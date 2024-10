Pingu: la Aardman al lavoro su una nuova serie in animazione stop-motion

Pubblicazione: 24 ottobre alle 10:01

Pingu è pronto a tornare sul piccolo schermo. La Aardman Animations (Wallace & Gromit, Galline in fuga) ha infatti annunciato di essere al lavoro assieme a Mattel su una serie in animazione a passo uno (stop-motion) che proporrà nuove avventure dell'iconico pinguino.

Mattel ha acquisito Pingu quando ha comprato HIT Entertainment nel 2011, aggiungendolo al suo catalogo di marchi iconici. Creato danegli anni '80, Pingu è stato protagonista dell'omonima serie trasmessa per la prima volta su BBC One nel 1990. Da allora è diventato popolarissimo tra grandi e piccini grazie al suo umorismo giocoso e al suo linguaggio unico, il "Pinguinese", compreso in tutto il mondo. Negli ultimi anni è diventato amatissimo sui social media, dove gli estratti della serie originale diventano virali di continuo.

"Quando abbiamo deciso di riportare in vita Pingu, era fondamentale collaborare con il team creativo di prim'ordine di Aardman", ha dichiarato Josh Silverman, Chief Franchise Officer di Mattel. "Con la magia della stop motion di Aardman e il fascino universale di Pingu, che lo ha reso un fenomeno sui social media, siamo entusiasti di creare nuove storie innevate su questo pinguino amato, che scalderanno i cuori in tutto il mondo".

"Aardman e Pingu sono una combinazione naturale e allettante", ha commentato Sarah Cox, Chief Creative Director di Aardman. "Il fascino dell'animazione a passo uno, unito all'irriverenza stravagante e alla narrazione incentrata sui personaggi, si allinea perfettamente al nostro approccio creativo. Ci sono ancora tante storie da raccontare, non vediamo l'ora di iniziare".