Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 3 ha una data di uscita: Disney+ svela i nuovi protagonisti al Comic-Con

Pubblicazione: 24 luglio alle 08:00

Disney+ ha annunciato durante il panel del Comic-Con di San Diego che la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo debutterà il 20 novembre, accompagnando l'annuncio con un breve teaser che ha già mandato in visibilio i fan della saga letteraria di Rick Riordan.

Sul palco dell'evento si sono alternati i volti ormai familiari della serie:nei panni di Percy,come Grover Underwood, Charlie Bushell che interpretanel ruolo di. Accanto a loro, due nuovi ingressi destinati a diventare centrali nella narrazione:, che daranno vita a Nico e Bianca di Angelo, personaggi amatissimi dai lettori dei romanzi originali.

Leah Sava Jeffries, l'Annabeth Chase della serie, non ha potuto presenziare fisicamente essendo impegnata nelle riprese del nuovo film dedicato alle Cheetah Girls per Disney, ma ha comunque voluto far sentire la sua presenza attraverso un messaggio video destinato ai fan. Questa terza stagione si basa su La maledizione del Titano, il terzo capitolo della saga originale scritta da Riordan, considerato da molti lettori uno degli episodi più intensi e stratificati dell'intera serie. Oltre ai fratelli di Angelo, la stagione introdurrà altre figure mitologiche di grande impatto: la dea Artemide, interpretata da Dafne Keen, nota per il suo ruolo in Logan, e la sua luogotenente Zoë Nightshade, affidata a Saara Chaudry.

Il cast di ritorno è sostanzioso e promette continuità narrativa. Dior Goodjohn riprenderà il ruolo di Clarisse La Rue, Daniel Diemer quello del ciclope Tyson, mentre Glynn Turman tornerà come il saggio centauro Chirone. Tra le divinità dell'Olimpo ritroveremo Courtney B. Vance nei panni di Zeus, Jason Mantzoukas come Dioniso, e si aggiungeranno volti nuovi di calibro: Kate McKinnon vestirà i panni di Afrodite, Ming-Na Wen interpreterà Era, Jennifer Beals sarà Demetra e Hubert Smielecki darà voce e volto ad Apollo.

Particolarmente interessante è l'ingresso dicome Frederick Chase, il padre di Annabeth, figura che i fan attendevano di vedere rappresentata sullo schermo.assumerà il difficile compito di interpretare Atlante, mentre David Costabile sarà il Dr. Thorn, antagonista chiave della storia.e altri membri del cast completeranno il mosaico di personaggi che popoleranno questa nuova avventura.

Dietro le quinte, la macchina produttiva resta solida, visto che Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, creatori della serie televisiva, continuano a ricoprire il ruolo di produttori esecutivi insieme a Dan Shotz, Craig Silverstein e Rebecca Riordan. Si aggiungono alla squadra Ellen Goldsmith-Vein e Jeremy Bell della Gotham Group, Bert Salke, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Sarah Watson e Tamara Becher-Wilkinson. Un dettaglio curioso: Jet Wilkinson entrerà come produttore esecutivo esclusivamente per gli ultimi due episodi della stagione, suggerendo forse un finale particolarmente ambizioso.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, fonte: Disney

Il teaser rilasciato durante il Comic-Con, seppur breve, ha già acceso l'entusiasmo della community. Le immagini offrono uno sguardo fugace sulle nuove ambientazioni e sui personaggi inediti, mantenendo tuttavia un'aura di mistero sulle direzioni narrative che la stagione intraprenderà. La scelta di Disney+ di posizionare il lancio a novembre, in pieno autunno, sembra strategica per capitalizzare sul periodo pre-festivo, quando le piattaforme streaming vedono tradizionalmente un picco di visualizzazioni.

La saga di Percy Jackson continua quindi a espandersi, dimostrando come l'adattamento televisivo stia trovando una propria identità visiva e narrativa, pur mantenendo la fedeltà allo spirito dei romanzi che hanno conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. Come anticipato da un rumor delle scorse ore, la data finalmente fissata e un cast che si arricchisce di volti nuovi e talentuosi, l'appuntamento del 20 novembre si profila come uno degli eventi più attesi dell'autunno televisivo.