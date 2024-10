Wallace e Gromit - Le piume della vendetta: guarda il teaser del nuovo film animato targato Aardman

Pubblicazione: 17 ottobre alle 09:31

Dal prossimo 3 gennaio sarà disponibile su Netflix Wallace e Gromit - Le piume della vendetta (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl), nuovo film sulle avventure dei due strambi personaggi creati dalla Aardman, di cui poche ore fa è stato condiviso il primo teaser.

Gromit diventa sempre più preoccupato per la dipendenza di Wallace dalle sue invenzioni. Le cose prendono una brutta piega quando la creazione di Wallace, il "nano intelligente", sembra sviluppare una mente malvagia. All'origine di tutto potrebbe esserci una figura vendicativa, ovvero nientemeno che Feathers McGraw, il pinguino principale antagonista di Wallace, apparso per la prima volta nel cortometraggio The Wrong Trousers del 1993 e recentemente anche in Galline in fuga: L'alba dei nugget.

Fonte / Youtube

Scritto da Mark Burton e diretto da Nick Park e Merlin Crossingham,vede nel cast vocale originale Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Reece Shearsmith, e alcuni cameo di Diane Morgan, Adjoa Andoh e Sir Lenny Henry.