente il ragazzo, incredulo davanti all'idea che un gruppo musicale potesse comparire sulle copertine dei quaderni utilizzati a scuola.
Un episodio che Max ha ricordato con ironia, perché dimostra quanto fosse diversa la cultura popolare degli anni Novanta rispetto a quella contemporanea. Oggi gli artisti possono creare collezioni di abbigliamento, collaborare con grandi marchi o distribuire prodotti esclusivi attraverso i social network. All'epoca, invece, uno dei segnali più evidenti della popolarità di un cantante era la possibilità di ritrovarne il volto su diari, quaderni, astucci e altri oggetti della vita quotidiana. Gli 883 non facevano eccezione.
C'è anche un altro aspetto che rende questa storia particolarmente interessante: molti di quegli oggetti sono sopravvissuti fino a oggi. Quaderni, diari, riviste e altri articoli dedicati agli 883 sono diventati oggetti ricercati dagli appassionati, alimentando un mercato del collezionismo legato alla nostalgia per gli anni Novanta. Non tutti i prodotti hanno naturalmente lo stesso valore e le cifre richieste negli annunci online non corrispondono necessariamente ai prezzi effettivi di vendita.
La loro presenza sul mercato dimostra però quanto il fenomeno degli 883 abbia lasciato tracce anche attraverso oggetti apparentemente insignificanti. In fondo, un quaderno con il volto di Max Pezzali e Mauro Repetto racconta molto più di una semplice operazione commerciale. Rappresenta un periodo nel quale i due musicisti erano entrati così profondamente nell'immaginario dei ragazzi da accompagnarli persino tra i banchi di scuola.