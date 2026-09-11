Physical Italia: da 100 a 1, come funziona il nuovo reality di Netflix e perché è diverso dagli altri

Pubblicazione: 11 settembre alle 13:34

Non è il classico reality nel quale bisogna convivere sotto lo stesso tetto, raccontare la propria quotidianità o conquistare il pubblico attraverso strategie e dinamiche personali. In Physical Italia: da 100 a 1 il protagonista assoluto è il corpo, chiamato a dimostrare fino a dove può spingersi quando forza, resistenza, agilità e mente vengono messe contemporaneamente alla prova. La prima edizione italiana arriva su Netflix venerdì 11 settembre 2026 ed è l'adattamento del format sudcoreano Physical: 100, diventato negli anni un vero franchise internazionale. La versione italiana è prodotta da Endemol Shine Italy e porta nell'imponente arena allestita al Lingotto di Torino cento concorrenti molto diversi tra loro.

L'idea alla base dello show è spietato:. Non importa quale sia il curriculum sportivo dei partecipanti. Una medaglia olimpica, un titolo mondiale o una lunga carriera agonistica non garantiscono alcun vantaggio: ogni concorrente deve affrontare le prove partendo, almeno idealmente, dallo stesso punto, in modo da mettere a confronto fisici costruiti per obiettivi completamente differenti.

Un ginnasta può essere straordinariamente agile ma trovarsi in difficoltà davanti a una prova di resistenza; un sollevatore di pesi può avere una forza impressionante ma pagare qualcosa sul terreno della velocità. E un atleta abituato alle competizioni individuali potrebbe trovarsi costretto a collaborare con altri. Il programma, quindi, non misura semplicemente chi è più forte, ma cerca il concorrente più completo. Netflix lo presenta infatti come una competizione nella quale forza fisica e tenuta mentale devono procedere insieme.

Se al Grande Fratello c'è il Confessionale, in Physical Italia: da 100 a 1 c'è la cosiddetta Sala dei Busti. I cento partecipanti si ritrovano davanti ai calchi dei propri corpi, un'immagine che diventa quasi una rappresentazione plastica della filosofia dello show: il corpo è contemporaneamente identità, strumento di gara e oggetto da mettere alla prova. Da quel momento comincia una progressiva selezione. I concorrenti devono affrontare prove nelle quali non basta essere allenati: servono concentrazione, gestione della fatica e capacità di reagire quando il fisico comincia a cedere. Il risultato è una sorta di percorso a eliminazione nel quale il gruppo diventa progressivamente più piccolo, fino alla sfida decisiva.

Chi sono i 100 concorrenti? È proprio il cast uno degli aspetti che rende particolarmente interessante questa prima edizione italiana. Accanto ad atleti professionisti e campioni di discipline differenti ci sono infatti volti conosciuti dal grande pubblico. Tra i nomi più attesi figurano. Tuttavia sarebbe riduttivo pensare a Physical Italia come a una gara tra celebrità. Il cast comprende infatti rappresentanti di un numero sorprendentemente ampio di discipline: dal rugby alla ginnastica, dal judo al bodybuilding, dal CrossFit allo skeleton, fino al calcio storico fiorentino, all'Hyrox, alla lotta e al calisthenics. Ci sono inoltreprovenienti da realtà sportive meno conosciute dal grande pubblico.

Anche l'età dei partecipanti è molto ampia: si va dai 22 ai 60 anni. Per costruire il cast sono state contattate più di mille persone, con 187 provini effettuati online e 137 selezioni finali in presenza. La prima stagione è composta da otto episodi, distribuiti da Netflix nell'arco di quattro venerdì. I primi tre episodi arrivano l'11 settembre, mentre il 18 settembre saranno disponibili il quarto e il quinto. Il 25 settembre toccherà al sesto e al settimo episodio. La sfida si concluderà infine con la finale del 2 ottobre. Più che un reality tradizionale, dunque, Physical Italia: da 100 a 1 è una competizione spettacolare costruita intorno al corpo umano.