Pesci Piccoli 3 è ufficiale: Prime Video rinnova la serie dei The Jackal, cosa aspettarsi dai nuovi episodi
Ufficiale il rinnovo di Pesci Piccoli 3. La comedy targata The Jackal torna su Prime Video: scopri le prime anticipazioni sulla trama e la data di uscita.
La conferma è finalmente arrivata: Prime Video ha ufficializzato il rinnovo di Pesci Piccoli – Un'agenzia, molte idee, poco budget per una terza stagione. L'annuncio, arrivato durante l'evento romano in cui Prime Video ha svelato le sue novità per i prossimi mesi, ha spezzato un'attesa che per molti cominciava a farsi fin troppo generosa. D’altronde, dopo il successo delle prime due stagioni, la comedy ideata, prodotta e interpretata dal collettivo dei The Jackal si è consolidata come uno dei prodotti seriali italiani più brillanti e apprezzati della piattaforma di streaming.Se anche voi vi stavate chiedendo che fine avrebbero fatto i dipendenti della più sgangherata agenzia di comunicazione di provincia, potete tirare un sospiro di sollievo. Ma quando vedremo i nuovi episodi e cosa dobbiamo aspettarci dal futuro dei protagonisti? Sebbene il semaforo verde di Amazon sia finalmente arrivato, bisognerà attendere qualche mese prima del debutto in video. La produzione dei nuovi episodi richiederà diversi mesi di lavoro tra scrittura e set.
Stando a quanto emerso durante le presentazioni ufficiali, il debutto di Pesci Piccoli 3 è previsto per il 2027. Un'attesa che i fan sperano venga ripagata con la solita valanga di meme, battute fulminee e situazioni paradossali a cui Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello ci hanno abituati. Ma cosa aspettarsi dalla nuova stagione? Il finale del capitolo 2 ha lasciato i protagonisti a un importante punto di svolta. Se da un lato l'agenzia continua a muoversi nel complicato (e spesso tragicomico) sottobosco del digital marketing di provincia, tra brand improbabili e budget ridotti all'osso, dall'altro i singoli componenti del team sono apparsi visibilmente più maturi e consapevoli.
I "pesci piccoli" sono cresciuti, insomma, e sono pronti ad affrontare sfide professionali e personali decisamente più grandi. Nella terza stagione la narrazione promette di mantenere intatta quella miscela vincente di satira del mondo del lavoro e sincera amicizia, espandendo al contempo le dinamiche di cuore e di carriera dei protagonisti. Non mancheranno, con ogni probabilità, i cammei di guest star d'eccezione, un vero e proprio marchio di fabbrica per le produzioni dei The Jackal.Diretta da Francesco Ebbasta, Pesci Piccoli ha saputo fare qualcosa di straordinariamente difficile nel panorama delle comedy italiane: raccontare la normalità. In un'epoca dominata dall'ossessione per le vite perfette dei social e dalle parabole di influencer di successo, la serie celebra il bello della quotidianità e della condivisione, ricordandoci che anche un lavoro apparentemente grigio può diventare speciale se affrontato con i giusti compagni di viaggio.
Pesci Piccoli è tra le novità annunciate da Prime Video per il palinsesto 2026-27: una proposta ampia e diversificata che punta a soddisfare pubblici differenti, spaziando tra film, serie fiction e reality show. La piattaforma conferma così una strategia ricca di contenuti originali, con nuove produzioni e ritorni attesi.