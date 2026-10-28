Pino Campagna chiede scusa a Zelig? Il retroscena e le scuse social dopo gli insulti

Pubblicazione: 28 ottobre alle 13:56

Il caso è rientrato, o quantomeno ha cambiato toni. Pino Campagna ha deciso di fare un passo indietro, affidando a Instagram un messaggio di scuse indirizzato allo storico laboratorio comico di Canale 5. Una mossa inaspettata ma inevitabile, arrivata all'indomani delle scottanti rivelazioni rilasciate da Gino, Michele e Giancarlo Bozzo, le menti creative che hanno fatto la storia del palco del viale Monza.

Solo pochi giorni fa, l'attore comico, celebre in passato per il tormentone del papi ultrà ("Papi, ci sei? Ce la fai?"), si era reso protagonista di un durissimo sfogo sui social network. Un attacco frontale, condito da parole pesanti e accuse roventi, scaturito dal rancore covato per anni a causa dell'esclusioneCampagna aveva puntato il dito contro la gestione del programma, parlando apertamente di "figli e figliastri" e di un totale abbandono dopo i fasti del passato.

La situazione, tuttavia, si è ribaltata quando Gino, Michele e Bozzo, nel corso di un'intervista, hanno svelato un dettaglio beffardo e ironico: lo show, nei loro piani, stava proprio per chiamarlo, e la sfuriata social è esplosa paradossalmente proprio alla vigilia di quel contatto telefonico. I fondatori hanno teso una mano, ridimensionando l'accaduto a una delle tante dinamiche goliardiche che da sempre animano il dietro le quinte del gruppo, pur ricordando che storicamente i tormentoni venivano guardati con severità (arrivando persino a multare i comici che abusavano degli slogan).

Di fronte alla ricostruzione dei creatori dello show, Campagna ha optato per il ravvedimento operoso, ritirando gli insulti più gravi. Nelle sue scuse digitali, tuttavia, la tensione emotiva e l'amarezza per i vent'anni di distanza dai riflettori principali non sembrano essersi del tutto dissipate. Quello del comico appare a tutti gli effetti come un mea culpa focalizzato sulla forma più che sulla sostanza del rancore accumulato nel tempo.

Rimane aperta la ferita di una percezione di isolamento artistico, unita al legame viscerale che unisce la sua carriera a quel marchio di fabbrica. Ora, dopo la tempesta mediatica e le scuse ufficiali, la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori si sposta inevitabilmente sulla mossa successiva: caduti i toni aggressivi e chiarita la reciproca posizione,La risposta, forse, è l'unico vero tormentone che i fan di Zelig vorrebbero davvero ascoltare.