Pierfrancesco Favino sarà Marchionne in Falcon di Bellocchio: il biopic sul manager che ha cambiato la Fiat

Pubblicazione: 02 luglio alle 12:40

Il cinema italiano si prepara a raccontare una delle pagine più avvincenti, complesse e determinanti della storia industriale e finanziaria contemporanea. Sarà Pierfrancesco Favino a prestare il volto e la voce a Sergio Marchionne, il leggendario e divisivo top manager che ha rivoluzionato il destino del gruppo Fiat. Il film, intitolato significativamente Falcon, vedrà dietro la macchina da presa uno dei maestri indiscussi della nostra cinematografia: Marco Bellocchio.

La notizia, ufficializzata in occasione della presentazione dei nuovi listini di Rai Cinema a Riccione, ha immediatamente acceso i riflettori della critica e degli appassionati. Non si tratterà del classico biopic linearesulla celebre acquisizione di Chrysler da parte della casa automobilistica torinese, un'operazione che all'epoca riscrisse completamente le regole del mercato automotive globale. Il titolo della pellicola, Falcon, si ispira direttamente al jet privato con cui Sergio Marchionne viaggiava incessantemente tra Torino e Detroit, i due poli nevralgici del suo impero.

Il focus della narrazione si stringerà su quel preciso e cruciale momento storico in cui il manager italo-canadese riuscì a salvare la Fiat dal baratro, orchestrando una complessa manovra diplomatica e finanziaria oltreoceano per rilevare il colosso americano in crisi. Quello descritto da Bellocchio sarà un vero e proprio viaggio nei dietro le quinte del potere globale. Intorno alla figura centrale del manager in maglione nero si muoverà una nutrita e agguerrita squadra internazionale composta da avvocati d'affari, consulenti strategici, banchieri e uomini delle istituzioni. Come anticipato dai vertici di Rai Cinema, la produzione metterà in campo un cast corale di altissimo livello artistico per restituire la tensione di quelle trattative che tennero il mondo con il fiato sospeso.

Favino scelto per interpretare Marchionne-foto Raiplay

Per Favino si tratta di un’ulteriore trasformazione in una galleria di personaggi reali già interpretati con grande intensità, confermando la sua collaborazione con Bellocchio dopo Il traditore. L’attore sarà al centro di un racconto che punta a combinare dimensione industriale e introspezione psicologica, restituendo la complessità di un protagonista che ha diviso opinione pubblica e mondo economico. Il cast sarà corale e internazionale, mentre la sceneggiatura porta le firme dello stesso Bellocchio insieme a Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano e Stefano Rulli.

L’obiettivo è costruire un film che vada oltre la biografia, trasformando la vicenda di Marchionne in una riflessione più ampia sul potere, sul lavoro e sull’identità industriale italiana nel mondo. Le riprese di Falcon, una co-produzione internazionale che vede coinvolte Kavac Film, Emotion Network e Rai Cinema in collaborazione con HBO MaxLa pellicola sarà successivamente distribuita nelle sale italiane da 01 Distribution, configurandosi già da ora come uno degli eventi cinematografici più attesi e ambiziosi delle prossime stagioni.