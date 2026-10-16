Perché Daredevil: Born Again è stata cancellata? La decisione era già stata presa fin dall'inizio

Pubblicazione: 16 ottobre alle 17:48

Quando a settembre è arrivata la notizia che Daredevil: Born Again si sarebbe conclusa con la terza stagione, il web è esploso. Fan delusi, teorie sul declino del Marvel Cinematic Universe televisivo, speculazioni su problemi dietro le quinte. Eppure, dietro quello che sembrava l'ennesimo capitolo della crisi Marvel Studios, si nascondeva una verità molto diversa. Non si tratta di una cancellazione, ma di un piano orchestrato fin dall'inizio.

Daredevil: Born Again - Disney Plus

A fare chiarezza è stato, capo della Marvel Television e produttore esecutivo della serie, che in un'intervista ha spiegato senza giri di paroleLa decisione di fermarsi alla terza stagione non è arrivata a causa di ascolti deludenti o tensioni creative, masin dalla sua concezione.

Secondo Winderbaum, la struttura narrativa di Born Again rispecchia quella della serie originale Netflix: tre stagioni che formano un arco narrativo completo, come volumi di un fumetto trade paperback che si affiancano sullo scaffale.

"Stavamo guardando alla serie originale, tre stagioni, e poi Born Again tre stagioni... sono come raccolte che puoi inserire nella tua libreria come due set da tre volumi. Poi ci prenderemo una pausa e capiremo cosa succederà dopo per il personaggio." -Brad Winderbaum a ScreenRant

Questa rivelazione cambia completamente la prospettiva. Non stiamo assistendo alla fine prematura di una serie che avrebbe potuto continuare, ma alla conclusione pianificata di un capitolo specifico nella vita di Matt Murdock. È una distinzione fondamentale, soprattutto in un'epoca in cui il termine "cancellazione" viene brandito con leggerezza per descrivere qualsiasi serie che non prosegue all'infinito.

Daredevil: Born Again - Disney Plus

La notizia era arrivata circaprincipali e mentre la post-produzioneLo showrunnerdopo che il suo contratto non era stato rinnovato, un dettaglio che avevadi problemi interni. Ma come spiega Winderbaum, la situazione "è stata confusa con alcune altre cose", creando una narrazione distorta di quello che stava realmente accadendo.

Daredevil: Born Again stagione 3 arriverà su Disney+ nel 2027 e sarà l'unica uscita televisiva live-action Marvel di quell'anno. Una conclusione che non è una fine, ma una virgola nella storia di Matt Murdock nell'MCU. Ora resta solo da scoprire quale forma prenderà il prossimo capitolo quando, come promette Winderbaum, Marvel avrà capito cosa succederà dopo per il Diavolo di Hell's Kitchen.