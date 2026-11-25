Pierfrancesco Favino a Belve si commuove per il padre: "Non vedeva più, gli leggevo i copioni"
Pierfrancesco Favino ospite a Belve da Francesca Fagnani: il ricordo del padre Aldo, il disagio in Suburra, i biopic e le battute sui colleghi.
Nel debutto dell'ottava stagione di Belve, in onda su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani, Pierfrancesco Favino ha mostrato uno dei lati più intimi e raccolti della sua storia personale. Parlando del padre Aldo, l'attore ha rievocato gli ultimi anni della sua vita, quando la vista del genitore era ormai compromessa: per restargli vicino e condividere il proprio mestiere, Favino gli leggeva ad alta voce le sceneggiature dei film. Un gesto semplice e quotidiano che trasforma il copione, spesso percepito come uno strumento tecnico del lavoro d'attore, in uno spazio di affetto e condivisione familiare.
L'intervista ha alternato passaggi malinconici a riflessioni schiette sulla professione. Sul fronte del cinema, Favino ha ammesso con franchezza di aver provato forte disagio durante le riprese di una scena di sesso in Suburra, diretta da Stefano Sollima, spiegando di aver sofferto la dimensione legata all'uso del corpo e alle dinamiche di potere della sequenza, salvo comprendere solo in seguito di poter dire di no.
Allo stesso modo, l'attore ha ridimensionato l'aura da divo: ha confessato di non piacersi esteticamente, di evitare spesso di riguardarsi e di ritenere che, senza il proprio lavoro, ci sarebbe poco di interessante nella sua persona. Ha inoltre chiarito che il successo e la continuità professionale non nascono da scorciatoie o raccomandazioni, perché sul set conta ciò che si dimostra giorno dopo giorno. Non sono mancati i passaggi più vivaci dedicati alla carriera e all'ambiente cinematografico.
Nel gioco sui colleghi, infine, ha elogiato Kim Rossi Stuart per il talento che a suo giudizio l'avvenenza rischia talvolta di mettere in secondo piano, ha indicato Valerio Mastandrea come il più divo che finge di non esserlo e ha commentato con ironia le parole di Michele Morrone, assicurando di non essersela presa.