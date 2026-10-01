Peppino Mazzullo, Memo Remigi ricorda la voce di Topo Gigio: “Senza di lui non sarebbe mai diventato un mito”
Memo Remigi ricorda Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio scomparsa a 100 anni, e racconta perché fu fondamentale per il personaggio.
La morte di Peppino Mazzullo, scomparso a 100 anni nella sua casa di Santo Stefano di Briga, lascia un vuoto nella storia della televisione italiana. Per 45 anni, dal 1961 al 2006, l'attore e doppiatore messinese è stato infatti la voce di Topo Gigio, contribuendo in maniera decisiva a trasformare il personaggio creato da Maria Perego in un'icona capace di attraversare generazioni. E tra chi lo conosceva bene c'è Memo Remigi, che ha voluto ricordarlo raccontando quanto quella voce sia stata determinante per il successo del celebre topolino.
“Se avessero dato un'altra tonalità di voce a quel topo, non sarebbe mai diventato Topo Gigio. Quella voce era determinante, era fondamentale”, ha ricordato Memo Remigi parlando dell'amico e collega. Per Remigi, quindi, Mazzullo non si limitava a doppiare Topo Gigio. Il cantante ha ricordato come l'attore fosse riuscito progressivamente a identificarsi con il personaggio, fino a conferirgli una personalità che sarebbe diventata il modello inevitabile anche per chi avrebbe raccolto la sua eredità negli anni successivi.
Un ricordo che per Memo Remigi è anche profondamente personale. I due avevano infatti lavorato insieme in L'inquilino del piano di sotto, programma Rai nel quale il cantante appariva al pianoforte mentre Topo Gigio interveniva dalla sua casetta, commentando e contestando ironicamente le sue canzoni. Un'esperienza televisiva articolata in 15 puntate che, come ricordato dallo stesso Remigi, contribuì anche alla nascita di una lunga amicizia tra i due.
La collaborazione tra i due passava quindi dalla televisione alla musica, proprio mentre il personaggio stava diventando sempre più radicato nell'immaginario popolare italiano. Quello tra Mazzullo e Topo Gigio era del resto un legame cominciato molto presto nella storia del personaggio. Il celebre topolino era apparso per la prima volta sul piccolo schermo nel 1959, inizialmente con la voce di Domenico Modugno. Dal 1961 sarebbe poi cominciato il lunghissimo sodalizio con Mazzullo, proseguito per decenni e terminato soltanto nel 2006.
Mazzullo aveva raggiunto il traguardo dei 100 anni lo scorso giugno, e oggi il ricordo di Memo Remigi restituisce forse meglio di molti altri la misura di ciò che ha lasciato il doppiatore dopo la sua morte. Per il cantante, del resto, non si tratta soltanto dell'addio alla voce che ha reso inconfondibile Topo Gigio, ma anche a un amico con il quale aveva condiviso una parte importante della propria carriera: “Per questo la scomparsa di Peppino mi tocca particolarmente”.