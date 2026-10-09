Pino Campagna attacca Zelig dopo l’esclusione da Zelig 30: lo sfogo social riaccende la polemica

Pubblicazione: 09 ottobre alle 17:32

Pino Campagna torna al centro dell’attenzione con uno sfogo durissimo contro Zelig. Il comico pugliese, diventato popolare grazie al personaggio del Papi ultrà, ha affidato ai social tutta la propria rabbia per essere rimasto fuori dalle celebrazioni dei trent’anni dello storico programma comico. Parole pesanti, accuse e un’amarezza che affonda le radici in un rapporto professionale che, per lui, ha rappresentato molto più di una semplice esperienza televisiva.

A riaccendere la polemica è stato un video nel qualee alle persone che, a suo giudizio, hanno contribuito a lasciarlo fuori dal progetto celebrativo. Il comico non usa mezzi termini e arriva a definire i destinatari del suo sfogo "gente senza cuore", accompagnando le accuse con insulti e invettive.

Tra le frasi che hanno attirato maggiormente l’attenzione ci sono anche quelle rivolte a chi, secondo Campagna, ostenterebbe un tenore di vita elevato pur dichiarandosi vicino a ideali politici di sinistra. Il riferimento è alle Porsche e alle Mercedes che, a suo dire, sarebbero parcheggiate davanti agli ambienti dello show. Il comico non fa nomi specifici, ma il bersaglio delle sue dichiarazioni è il mondo di Zelig, che considera responsabile di una scelta difficile da accettare.

Lo sfogo arriva in concomitanza con il ritorno in televisione di Zelig 30, la nuova fase delle celebrazioni per i trent’anni della trasmissione, condotta da Michelle Hunziker insieme ad Ale e Franz. La rabbia di Campagna non nasce all’improvviso. Già nei mesi scorsi il comico aveva raccontato pubblicamente la propria delusione per non essere stato richiamato in occasione dell’anniversario del programma. In un’intervista a Fanpage.it aveva spiegato quanto quell’esperienza fosse stata importante per la sua carriera, ricordando i sette anni trascorsi nello show e il senso di appartenenza maturato nel tempo.

Intanto, anche a Mediaset non proprio benissimo 😅 #Zelig https://t.co/ZUApgq9jes — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) October 9, 2026

Campagna aveva anche sottolineato come altri volti storici, tra cui Cornacchione, Cacioppo e Braida, fossero rimasti fuori dalle celebrazioni. La sua richiesta era soprattutto quella di ricevere una spiegazione e di vedere riconosciuto il contributo dato alla trasmissione. Per il comico, infatti, non si tratta soltanto di non essere salito sul palcoche considera ancora parte della propria identità artistica.

Il legame con Zelig risale al 2003, quando Campagna portò in scena il personaggio del Papi ultrà. Ispirato anche al linguaggio dei figli, il personaggio conquistò il pubblico con il tormentone "Papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso?", diventato uno dei simboli della comicità televisiva degli anni Duemila. Grazie a quel successo, il comico foggiano riuscì a raggiungere una vasta popolarità, partecipando a spettacoli, eventi e iniziative pubblicitarie. Un percorso che ancora oggi rappresenta una parte fondamentale della sua storia professionale.

Il rapporto con il programma, tuttavia, aveva già conosciuto momenti difficili. Nel 2011 Campagna aveva criticato pubblicamente il meccanismo con cui, a suo giudizio, la televisione valorizza un artista finché è utile e poi tende a metterlo da parte.

La nuova polemica riporta quindi alla luce una frattura che, almeno dal punto di vista del comico, non si è mai davvero ricomposta. La celebrazione dei trent’anni di Zelig avrebbe potuto rappresentare un’occasione per ritrovare un legame con il pubblico e con una fase decisiva della sua carriera. Al contrario, la mancata convocazione ha alimentato un risentimento rimasto a lungo sullo sfondo.

Resta da capire se alle accuse seguirà una risposta da parte dei responsabili della trasmissione. Al momento, non risulta una replica pubblica di Zelig allo sfogo. Nel frattempo, le parole di Campagna riaprono una questione ricorrente nel mondo dello spettacolo: il rapporto tra programmi televisivi, artisti che ne hanno costruito il successo e riconoscimento dei protagonisti storici. Una polemica che, questa volta, è esplosa sui social con toni particolarmente accesi.