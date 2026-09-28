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Physical Italia, è polemica tra Federica Pellegrini e Abou Kane: cosa è successo

Federica Pellegrini nella bufera dopo Physical Italia: lo scontro con Abou Kane, le critiche social e la risposta del concorrente alle accuse di razzismo.

di Federica Verdoliva
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La sesta puntata di Physical Italia: da 100 a 1 ha acceso una discussione che è andata ben oltre il risultato di una prova. Al centro della polemica è finita Federica Pellegrini, dopo il confronto avuto con Abou Kane al termine della sfida delle bighe. La squadra guidata da Alvise Rigo è rimasta fuori dalla qualificazione per appena nove secondi e Pellegrini ha individuato in Kane uno dei motivi della sconfitta. Il confronto televisivo ha però generato numerose reazioni sui social, proseguite anche dopo la puntata. A distanza di mesi dalle registrazioni, infatti, entrambi sono tornati pubblicamente sulla vicenda, offrendo due letture differenti di quanto accaduto.

La prova si è rivelata particolarmente complicata per il gruppo. Dopo che Federica Cesarini non era riuscita a completare il proprio percorso, la squadra ha ricevuto una penalità di trenta secondi e Kane è intervenuto per aiutarla, affrontando quindi anche una parte della prova destinata alla compagna. Al termine della competizione, tuttavia, Pellegrini ha ritenuto decisivo il momento in cui Kane ha impiegato tempo per liberarsi dall'imbragatura. Secondo la campionessa, quei secondi avrebbero potuto essere determinanti per raggiungere il tempo necessario alla qualificazione. Kane ha replicato semplicemente che aveva svolto il compito che gli era stato assegnato, senza trasformare il confronto in una discussione più accesa.

È stato soprattutto questo passaggio a dividere il pubblico. Molti spettatori hanno contestato a Federica Pellegrini il fatto di aver ricondotto una sconfitta di squadra alla prestazione di un singolo concorrente, considerando anche l'aiuto fornito da Kane a Cesarini. Le critiche sono poi arrivate direttamente sui profili social della campionessa. A chi le faceva notare di essere stata poco sportiva, Pellegrini ha risposto facendo riferimento a situazioni avvenute durante il programma che, secondo lei, non sarebbero state mostrate al pubblico, lasciando quindi intendere che il confronto avesse anche un contesto precedente non visibile nella puntata.

A far crescere ulteriormente la polemica è stata un'altra risposta di Pellegrini. A un utente che si dichiarava dispiaciuto per Kane perché finito nella squadra sbagliata, la campionessa ha ricordato che, secondo quanto lei stessa ricordava, il concorrente era entrato nel suo gruppo perché non era stato scelto dagli altri. La frase ha provocato nuove critiche e alcuni utenti hanno interpretato il comportamento nei confronti di Kane come discriminatorio, arrivando anche a parlare di razzismo. Lo stesso Abou, però, ha respinto questa interpretazione. In un lungo intervento sui social ha spiegato di ritenere sbagliato attribuire una prova collettiva a una sola persona e ha criticato il comportamento di Pellegrini, giudicandolo inappropriato in quella circostanza, ma ha specificato di non considerarlo razzista.

La vicenda non si è conclusa con la messa in onda della puntata. Kane ha anche ricevuto e mostrato apprezzamento per alcuni commenti molto critici nei confronti di Pellegrini e Alvise Rigo, mentre una parte del pubblico ha contestato anche il comportamento di Rigo durante la prova. Dall'altra parte, Pellegrini ha lasciato intendere che esistano elementi della dinamica tra i concorrenti che gli spettatori non hanno visto. Per comprendere meglio il contesto in cui è nato il confronto, è utile anche conoscere il meccanismo di Physical Italia e le regole che mettono alla prova i cento concorrenti. Il risultato è uno scontro rimasto aperto anche dopo la competizione, con due posizioni diverse sul comportamento tenuto durante la prova, ma con un punto chiarito dallo stesso Kane, per lui l'episodio non deve essere trasformato in un'accusa di razzismo nei confronti di Pellegrini.

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