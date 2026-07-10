Pesci Piccoli 3 è ufficiale: Prime Video rinnova la serie dei The Jackal, cosa aspettarsi dai nuovi episodi

Pubblicazione: 10 luglio alle 12:41

La conferma è finalmente arrivata: Prime Video ha ufficializzato il rinnovo di Pesci Piccoli – Un'agenzia, molte idee, poco budget per una terza stagione. L'annuncio, arrivato durante l'evento romano in cui Prime Video ha svelato le sue novità per i prossimi mesi, ha spezzato un'attesa che per molti cominciava a farsi fin troppo generosa. D’altronde, dopo il successo delle prime due stagioni, la comedy ideata, prodotta e interpretata dal collettivo dei The Jackal si è consolidata come uno dei prodotti seriali italiani più brillanti e apprezzati della piattaforma di streaming.

Se anche voi vi stavate chiedendo che fine avrebbero fatto i dipendenti della più sgangherata agenzia di comunicazione di provincia, potete tirare un sospiro di sollievo. Ma quando vedremo i nuovi episodi e cosa dobbiamo aspettarci dal futuro dei protagonisti?bisognerà attendere qualche mese prima del debutto in video. La produzione dei nuovi episodi richiederà diversi mesi di lavoro tra scrittura e set.

Stando a quanto emerso durante le presentazioni ufficiali, il debutto di Pesci Piccoli 3 è previsto per il 2027. Un'attesa che i fan sperano venga ripagata con la solita valanga di meme, battute fulminee e situazioni paradossali a cui Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello ci hanno abituati. Ma cosa aspettarsi dalla nuova stagione? Il finale del capitolo 2 ha lasciato i protagonisti a un importante punto di svolta. Se da un lato l'agenzia continua a muoversi nel complicato (e spesso tragicomico) sottobosco del digital marketing di provincia, tra brand improbabili e budget ridotti all'osso, dall'altro i singoli componenti del team sono apparsi visibilmente più maturi e consapevoli.

Pesci Piccoli annunciata terza stagione- Youtube

I "pesci piccoli" sono cresciuti, insomma, e sono pronti ad affrontare sfide professionali e personali decisamente più grandi. Nella terza stagione la narrazione promette di mantenere intatta quella miscela vincente di satira del mondo del lavoro e sincera amicizia, espandendo al contempo le dinamiche di cuore e di carriera dei protagonisti. Non mancheranno, con ogni probabilità, i cammei di guest star d'eccezione, un vero e proprio marchio di fabbrica per le produzioni dei The Jackal.

Diretta da Francesco Ebbasta, Pesci Piccoli ha saputo fare qualcosa di straordinariamente difficile nel panorama delle comedy italiane: raccontare la normalità. In un'epoca dominata dall'ossessione per le vite perfette dei social e dalle parabole di influencer di successo, la serie celebra il bello dellapuò diventare speciale se affrontato con i giusti compagni di viaggio.

Pesci Piccoli è tra le novità annunciate da Prime Video per il palinsesto 2026-27: una proposta ampia e diversificata che punta a soddisfare pubblici differenti, spaziando tra film, serie fiction e reality show. La piattaforma conferma così una strategia ricca di contenuti originali, con nuove produzioni e ritorni attesi.