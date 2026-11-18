Pubblicazione: 18 novembre alle 19:46

Ci sono amicizie che cambiano una vita e separazioni che, almeno inizialmente, sembrano impossibili da affrontare. Per Max Pezzali, l'addio di Mauro Repetto agli 883 rappresentò uno dei momenti più difficili della sua carriera, soprattutto perché arrivò quando il successo del gruppo sembrava non conoscere limiti. Quella che era nata come un'avventura tra due amici di Pavia si trasformò improvvisamente in un percorso da affrontare da solo. Eppure, con il passare degli anni, Max ha imparato a guardare quella separazione da una prospettiva completamente diversa.

A raccontarlo è stato lo stesso cantante durante una conversazione con, in un'intervista del 2023 tornata particolarmente significativa in questi giorni, mentre si avvicina il finale di, la seconda stagione della serie Sky dedicata alla nascita e al successo del gruppo. Quando Mauro Repetto decise di lasciare gli 883 nel 1994,con cui

Non soltanto le canzoni, i concerti e il successo, ma anche gli anni della scuola, i sogni adolescenziali e quella voglia di divertirsi che aveva dato origine alla loro avventura musicale. Per comprendere quanto quella separazione fosse difficile bisogna ricordare che gli 883 non erano nati come un progetto discografico studiato a tavolino. Max e Mauro erano innanzitutto due amici che amavano trascorrere il tempo insieme, inventare canzoni e raccontare attraverso la musica le esperienze della loro generazione.

Il successo era arrivato quasi come una conseguenza inattesa di quel divertimento, trasformando due ragazzi apparentemente comuni in protagonisti della musica italiana degli anni Novanta. Proprio per questo, quando Repetto decise di inseguire altri sogni, Pezzali dovette fare i conti non soltanto con la perdita di un compagno artistico, ma anche con la fine di una quotidianità costruita attorno alla loro amicizia. L'uscita di Mauro rappresentò inizialmente un colpo difficile da assorbire, ma con il tempo, Max comprese che continuare senza di lui poteva diventare un'occasione per mettere alla prova sé stesso e scoprire quanto fosse realmente importante la musica nella sua vita.

Fino a quel momento, infatti, gli. La presenza di Mauro, con il suo entusiasmo e la sua capacità di incoraggiare l'amico, aveva contribuito in maniera decisiva alla nascita del gruppo. Rimanere solo significava assumersi una responsabilità completamente nuova:senza poter contare quotidianamente sulla persona con cui tutto era cominciato.

Quella separazione finì così per trasformarsi in un momento di crescita personale e professionale. Max scoprì che la musica non era soltanto qualcosa che amava fare insieme al suo migliore amico, ma rappresentava davvero la strada che desiderava percorrere. Una consapevolezza che gli avrebbe permesso di continuare a pubblicare dischi, salire sul palco e costruire una carriera destinata a durare per decenni.

Gli 883 Max Pezzali e Mauro Repetto, fonte: YouTube

Naturalmente, questo non significa che l'addio di Mauro sia stato privo di conseguenze sul loro rapporto. La distanza e le scelte di vita differenti hanno inevitabilmente cambiato la quotidianità dei due artisti, ma l'amicizia nata tra i banchi di scuola non è mai stata cancellata. Lo stesso Repetto ha più volte spiegato di non aver lasciato gli 883 per un litigio con Max, ma perché sentiva il bisogno di inseguire qualcosa di diverso. Il successo discografico, per quanto straordinario, non coincideva più con i suoi desideri.

Gli 883 Max Pezzali e Mauro Repetto, fonte: YouTube

aveva trovato nella musica la propria strada, Mauro continuava a cercare nuove esperienze, affascinato soprattutto dalla possibilità di costruirsi una vita negli Stati Uniti. Due modi differenti di immaginare il futuro che non cancellano quanto avevano realizzato insieme. Ed è proprio questa differenza a rappresentare uno degli elementi più importanti della loro storia:partendo dal, ma non erano obbligati a desiderare lo stesso futuro.

Un tema che torna centrale anche in Nord Sud Ovest Est, la serie ideata da Sydney Sibilia che si prepara a concludere il racconto della loro avventura. Dopo aver mostrato il successo travolgente degli 883, gli episodi finali affrontano infatti le trasformazioni che portarono i due amici a scegliere direzioni diverse. Il gran finale arriverà venerdì 20 novembre su Sky e NOW, riportando gli spettatori davanti a uno dei passaggi più importanti della musica pop italiana degli anni Novanta.

A distanza di oltre trent'anni, la vicenda di Max Pezzali e Mauro Repetto continua a emozionare proprio perché racconta qualcosa che va oltre il successo e le classifiche. A volte perdere un compagno di viaggio, perché desiderava altro, significa dover imparare a camminare da soli, scoprendo proprio in quel momento quale strada si desidera davvero seguire. Ed è forse questa una delle eredità più significative degli 883: due amici che hanno inseguito insieme un sogno, prima di comprendere che realizzarlo non significava necessariamente continuare a vivere la stessa vita.