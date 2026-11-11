Pier Silvio Berlusconi sorprende su Mentana: "Le porte sono aperte", poi svela i piani per l'Isola dei Famosi

Pubblicazione: 11 novembre alle 17:48

Il futuro televisivo di Enrico Mentana potrebbe riservare una sorpresa e Mediaset non esclude un suo possibile arrivo. A parlarne è stato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE – Media For Europe, durante un incontro con la stampa organizzato l'11 novembre a Cologno Monzese. Nel corso dell'appuntamento sono stati affrontati diversi temi, dalle strategie aziendali ai prossimi palinsesti televisivi. Tra le dichiarazioni più interessanti c'è proprio l'apertura nei confronti del direttore del Tg La7, che potrebbe valutare nuovi scenari professionali. Berlusconi ha parlato anche di Fabio Fazio e del futuro dell'Isola dei Famosi.

Oggi, Pier Silvio Berlusconi intervistato su FQ, smentisce Dagospia sull’ #isoladeifamosi: “Non abbiamo deciso quando mandarla in onda, prima vediamo il prodotto, poi decidiamo” https://t.co/VNQ7gt8ya8 — occhioallapenna (nuovo account) (@BastianiSimona) November 11, 2026

La dichiarazione su Mentana è arrivata nel corso di un passaggio dedicato ai possibili movimenti nel panorama televisivo italiano.. Ha poi chiarito che un eventuale ingresso a Mediaset non incontrerebbe ostacoli,. Secondo l'amministratore delegato, Mentana starebbe riflettendo sul proprio futuro professionale, ma al momento non è stata annunciata alcuna trattativa concreta.

Nel corso dell'incontro si è parlato anche di Fabio Fazio, nei confronti del quale Berlusconi ha utilizzato parole altrettanto positive. L'amministratore delegato ha riconosciuto il valore umano e professionale del conduttore, ricordando anche una curiosa passione condivisa per la cioccolata. Un eventuale trasferimento a Mediaset appare poco probabile secondo la sua valutazione, Warner Bros. Discovery, la società con cui Fazio è attualmente legato, difficilmente rinuncerebbe a una figura così importante.

L'appuntamento a Cologno Monzese non si è concentrato soltanto sui volti della televisione. Berlusconi ha illustrato alcune novità relative all'organizzazione aziendale, con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nell'area marketing e sviluppare ulteriormente l'impiego dell'intelligenza artificiale. Il progetto prevede una collaborazione tra gli hub tecnologici e dedicati all'AI di Italia, Germania e Spagna. La strategia punta a utilizzare queste nuove risorse per migliorare i processi interni, i prodotti e il lavoro delle persone, integrando innovazione tecnologica e attività televisiva.

LA MEMORIA LOGORA CHI CE L'HA Lo ripeterò finché avrò fiato: Silvio Berlusconi è stato la più grande sciagura dell'Italia repubblicana. Non un incidente della storia ma un vero progetto distruttivo, riuscito alla perfezione. Ha preso un Paese fragile e l'ha trasformato nel suo ⬇️ — Dalla parte migliore (@lapartemigliore) November 11, 2026

, reality che si prepara a tornare con una formula rinnovata. La nuova edizione è ancora in lavorazione e il montaggio delle puntate non è stato completato.. Proprio la natura sperimentale del format rende necessario attendere la versione definitiva prima di prendere decisioni sulla programmazione.

Per quanto riguarda il ritorno del reality, non esiste ancora una data ufficiale. Il palinsesto Mediaset resta flessibile e la scelta dipenderà dalla valutazione del risultato finale. L'incontro dell'11 novembre ha offerto uno sguardo sulle prossime strategie del gruppo, da una possibile apertura a nuovi protagonisti del giornalismo televisivo, come Mentana, agli investimenti sull'intelligenza artificiale, fino alla revisione dei programmi di intrattenimento. Per il momento, le parole di Pier Silvio Berlusconi rappresentano un'apertura nei confronti del giornalista, non la conferma di un suo imminente passaggio a Mediaset.