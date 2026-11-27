Pubblicazione: 27 novembre alle 13:11

Torna al centro del dibattito televisivo il caso legato a Pierluigi Diaco e al programma di Rai Due BellaMà, dopo che Selvaggia Lucarelli ha diffuso nuove testimonianze raccolte tra persone vicine alla trasmissione. Secondo quanto riportato da Biccy a partire dai racconti raccolti dalla giornalista, tra le nuove segnalazioni emergono episodi legati al clima dietro le quinte, presunte grida e insulti, domande ritenute fuori luogo durante i provini e retroscena che coinvolgono anche Valeria Marini.

Nel dettaglio, le fonti citate fanno riferimento a tensioni e nomignoli che sarebbero stati usati nei confronti della showgirl, riaccendendo l'attenzione sui vecchi contrasti andati in scena tra Diaco e Marini. In passato i due avevano già avuto battibecchi pubblici legati alla chiusura della collaborazionesu sincerità e presunte incomprensioni, prima di un tentativo di riavvicinamento e di un'ospitata in studio avvenuta nella primavera del 2026.

Le nuove indiscrezioni non si fermano però al capitolo Marini. Nelle ricostruzioni riportate da Lucarelli compaiono anche racconti su presunti comportamenti e abitudini dietro le quinte—come l'episodio del secchio segnalato da alcune fonti—oltre a frizioni interne con collaboratori e figure tecniche del programma. Tutti elementi che si inseriscono in un quadro già delicato, mentre prosegue l'audit interno avviato dalla Rai per verificare quanto accaduto durante la lavorazione di BellaMà.

Secondo quanto riferito dalla stessa testata, l'indagine interna di viale Mazzini starebbe procedendo in modo spedito con l'obiettivo di ricostruire i fatti e valutare eventuali responsabilità o criticità pregresse. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare i primi riscontri ufficiali su una vicenda che continua a tenere banco tra addetti ai lavori e pubblico televisivo, tra smentite, ricostruzioni contrapposte e la necessità di fare piena chiarezza su ciò che è avvenuto lontano dalle telecamere.