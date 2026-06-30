Persona diventerà una serie live-action Netflix: un progetto ambizioso che coinvolge nomi importanti

Pubblicazione: 30 giugno alle 09:00

Netflix continua la sua strategia di conquista del pubblico videoludico portando sullo schermo uno dei franchise di giochi di ruolo più amati degli ultimi decenni. Persona, la serie sviluppata da Atlus e pubblicata da Sega, sta per diventare una serie tv live-action per il colosso dello streaming. Una mossa che arriva dopo il successo di adattamenti come The Witcher, Arcane e Cyberpunk: Edgerunners, e che conferma quanto i videogiochi siano ormai considerati miniere d'oro narrative al pari dei fumetti o dei romanzi.

La notizia,, vede coinvolti nomi pesanti dell'industria dell'intrattenimento., sceneggiatore con esperienza in produzioni di calibro come Star Trek: Picard e 12 Monkeys, si occuperà di scrivere l'adattamento oltre a. Un curriculum che promette una gestione attenta dei temi (complessi) trattati dalla saga videoludica, capace di bilanciare la fedeltà ai materiali originali con le esigenze narrative della serialità televisiva.

Ma il vero colpo è la presenza di 21 Laps Entertainment, la casa di produzione fondata da Shawn Levy. Sì, proprio il regista e produttore dietro a Stranger Things, la serie che ha letteralmente ridefinito cosa significa un successo Netflix. Levy, insieme a Robert Atwood, porterà l'esperienza maturata in cinque stagioni del fenomeno ambientato a Hawkins, recentemente conclusosi dopo aver dominato le classifiche globali e contribuito a consolidare Netflix come piattaforma di riferimento per le serie originali.

A live-action ‘PERSONA’ series is in the works at Netflix.



Christopher Monfette (‘Star Trek: Picard’) will serve as showrunner.



(Source: https://t.co/FE3aY8ZK0v) pic.twitter.com/iTPJaNj3xp — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 29, 2026

Accanto a loro c'è Story Kitchen, boutique produttiva specializzata nell'adattamento di videogiochi e IP non tradizionali, fondata nel 2022 da Dmitri M. Johnson, produttore dei film di Sonic the Hedgehog. Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson porteranno la loro expertise specifica nel tradurre il linguaggio interattivo in narrazione lineare, un'arte tutt'altro che scontata. Story Kitchen ha già nel portfolio la serie live-action di Tomb Raider con Sophie Turner e l'adattamento di Life Is Strange, entrambi per Amazon Prime Video, dimostrando una competenza verticale in questo tipo di trasposizioni.

Ma cosa rendecosì speciale da meritare questo trattamento stellare? Il franchise, nato nelcome spin-off della serie, ha costruito negli anni una formula narrativa unica nel panorama videoludico. I giochi combinano elementi apparentemente inconciliabili: da un lato la vita quotidiana di studenti delle superiori giapponesi,, le amicizie da coltivare, gli esami da superare e le relazioni sentimentali da costruire. Dall'altro,che richiedono ai protagonisti di evocare i, manifestazioni fisiche della loro psiche interiore, per combattere demoni e salvare il mondo.

Questa dualità tra ordinario e straordinario, tra il dramma adolescenziale e la battaglia metafisica, ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Sei capitoli principali più quindici spin-off testimoniano la forza di un concept che riesce a parlare agli appassionati di JRPG e a chi cerca storie profonde sui legami umani e sulla crescita personale. Non è solo dungeon crawling e combattimenti a turni: è introspezione psicologica, è filosofia pop, è una riflessione sul peso delle maschere sociali che indossiamo quotidianamente. Il tutto arricchito da una gameplay stratificato ed una direzione artistica eccellente.

Persona 5 Royal, fonte: SEGA

Persona 5, l'ultimo capitolo numerato principale uscito originariamente nel 2016 e seguito da varie riedizioni e dallo spin-off Persona 5: The Phantom X nel 2025, è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, con il suo stile visivo audace ispirato all'estetica dei ladri gentiluomini e un commento sociale tagliente sulla corruzione e l'ipocrisia. Poche settimane fa, ad inizio giugno 2026, Sega ha ufficialmente confermato che Persona 6 è in sviluppo, mentre Persona 4 Revival è atteso per febbraio 2027, segno che il franchise è più vivo che mai.

Portare Persona in live-action rappresenta però una sfida complessa, visto che la serie dovrà trovare un equilibrio tra la vita quotidiana dei protagonisti e gli elementi soprannaturali che hanno reso celebre il franchise, senza perdere l'identità dei giochi. La scelta del live-action, inoltre, punta ad allargare il pubblico ben oltre gli appassionati storici, seguendo la strada percorsa da altri adattamenti di successo.

Comunque Netflix, negli ultimi anni, ha ottenuto risultati molto diversi con le trasposizioni videoludiche, ma successi come Arcane e Cyberpunk: Edgerunners hanno dimostrato quanto il medium possa funzionare se affidato ai team giusti. E proprio in tal senso, in questo caso la presenza di Toru Nakahara di Sega come executive producer e l'esperienza di Monfette nella gestione di universi complessi rappresentano due garanzie importanti.

Il progetto arriva inoltre in un momento particolarmente favorevole per gli adattamenti dei videogiochi, dopo i successi di The Last of Us e Fallout. Proprio in tal senso, nelle scorse settimane si è tornato a parlare della serie Prime Video per le speculazioni sull'attore che potrebbe interpretare lo Straniero Misterioso nella terza stagione, segno di quanto questo genere continui ad attirare l'attenzione del pubblico. Se riuscirà a conservare il fascino, i personaggi e i temi che hanno reso celebre la saga, Persona potrebbe diventare uno dei prossimi grandi adattamenti televisivi di Netflix.