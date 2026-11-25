Pubblicazione: 25 novembre alle 13:56

Nel debutto dell'ottava stagione di Belve, in onda su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani, Pierfrancesco Favino ha mostrato uno dei lati più intimi e raccolti della sua storia personale. Parlando del padre Aldo, l'attore ha rievocato gli ultimi anni della sua vita, quando la vista del genitore era ormai compromessa: per restargli vicino e condividere il proprio mestiere, Favino gli leggeva ad alta voce le sceneggiature dei film. Un gesto semplice e quotidiano che trasforma il copione, spesso percepito come uno strumento tecnico del lavoro d'attore, in uno spazio di affetto e condivisione familiare.

La commozione ha raggiunto il culmine quando l'interprete ha raccontato un episodio legato a quella casa al mare, dove aveva sognato di poter comprare casa alla madre non appena aveva visto comparire sul conto in banca la prima somma importante della sua carriera. Mentre faceva la doccia alla, la bambina di due anni ha pronunciato il nome «Aldo» e nello stesso istante la luce del corridoio ha fatto tre scatti, lasciando nell'attore una sensazione difficile da spiegare a parole.

L'intervista ha alternato passaggi malinconici a riflessioni schiette sulla professione. Sul fronte del cinema, Favino ha ammesso con franchezza di aver provato forte disagio durante le riprese di una scena di sesso in Suburra, diretta da Stefano Sollima, spiegando di aver sofferto la dimensione legata all'uso del corpo e alle dinamiche di potere della sequenza, salvo comprendere solo in seguito di poter dire di no.

Allo stesso modo, l'attore ha ridimensionato l'aura da divo: ha confessato di non piacersi esteticamente, di evitare spesso di riguardarsi e di ritenere che, senza il proprio lavoro, ci sarebbe poco di interessante nella sua persona. Ha inoltre chiarito che il successo e la continuità professionale non nascono da scorciatoie o raccomandazioni, perché sul set conta ciò che si dimostra giorno dopo giorno. Non sono mancati i passaggi più vivaci dedicati alla carriera e all'ambiente cinematografico.

Sull'etichetta di interprete ricorrente nei biopic, Favino ha osservato che aver dimostrato affidabilità in quel genere ha portato nuove proposte, pur tracciando un confine netto su Francesco Totti: "Non lo farei mai, ci sono divinità che non vanno toccate". Sul versante dei compensi e dei riconoscimenti, l'attore ha detto preferire i soldi ai premi vinti, pur ribadendo di non aver mai iniziato per denaro.

Nel gioco sui colleghi, infine, ha elogiato Kim Rossi Stuart per il talento che a suo giudizio l'avvenenza rischia talvolta di mettere in secondo piano, ha indicato Valerio Mastandrea come il più divo che finge di non esserlo e ha commentato con ironia le parole di Michele Morrone, assicurando di non essersela presa.