Nord Sud Ovest Est, gli 883 finirono davvero sui quaderni di scuola? La risposta racconta un'intera generazione

Pubblicazione: 16 novembre alle 20:47

Il successo degli 883 negli anni Novanta non si misurava soltanto attraverso i dischi venduti, i concerti e le apparizioni televisive. Max Pezzali e Mauro Repetto erano diventati così popolari da finire persino sui quaderni utilizzati dagli studenti italiani, trasformandosi in un fenomeno che accompagnava i ragazzi anche durante le lezioni. Un particolare ricordato in Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 e che potrebbe sembrare un'esagerazione televisiva. Eppure, la realtà è ancora più curiosa.

Nel 1993 gli 883 erano ormai tra gli artisti più amati dal pubblico giovane e dopo il successo travolgente di, ilaveva confermato la loro capacità di raccontare sentimenti ed esperienze nei quali migliaia di adolescenti riuscivano a riconoscersi. Le canzoni parlavano di amicizia, scuola, discoteche, motorini, innamoramenti e serate trascorse a immaginare un futuro diverso. Un universo quotidiano nel quale i ragazzi italiani riconoscevano

Non sorprende, quindi, che il nome degli 883 sia diventato anche un marchio utilizzato per oggetti destinati al pubblico scolastico. La conferma arriva direttamente da Max Pezzali, che in un'intervista a Rolling Stone Italia ha ricordato l'esistenza dei celebri quaderni prodotti da Pigna. L'artista ha raccontato che suo figlio ne aveva ritrovato uno e che lui stesso lo conservava ancora in un cassetto. Un oggetto che aveva sorpreso profondamente il ragazzo, incredulo davanti all'idea che un gruppo musicale potesse comparire sulle copertine dei quaderni utilizzati a scuola.

Un episodio che Max ha ricordato con ironia, perché dimostra quanto fosse diversa la cultura popolare degli anni Novanta rispetto a quella contemporanea. Oggi gli artisti possono creare collezioni di abbigliamento, collaborare con grandi marchi o distribuire prodotti esclusivi attraverso i social network. All'epoca, invece, uno dei segnali più evidenti della popolarità di un cantante era la possibilità di ritrovarne il volto su diari, quaderni, astucci e altri oggetti della vita quotidiana. Gli 883 non facevano eccezione.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Il loro successo aveva raggiunto dimensioni tali da trasformare. Eppure, secondo quanto raccontato dallo, i due continuarono a vivere quella popolarità con un atteggiamento piuttosto distante dall'immagine tradizionale delle grandi star., continuarono a sentirsi due ragazzi di Pavia, legati alle proprie abitudini e alla realtà dalla quale provenivano. La collezione scolastica rappresentava quindi uno dei segnali più evidenti di un successo diventato molto più grande di loro.

C'è anche un altro aspetto che rende questa storia particolarmente interessante: molti di quegli oggetti sono sopravvissuti fino a oggi. Quaderni, diari, riviste e altri articoli dedicati agli 883 sono diventati oggetti ricercati dagli appassionati, alimentando un mercato del collezionismo legato alla nostalgia per gli anni Novanta. Non tutti i prodotti hanno naturalmente lo stesso valore e le cifre richieste negli annunci online non corrispondono necessariamente ai prezzi effettivi di vendita.

La loro presenza sul mercato dimostra però quanto il fenomeno degli 883 abbia lasciato tracce anche attraverso oggetti apparentemente insignificanti. In fondo, un quaderno con il volto di Max Pezzali e Mauro Repetto racconta molto più di una semplice operazione commerciale. Rappresenta un periodo nel quale i due musicisti erano entrati così profondamente nell'immaginario dei ragazzi da accompagnarli persino tra i banchi di scuola.