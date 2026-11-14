Piazzapulita, clima teso in tv tra Rampini e Jebreal: "Non mi interrompa", Formigli prende la parola

Pubblicazione: 14 novembre alle 10:03

La puntata di Piazzapulita andata in onda il 13 novembre ha regalato un acceso confronto tra Federico Rampini e Rula Jebreal. I due giornalisti si sono scontrati in diretta durante il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli su La7, costringendo il padrone di casa a intervenire per riportare la calma.

🔴 #FedericoRampini si scontra con #RulaJebreal... #PiazzaPulita #Rampini #Jebreal #Netanyahu #Iran https://t.co/Qk1onQPZwg — 𝚁𝚒𝚌𝚌𝚊𝚛𝚍𝚘 𝙳𝚎𝚒𝚊𝚜 (@RiccardoDeias) November 13, 2026

Al centro della discussione la politica mediorientale e, in particolare, il ruolo di Benjamin Netanyahu nelle scelte strategiche degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Rampini ha spiegato che il premier israeliano si è impegnato affinché Washington attaccasse Teheran, ma ha sottolineato anche il coinvolgimento di altri attori regionali. "C'è stato un momento in cui anche alcune monarchie sunnite del Golfo erano favorevoli alla guerra: l'Arabia Saudita, gli Emirati. Poi hanno fatto avanti e indietro. Hanno cambiato posizione 20 volte", ha dichiarato.

A quel punto Rula Jebreal ha interrotto il giornalista con una risatina e un secco "Non è vero". La replica di Rampini non si è fatta attendere: "Sì sì è vero. E non mi interrompa". La giornalista ha continuato a contestare la sua ricostruzione, richiamando l'accordo del 2023 tra Arabia Saudita e Iran, mediato dalla Cina, che aveva segnato una svolta nei rapporti tra i due Paesi dopo anni di tensioni.

Il botta e risposta è proseguito con Rampini che ha rivendicato il rispetto dei turni di parola: "Io non interrompo. Anche se hai detto delle cose molto discutibili io non ti ho interrotta". Jebreal ha difeso il proprio intervento sostenendo che le sue affermazioni erano state riprese dai giornali americani. "Sono stati commentati da tutti i giornali americani", ha precisato, mentre il giornalista ha chiuso lo scambio con un ironico "E continua, e continua".

Altro scontro tra #FedericoRampini e #RulaJebreal... #PiazzaPulita #Rampini #Jebreal https://t.co/YdwCACdugy — 𝚁𝚒𝚌𝚌𝚊𝚛𝚍𝚘 𝙳𝚎𝚒𝚊𝚜 (@RiccardoDeias) November 13, 2026

Corrado Formigli è intervenuto per riportare il confronto su toni più gestibili.da una parte Rampini ha richiamato i cambiamenti di posizione delle monarchie del Golfo rispetto all'Iran, dall'altra Jebreal ha sottolineato il significato della distensione diplomatica tra Riad e Teheran.

Il confronto ha attirato l'attenzione anche sui social, dove il botta e risposta è stato rilanciato e commentato dagli utenti. Le reazioni si sono divise tra chi ha sostenuto Rampini per la richiesta di non essere interrotto e chi ha difeso il diritto di Jebreal di contestare una ricostruzione ritenuta inesatta. Un nuovo momento di tensione per Piazzapulita, dove il confronto tra posizioni differenti ha acceso il dibattito in studio.