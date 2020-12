Da quando, nel 2018,è stato estromesso dalla Pixar,è diventato il direttore creativo dello studio. In aggiunta all’importante carica, continua anche a essere uno dei registi di punta della factory e, di recente, la sua ultima fatica,, è approdata direttamente in streaming su Disney+.

Durante gli impegni stampa per il film, Pete Docter ha avuto modo di rispondere ad alcune domande che non sono mai state chiarite dalle pellicole Pixar come, ad esempio, “Ma se Buzz Lightyear non sapeva di essere un giocattolo, perché s’immobilizza quando ci sono degli umani?” e “Cos’hanno fatto i genitori di Boo quando si sono accorti che la loro piccola era sparita?”.

In merito al primo dubbio collegato a Toy Story, Pete Docter spiega:

Abbiamo avuto un sacco di discussioni per il primo Toy Story, tra le quali proprio quella relativa a Buzz del “Ma se non sa di essere un giocattolo, perché s’irrigidisce quando il bambino entra nella stanza?”. Ne avevamo parlato molto e ci eravamo dati un sacco di spiegazioni. Ma, alla fine, a nessuno è importato della cosa.

Circa lo sparizione di Boo in Monsters & Co aggiunge:

È uno di quei quesiti che ci siamo posti anche noi. E, mentre scrivevamo le scene, abbiamo pensato a svariate macchinazioni. Alla fine non ne abbiamo inserita nessuna ma ci è sembrato giusto così perché il pubblico seguiva la storia di Sulley, siamo sempre con lui e lui non aveva idea di cosa accadeva dall’altra parte. Per cui, a chi interessa? Abbiamo del tutto ignorato quello che poteva accadere ai suoi genitori ma mi pare che il risultato sia stato comunque Ok. La questione, in soldoni, è che devi cercare di capire quali saranno gli aspetti din un film che interesseranno davvero al pubblico e veicolare la loro attenzione in quella direzione.

Soul è approdato su Disney+ a Natale.

Tra i doppiatori nella versione italiana troveremo Paola Cortellesi (22) e Neri Marcorè (Joe Gardner); l’attore e compositore Jonis Bascir (il barbiere di Joe, Dez); la pallavolista Paola Egonu (Sognaluna); l’artista musicale David Blank(cantante nella metropolitana); la modella e influencer Paola Turani (Maria Antonietta); e le influencer Marta Losito (Rachel) e Giulia Penna (Juliet).

La sinossi:

Che cosa vi rende davvero voi stessi? Il nuovo lungometraggio targato Pixar Animation Studios Soul presenta Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Nel film di Pete Docter, Joe è doppiato da Jamie Foxx, mentre Phylicia Rashad è sua madre. Daveed Diggs interpreta la nemesi di Joe, Paul, mentre Tina Fey interpreta 22. Tra i doppiatori anche Questlove.

A comporre la colonna sonora originale troviamo che Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross.

