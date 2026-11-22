Pubblicazione: 22 novembre alle 09:30

Dopo aver conquistato milioni di italiani insieme a Max Pezzali, Mauro Repetto aveva deciso di inseguire un sogno completamente diverso: diventare regista a Hollywood. È proprio questa una delle vicende più sorprendenti raccontate nell'ottavo e ultimo episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, trasmesso il 20 novembre 2026 su Sky e NOW. Nella serie, Mauro si trasferisce a Los Angeles e cerca di realizzare un film ispirato alla sua storia con Brandi, la modella della quale si è innamorato. Ma quanto c'è di vero in questa parte del racconto?

La risposta nasconde un retroscena incredibile, perché Repetto tentò davvero di produrre un film negli Stati Uniti, ma. Il finale della serie ideata daaccompagna gli spettatori verso la separazione artistica tra, mostrando come due ragazzi che avevano condiviso praticamente tutto si ritrovino improvvisamente a desiderare futuri differenti.vuole continuare a, mentre Mauro sente il bisogno di mettersi alla prova in un mondo completamente nuovo.

Il cinema diventa così la sua grande occasione per ricominciare. A Los Angeles, il personaggio interpretato da Matteo Oscar Giuggioli lavora a una sceneggiatura ispirata alla storia d'amore con Brandi, immaginando di trasformare quell'incontro in un film destinato al pubblico internazionale. La situazione sembra prendere una svolta quando Mauro conosce Frankie Tuccillo, un uomo che si presenta come possibile collaboratore e gli promette di aiutarlo a entrare nel mondo cinematografico americano.

Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Il progetto appare improvvisamente molto ambizioso. Durante le conversazioni vengono persino evocati Billy Crystal e Melanie Griffith, due interpreti particolarmente conosciuti nella Hollywood degli anni Novanta. Mauro, però, continua a immaginare Brandi come protagonista femminile della pellicola. Per realizzare il suo sogno, il giovane musicista dovrebbe investire una cifra considerevole. Frankie gli propone di costituire una società di produzione con un capitale iniziale di 100.000 dollari, trasformando quello che inizialmente sembrava un progetto creativo in un impegno economico importante.

Una vicenda che potrebbe sembrare inventata dagli sceneggiatori per. Eppure, il vero Mauro ha raccontato di aver vissuto qualcosa di sorprendentemente simile. Dopo aver lasciato il, il musicista partì effettivamente per gli Stati Uniti, spinto dal desiderio di conoscere meglio Brandi Quinones, modella che aveva attirato la sua attenzione durante il periodo delle sfilate. Ma ilaveva iniziato a immaginare una vita lontana dalla musica italiana, nella quale avrebbe potuto dedicarsi alla scrittura, al cinema e alla creazione di nuove storie.

A Los Angeles decise quindi di tentare la strada della produzione cinematografica, lavorando all'idea di un film che avrebbe voluto realizzare personalmente. Il problema arrivò quando incontrò un uomo che si presentava come un professionista in grado di aiutarlo a entrare nell'industria dello spettacolo. Il sedicente avvocato gli avrebbe promesso contatti, opportunità e la possibilità di avviare concretamente il progetto. Repetto decise di fidarsi, anticipando una somma importante di denaro.

Max Pezzali e Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Secondo alcune ricostruzioni delle sue dichiarazioni, la perdita sarebbe stata di circa 20.000 dollari, mentre in altri racconti compare la cifra di 100.000 dollari legata al progetto della società di produzione. La vicenda ebbe però un epilogo completamente diverso da quello immaginato dal musicista. L'uomo al quale aveva affidato il denaro sparì, lasciandolo senza il film e senza la possibilità di recuperare quanto investito. A raccontarlo è stato proprio Repetto, che in una delle sue interviste ha ricordato l'assurdità di ciò che gli era capitato: “Non solo non si trova più l'avvocato, ma è sparita anche la via dove aveva l'ufficio: Little Santa Monica Boulevard. Sembra un film di Totò”.

. Mauro aveva lasciato uno dei gruppi musicali più popolari d'Italia per inseguire il cinema americano, ma finì per diventare protagonista di una storia che sembrava già la sceneggiatura di una commedia. Nella realtà, dunque, il sogno hollywoodiano non si concretizzò.dovette fare i conti con le conseguenze economiche e personali di quella scelta. Questo non significa, però, che ogni dettaglio mostrato in. La serie rielabora episodi realmente vissuti dai protagonisti, inserendo dialoghi, situazioni e personaggi funzionali al racconto televisivo.

L'incontro con Frankie Tuccillo, le conversazioni sui possibili attori e lo sviluppo della sceneggiatura appartengono alla ricostruzione della fiction e non possono essere considerati una trascrizione fedele degli avvenimenti. Il nucleo della vicenda, invece, è autentico: Mauro Repetto provò davvero a realizzare un film a Hollywood e subì una truffa durante il tentativo di avviare il progetto. Il musicista ha confermato questo fallimento anche in una recente intervista, ricordando quanto fosse difficile trasformare in realtà le ambizioni che lo avevano portato oltre l'oceano.

Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

“Durante quegli anni ho perso un po' di soldi, non sono riuscito a produrre il film che sognavo e nemmeno a incidere il disco con la Def Jam”, ha raccontato, spiegando come la sua avventura americana fosse stata molto diversa dalle aspettative. Nonostante tutto, Repetto non smise di interessarsi al cinema. Negli anni successivi cercò di sviluppare nuove idee e arrivò persino a parlare dei propri progetti con personaggi importanti dell'industria cinematografica. Tra questi figurava Martin Scorsese, che Mauro ha raccontato di aver incontrato casualmente su un marciapiede di Santa Monica Boulevard. Il musicista provò a proporsi come sceneggiatore, ma la scarsa conoscenza dell'inglese non lo aiutò a presentare efficacemente le proprie idee.

In seguito ebbe anche contatti con, conosciuto durante la sua esperienza professionale a Disneyland Paris. Propriorappresentò una nuova svolta nella vita dell'ex 883. Dopo il fallimento del sogno americano, Repetto trovò infatti una strada professionale differente, iniziando a lavorare nel parco divertimenti francese e arrivando successivamente a occuparsi dell'organizzazione di eventi., tuttavia, non è mai scomparsa. Nel corso degli anni Mauro ha continuato a scrivere e a dedicarsi a nuovi progetti artistici, fino alla pubblicazione del romanzo di fantascienza, un altro esempio della sua volontà di creare storie.

E proprio questa caratteristica rende particolarmente significativo il finale di Nord Sud Ovest Est. Il percorso di Repetto non viene raccontato soltanto come quello di un musicista che abbandona un gruppo di successo, ma come la storia di una persona incapace di smettere di inseguire nuove possibilità. Il film di Hollywood non è mai esistito, ma il tentativo di realizzarlo è stato reale. E la truffa subita a Los Angeles rappresenta uno dei capitoli più incredibili della vita di Mauro Repetto. Una storia che dimostra quanto il confine tra realtà e finzione possa diventare sottile. Perché, in questo caso, gli sceneggiatori non hanno dovuto inventare un fallimento clamoroso per rendere interessante il destino dell'ex 883: la sua vera avventura americana aveva già tutti gli elementi di un film, anche se quel film non venne mai girato.