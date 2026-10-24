Penny Lane, il luogo culto dei Beatles è in vendita: cosa succederà adesso?

Pubblicazione: 24 ottobre alle 13:04

Penny Lane, uno dei luoghi più riconoscibili legati ai Beatles, potrebbe perdere una delle sue attrazioni dedicate alla band. A Liverpool è stato messo in vendita l’edificio che per anni ha ospitato un centro per visitatori e appassionati del gruppo britannico. La struttura aveva chiuso i battenti alla fine del 2025, dopo aver affrontato difficoltà economiche e una diminuzione delle presenze. Ora si apre una nuova fase, ma resta da capire quale attività prenderà il posto del centro. Il Comune vuole che l’edificio continui ad avere una funzione a beneficio della comunità locale.

Il progetto era nato nel 2003 per proteggere alcuni terreni della zona da un possibile intervento edilizio. Nel 2010, lo spazio era diventato anche un punto di riferimento per i turisti interessati alla storia dei Beatles,

Tra gli elementi più riconoscibili figuravano un grande murale con John Lennon e Paul McCartney, un giardino a tema e un sottomarino giallo donato dal Cavern Club, storico locale musicale di Liverpool. Nei dintorni si trovano inoltre luoghi frequentati dagli appassionati, tra cui Strawberry Field, reso celebre dall’omonima canzone del 1967.

La chiusura è arrivata dopo un periodo segnato dall’aumento dei costi di gestione e dal calo dei visitatori, fattori che hanno messo sotto pressione le risorse dell’organizzazione responsabile del centro. La struttura è rimasta inutilizzata per diversi mesi, prima che venisse avviata la procedura per la vendita.

. La cessione del contratto è soggetta all’approvazione dell’amministrazione e il futuro acquirente dovrà dimostrare di avere solidità economica e di rispettare la destinazione d’uso prevista.

L’obiettivo è individuare una soluzione capace di restituire valore allo spazio e al quartiere. Penny Lane continuerà a essere legata alla storia dei Beatles, ma il destino del centro resta ancora da stabilire, la sfida sarà trovare un nuovo progetto che tenga insieme l’interesse turistico, la memoria musicale e le esigenze della comunità.