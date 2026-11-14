Piazzapulita, clima teso in tv tra Rampini e Jebreal: "Non mi interrompa", Formigli prende la parola
A Piazzapulita confronto acceso tra Federico Rampini e Rula Jebreal sull'Iran. La discussione si infiamma e Corrado Formigli interviene in diretta.
La puntata di Piazzapulita andata in onda il 13 novembre ha regalato un acceso confronto tra Federico Rampini e Rula Jebreal. I due giornalisti si sono scontrati in diretta durante il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli su La7, costringendo il padrone di casa a intervenire per riportare la calma.
A quel punto Rula Jebreal ha interrotto il giornalista con una risatina e un secco "Non è vero". La replica di Rampini non si è fatta attendere: "Sì sì è vero. E non mi interrompa". La giornalista ha continuato a contestare la sua ricostruzione, richiamando l'accordo del 2023 tra Arabia Saudita e Iran, mediato dalla Cina, che aveva segnato una svolta nei rapporti tra i due Paesi dopo anni di tensioni.
Il botta e risposta è proseguito con Rampini che ha rivendicato il rispetto dei turni di parola: "Io non interrompo. Anche se hai detto delle cose molto discutibili io non ti ho interrotta". Jebreal ha difeso il proprio intervento sostenendo che le sue affermazioni erano state riprese dai giornali americani. "Sono stati commentati da tutti i giornali americani", ha precisato, mentre il giornalista ha chiuso lo scambio con un ironico "E continua, e continua".
Il confronto ha attirato l'attenzione anche sui social, dove il botta e risposta è stato rilanciato e commentato dagli utenti. Le reazioni si sono divise tra chi ha sostenuto Rampini per la richiesta di non essere interrotto e chi ha difeso il diritto di Jebreal di contestare una ricostruzione ritenuta inesatta. Un nuovo momento di tensione per Piazzapulita, dove il confronto tra posizioni differenti ha acceso il dibattito in studio.